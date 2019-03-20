AI 不是魔法：是时候拨开迷雾，让其真正落地应用

几个世纪的时间里，人们始终将电力视作巫术，它就像魔术师的神秘技法，令观众困惑不解，无法确定其来源与产生方式。尽管本杰明·富兰克林及其同时代者在证明电能与闪电之间的联系时就已意识到了这一现象，但他在 1752 年时难以设想其实际用途。事实上，他最珍贵的发明主要与避电有关，那就是避雷针。所有新的创新都要经历类似的演变：摒弃、逃避、恐惧，也许最终会被接受。
如今，太多人将人工智能（AI）视作一种近乎魔法的科技，在对其运作原理知之甚少的情况下便匆忙投入应用。他们将 AI 视为一种特殊的存在，认为其只属于那些精通此道、并以其技艺让世人叹服的专家。在这样的氛围中，AI 被笼罩上神秘主义的面纱，仿佛承载着宏伟愿景，却又让普通人难以触及。
当然，事实是，AI 并不具备任何魔力。人工智能（Artificial Intelligence）一词最早出现在 1956 年，自此，这项技术经历了进步、挫折与重生。正如电力的发展一样，AI 的突破之路也将依赖于大规模的实验探索。虽然许多实验会以失败告终，但那些成功的实验将带来深远影响。
这正是我们今天所处的境地。正如 Andrew Ng 等人所言，AI 是新的电力。除了日益普及、愈加易得之外，AI 正在提升并重塑全球的商业运作方式。它不仅能够实现高度精准的预测，还能推动业务流程与决策的自动化。其影响深远，涵盖从提升客户体验、打造智能产品，到提供更高效的服务。最终，这一切将为企业、国家乃至整个社会带来经济效益。
可以确信的是，那些推动 AI 大规模实验的组织将在未来十年赢得市场机遇。为了深入剖析 AI 并揭开其神秘的面纱，您需要考虑该领域的两个关键要素：组成部分和流程。换句话说，您需要了解其背后的运作原理以及应用方式。
正如电力的发展依赖于电阻、电容、二极管等基础元件，AI 的推动同样依赖于现代软件组成部分：
有了这些组件，更多的组织就能解锁数据的价值。但要充分利用 AI，我们必须了解如何采纳和实施这项技术。计划迁移的企业应首先考虑以下基本步骤：
AI 正逐渐成为像电力、互联网和移动设备一样的基础性技术，就如同它们曾一度进入主流时那样。2019 年如果没有 AI 战略，就如同 2010 年没有移动战略，或 2000 年没有互联网战略一样。
愿您在日后回望历史的这一刻时，能够带着温情与自豪——因为您曾将数据视为全新资源，并以 AI 为加以驾驭的能力之源。
