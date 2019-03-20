AI 不是魔法：是时候拨开迷雾，让其真正落地应用

如今，太多人将人工智能（AI）视作一种近乎魔法的科技，在对其运作原理知之甚少的情况下便匆忙投入应用。他们将 AI 视为一种特殊的存在，认为其只属于那些精通此道、并以其技艺让世人叹服的专家。在这样的氛围中，AI 被笼罩上神秘主义的面纱，仿佛承载着宏伟愿景，却又让普通人难以触及。



当然，事实是，AI 并不具备任何魔力。人工智能（Artificial Intelligence）一词最早出现在 1956 年，自此，这项技术经历了进步、挫折与重生。正如电力的发展一样，AI 的突破之路也将依赖于大规模的实验探索。虽然许多实验会以失败告终，但那些成功的实验将带来深远影响。

这正是我们今天所处的境地。正如 Andrew Ng 等人所言，AI 是新的电力。除了日益普及、愈加易得之外，AI 正在提升并重塑全球的商业运作方式。它不仅能够实现高度精准的预测，还能推动业务流程与决策的自动化。其影响深远，涵盖从提升客户体验、打造智能产品，到提供更高效的服务。最终，这一切将为企业、国家乃至整个社会带来经济效益。

可以确信的是，那些推动 AI 大规模实验的组织将在未来十年赢得市场机遇。为了深入剖析 AI 并揭开其神秘的面纱，您需要考虑该领域的两个关键要素：组成部分和流程。换句话说，您需要了解其背后的运作原理以及应用方式。