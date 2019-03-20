标签
人工智能

AI 不是魔法：是时候拨开迷雾，让其真正落地应用

身着休闲装并坐在办公桌前的电脑上工作的男士，而电脑周围则是他的宠物猫和各种植物

作者

Rob Thomas

Rob Thomas

几个世纪的时间里，人们始终将电力视作巫术，它就像魔术师的神秘技法，令观众困惑不解，无法确定其来源与产生方式。尽管本杰明·富兰克林及其同时代者在证明电能与闪电之间的联系时就已意识到了这一现象，但他在 1752 年时难以设想其实际用途。事实上，他最珍贵的发明主要与避电有关，那就是避雷针。所有新的创新都要经历类似的演变：摒弃、逃避、恐惧，也许最终会被接受。

如今，太多人将人工智能（AI）视作一种近乎魔法的科技，在对其运作原理知之甚少的情况下便匆忙投入应用。他们将 AI 视为一种特殊的存在，认为其只属于那些精通此道、并以其技艺让世人叹服的专家。在这样的氛围中，AI 被笼罩上神秘主义的面纱，仿佛承载着宏伟愿景，却又让普通人难以触及。

当然，事实是，AI 并不具备任何魔力。人工智能（Artificial Intelligence）一词最早出现在 1956 年，自此，这项技术经历了进步、挫折与重生。正如电力的发展一样，AI 的突破之路也将依赖于大规模的实验探索。虽然许多实验会以失败告终，但那些成功的实验将带来深远影响。

这正是我们今天所处的境地。正如 Andrew Ng 等人所言，AI 是新的电力。除了日益普及、愈加易得之外，AI 正在提升并重塑全球的商业运作方式。它不仅能够实现高度精准的预测，还能推动业务流程与决策的自动化。其影响深远，涵盖从提升客户体验、打造智能产品，到提供更高效的服务。最终，这一切将为企业、国家乃至整个社会带来经济效益。

可以确信的是，那些推动 AI 大规模实验的组织将在未来十年赢得市场机遇。为了深入剖析 AI 并揭开其神秘的面纱，您需要考虑该领域的两个关键要素：组成部分流程。换句话说，您需要了解其背后的运作原理以及应用方式。

组成部分

正如电力的发展依赖于电阻、电容、二极管等基础元件，AI 的推动同样依赖于现代软件组成部分：

  1. 统一的现代数据结构。AI 以数据为食，因此必须为 AI 准备数据。数据结构可作为任何云上所有数据资产的逻辑表示形式。它可对整个企业的数据进行预先组织和标记。通过虚拟化，从防火墙到边缘，无缝访问所有数据。
  2. 开发环境与引擎。用于构建、训练和运行 AI 模型的平台。这支持从输入到输出的全流程深度学习。机器学习模型能够帮助发现数据中隐含的模式和结构，而非显式标示的内容。这就是让人开始觉得仿佛魔法降临的时刻。
  3. 人类功能。将模型和应用程序与语音、语言、视觉和推理等人类能力相连接，从而赋予模型生命的机制。
  4. AI 管理与利用。这使您能够将 AI 嵌入任何应用程序或业务流程，同时掌握版本信息、如何提升效果、变化情况，以及偏差与差异。这是模型得以应用的所在，同时支持对所有 AI 进行全生命周期管理。最后，它为 AI 所做的决策提供证据支持和可解释性。
AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

进程

有了这些组件，更多的组织就能解锁数据的价值。但要充分利用 AI，我们必须了解如何采纳和实施这项技术。计划迁移的企业应首先考虑以下基本步骤：

  1. 找到 AI 的正确商业机会。潜在的应用领域广泛，包括：客户服务、员工及公司生产力、制造缺陷、供应链支出等诸多方面。任何能够被清晰描述的事物，都可以被编程实现。一旦编程完成，AI 就能使其不断优化和提升。机遇无限。
  2. 让组织做好迎接 AI 的准备。各组织将需要提升数据科学的能力与专业水平。当今许多重复性和手工操作的任务将被自动化，这也将推动众多员工角色的转变。很少有职位能够完全由 AI 来胜任。但同样罕见的是，没有任何职位能够借助 AI 得到提升。如果缺乏能够运用技术的人才，再先进的技术也无济于事。因此，应组建一支专家团队，激励并培训其他成员。
  3. 选择技术与合作伙伴。虽然 CEO 不太可能亲自挑选技术，但这里强调的更多是一种文化导向。组织应采纳多种技术，并通过这一过程进行比较、对照与学习。组织还应挑选少数既具备实施 AI 所需技能，又拥有相关技术的合作伙伴。
  4. 接受失败。如果您尝试 100 个 AI 项目，其中大约有 50 个可能会失败。但那成功的 50 个项目，其成果将足以弥补失败带来的损失。您所营造的文化必须做好准备，并愿意接受失败，从中学习经验，再迎接下一个挑战。正如俗语所言，“快速试错”。

AI 正逐渐成为像电力、互联网和移动设备一样的基础性技术，就如同它们曾一度进入主流时那样。2019 年如果没有 AI 战略，就如同 2010 年没有移动战略，或 2000 年没有互联网战略一样。

愿您在日后回望历史的这一刻时，能够带着温情与自豪——因为您曾将数据视为全新资源，并以 AI 为加以驾驭的能力之源。

_________________

本故事的一个版本最早发表于 Informationweek

