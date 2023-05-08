AI 在保险业应用过程中存在的风险，大致可分为两大类——技术风险与应用风险。

技术风险——数据保密性

最核心的技术风险在于数据保密性问题。AI 的发展使得信息的收集、存储与处理达到了前所未有的规模，这也导致在未经他人许可的情况下，个人数据的识别、分析与利用变得极易实现，且成本极低。与 AI 技术交互过程中存在的隐私泄露风险，正是引发消费者担忧与不信任的主要根源。

生成式 AI 的问世——这类技术可对企业数据进行加工处理以生成新内容——给企业数据保密性带来了额外风险。例如，向 ChatGPT 这类生成式 AI 系统输入企业数据，用以生成企业机密研究的摘要，会导致相关数据痕迹被永久留存于 AI 的外部云端服务器，甚至可能被竞争对手调取查询。

技术风险——安全

AI 算法是对训练数据进行优化的参数集合，正是这些参数赋予了 AI 输出洞察的能力。一旦算法参数发生泄露，第三方便有可能复刻该算法模型，进而给模型所有者造成经济损失与知识产权损失。此外，若 AI 算法模型的参数遭到网络攻击者的非法篡改，将会导致模型性能劣化，并引发一系列不良后果。

技术风险——透明度

AI 系统，尤其是生成式 AI，所具备的黑匣特性导致其算法决策过程难以被理解。关键在于，保险业属于受金融监管的行业，算法的透明度、可解释性与可审计性对监管机构而言至关重要。

使用风险——不准确

AI 系统的性能表现，在很大程度上取决于其赖以学习的数据集。即便是技术架构设计精良的 AI 系统，若训练数据存在失实、偏见或抄袭问题，最终也会输出不合预期的结果。

使用风险——滥用

即便 AI 系统在分析、决策、协同等各项操作中均运行正常，仍存在被滥用的风险。操作人员的使用目的、使用方式、使用范围等环节都有可能被扭曲或偏离初衷，进而产生不良影响。人脸识别技术被用于对人员行踪进行非法追踪，就是典型的一例。

使用风险——过度依赖

当用户开始采信 AI 给出的错误建议并因此造成违规失误时，就出现了对 AI 的过度依赖。由于用户并不清楚 AI 的功能边界、性能水准以及运行逻辑，往往难以把握合理的信任尺度。型。该风险还会引发一个必然结果，即 AI 使用者的专业能力发展会逐渐弱化。例如，理赔定损员应对新情况、多角度分析问题的能力会出现退化，其业务处理范围也会局限于 AI 覆盖的案例。