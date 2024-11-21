在人工智能领域，人们很容易沉浸在小规模试验带来的兴奋之中。AI 试点项目可能会令人兴奋不已，在他们所依赖的技术预计每年将创造高达 4.4 万亿美元价值的情况下，更是如此。成功的聊天机器人演示、内部简历分析工具——这些试点项目提供了试水的机会，而无需进行太多投入（或投资）。不过，这些小规模试验虽然感觉像是一种胜利，但却很少能让人清晰地了解 AI 对企业的真正价值。随着新鲜感逐渐消失，企业领导者开始难以根据这些孤立的试验来评估 AI 的有效性。
这在很大程度上是因为简单的试点或试用无法充分发挥 AI 的潜力。AI 的巨大前景需要在规模化的层面兑现，需要深植于业务流程和跨部门。规模化企业 AI 可以改变业务模式、提高效率并创造新的增长机会，这是真正的价值所在。
毫无疑问，试点项目很有趣，而且代表了一种谨慎的渐进式 AI 部署方法。这些项目让组织能够了解该项技术的用处，例如改进单个流程或优化一小部分运营活动。这些试点项目往往会取得令人印象深刻的结果（尽管高度本地化）。
但是，试点项目往往专注于范围有限的孤立用例。它们被设计成在可控、可管理的环境中工作，例如在有限的细分市场中自动实现客户体验，或将 AI 应用于库存管理等特定问题。这些试验旨在进行概念证明，而不是提供整体解决方案。它们并不能提供真正的基准来确定大规模部署的 AI 的更大价值。
在整个组织范围内扩展 AI 所涉及的复杂问题，无法通过一次试运行来解决。而在整个组织范围内创建一系列跨部门的解决方案，建立在坚实的技术基础之上，可以产生指数级回报。
但令人惊讶的是，真正致力于挖掘 AI 价值的企业寥寥无几，尤其在生成式 AI 新兴领域。麦肯锡近期研究显示，仅 11% 的企业实现生成式 AI 规模化应用。
但谈到人工智能的变革潜力，保守行事可能会比谨慎推出一系列孤立项目风险更大。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 最近发布的一份报告，43% 的 CEO 计划在 2024 年利用 AI 加快数字化转型的步伐，因为他们担心如果没有 AI，自己就会落后于人。这些 CEO 意识到，AI 以端到端方式深度融入组织运营时，才能发挥最大价值。
规模化 AI 让真正实现业务转型成为可能。将这些工具从一次性项目的孤岛中解放出来，并将它们融入到整个组织中，可以带来显著的战略优势。投资扩展 AI 所需基础架构的组织不仅可以消除痛点，还能获得全面的数据驱动洞察分析，深入了解组织的整体运营状况。
在当前环境下，规模化能解决多项离散问题。请看 IBV 调研数据：
单一试点项目无法体现 AI 规模化的长尾效益，也难以核算员工培训与独立开发 AI 工具的成本
AI 在数据基础上发展，为整个组织搭建高质量的数据基础可以提高准确性，并提升快速构建新工具的能力。而且随着 AI 模型不断改进，企业对 AI 的长期投入可能会带来更好的结果。
要了解这些概念的实际应用，现以通信服务提供商 (CSP) 为例。电信行业很早就采用了 AI，尤其是虚拟代理技术 (VAT)。这与 CSP 可谓天作之合：许多 CSP 都有高频次、多类型的客户交互，并需要提供一致的客户体验。鉴于单个客户的合同金额可能相对较小，大多数企业都会密切监控单次交互成本。
通过将 VAT 应用于范围较窄的客户体验用例，CSP 的业绩得到了提升。根据 Forrester 的一份报告，实施 VAT 的大型组织每次包含的对话可节省 5.50 美元的成本。IBM 商业价值研究院发现，84% 的企业在采用后达到或超出了投资回报率目标，97% 的企业报告称对客户满意度产生了积极影响。各方评价都表明，CSP 采用 VAT 来提升客户体验的试点项目取得了巨大成功。这些举措可以带来丰厚利润，但却常常得不到扩展或扩大，着实令人惊讶。
但沃达丰是个例外，这家企业所做的不仅仅是将 AI 应用于一个定义狭窄的功能。2017 年，该公司在英国推出自己的助手 TOBi。六年后，TOBi 每月处理数十万次呼叫。此外，TOBi 还成为一系列更深层次整合的启动平台。该公司创建了一个辅助聊天机器人，使用统一的品牌声音解决不同品牌和地区的问题，然后将其部署到社交媒体和短信等渠道。
如今，沃达丰增加了针对供应商和零售环境定制的聊天机器人。垂直整合不仅简化了每次互动的成本，还能快速支持新渠道和新产品。这些多渠道，可扩展的工具专为在全公司范围内执行不同职能而构建，揭示了 AI 试点项目与 AI 优先战略方法之间的差距：前者可能有助于提高生产力，但后者可以创造途径来助力营收显著增长。
考虑到从 AI 试点转向大规模转型的潜在回报，企业领导者必须做出选择：是被动开发独立工具解决局部瓶颈和表现不佳的部门，还是主动投资于基础设施，使 AI 成为运营核心的基础架构。
在各个业务职能部门中，培训、调整、部署和采用 AI 需要更多的前期工作，但在当前的环境下，那些不选择适应环境的企业将会落后于人。在我们的调查中，有三分之二的 CEO 表示，自动化在很大程度上提高了工作效率，因此他们为了保持竞争力而承担了风险。构建将 AI 融入组织的基础架构不仅仅是一个试点项目，更是一种面向未来的业务模式。
