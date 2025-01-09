当大多数人听到“大型机”一词时，他们可能并未意识到它对企业业务创新的重要贡献。在围绕生成式 AI 的热烈讨论中，人们很容易认为，像大型机这样的传统 IT 基础设施并未被纳入这场技术盛宴。

然而，事实是，大型机正准备通过将下一代人工智能加速技术与优化的生态系统相结合，来增强业务和技术能力，从而在推动创新方面发挥关键作用。

回顾过去，我们就会发现大型机实际上已经推动了 60 多年的持续创新。根据 IBM 商业价值研究院最近的一份报告，全球 50 大银行中的 43 家和十大支付公司中的 8 家都利用大型机作为其核心平台。

对于处理海量数据的行业（例如金融、医疗保健和政府），大型机在人工智能 (AI) 战略中的重要性日益凸显。事实上，同一份 IBV 报告显示，79% 的 IT 高管认为大型机对于实现 AI 驱动的创新和价值创造至关重要。

与此同时，这些企业领导者也希望将 AI 集成到现有的大型机平台中，以挖掘有价值的洞察分析、自动化任务并提高效率，同时保留其战略性的基础设施。这种方法通过 AI 驱动的分析和自动化技术，在引入新功能的同时，也最大化地发挥了旧版系统的价值。