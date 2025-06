据《福布斯》报道,对于大型组织而言,IT 系统停机时间的平均成本可能高达每分钟 9,000 美元,而对于风险更高的企业,每小时的损失可能超过 500 万美元。3

幸运的是,组织现在可以利用 AI 来主动预防,甚至预测由设备故障导致的停机。通过应用 AI 机制,组织可以在交易、应用程序子系统和系统层面检测异常。例如,传感器可以分析来自大型机组件的数据,以预测潜在的硬件故障,并实现预防性维护。

将大型机与云和分布式系统等新技术相结合,会给 IT 基础设施和应用团队带来复杂性。组织越来越多地转向用于 IT 运营的人工智能 (AIOps),即应用 AI 功能来自动化、简化和优化 IT 基础设施和运营工作流程。AIOps 使 IT 运营团队能够快速响应速度减慢和中断情况,提供更好的可见性和背景信息。