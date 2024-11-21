毫无疑问，试点项目很有趣，而且代表了一种谨慎的渐进式 AI 部署方法。这些项目让组织能够了解该项技术的用处，例如改进单个流程或优化一小部分运营活动。这些试点项目往往会取得令人印象深刻的结果（尽管高度本地化）。

但是，试点项目往往专注于范围有限的孤立用例。它们被设计成在可控、可管理的环境中工作，例如在有限的细分市场中自动实现客户体验，或将 AI 应用于库存管理等特定问题。这些试验旨在进行概念证明，而不是提供整体解决方案。它们并不能提供真正的基准来确定大规模部署的 AI 的更大价值。

在整个组织范围内扩展 AI 所涉及的复杂问题，无法通过一次试运行来解决。而在整个组织范围内创建一系列跨部门的解决方案，建立在坚实的技术基础之上，可以产生指数级回报。

但令人惊讶的是，真正致力于挖掘 AI 价值的企业寥寥无几，尤其在生成式 AI 新兴领域。麦肯锡近期研究显示，仅 11% 的企业实现生成式 AI 规模化应用。

但谈到人工智能的变革潜力，保守行事可能会比谨慎推出一系列孤立项目风险更大。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 最近发布的一份报告，43% 的 CEO 计划在 2024 年利用 AI 加快数字化转型的步伐，因为他们担心如果没有 AI，自己就会落后于人。这些 CEO 意识到，AI 以端到端方式深度融入组织运营时，才能发挥最大价值。