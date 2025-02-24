随着人工智能 (AI) 的发展，好莱坞对机器人的热衷始终不减。根据同名畅销书改编的《荒野机器人》(The Wild Robot) 是 AI 电影类的最新作品之一，该片正在角逐今年的奥斯卡金像奖。

这是影视作品中为数不多的“善良”机器形象，它逐渐萌发出类人的共情能力，并悉心照料其他生灵。

电影观众可能更熟悉故事情节更为黑暗的 AI 电影。在《绝对服从》(Subservience)、《梅根》(M3gan)、《机械姬》(Ex Machina) 和 Stanley Kubrick 的经典之作《2001 太空漫游》(2001: A Space Odyssey) 中，AI 驱动的反派角色正在将我们人类逐个击破。在《我，机器人》以及《终结者》和《黑客帝国》等系列票房巨制中，智能系统处心积虑地谋划着对人类群体的奴役或灭绝。

然而，这些主题虽然有趣，但可能会削弱 AI 素养