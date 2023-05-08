AI 在保险业应用过程中存在的风险，大致可分为两大类——技术风险与应用风险。
最核心的技术风险在于数据保密性问题。AI 的发展使得信息的收集、存储与处理达到了前所未有的规模，这也导致在未经他人许可的情况下，个人数据的识别、分析与利用变得极易实现，且成本极低。与 AI 技术交互过程中存在的隐私泄露风险，正是引发消费者担忧与不信任的主要根源。
生成式 AI 的问世——这类技术可对企业数据进行加工处理以生成新内容——给企业数据保密性带来了额外风险。例如，向 ChatGPT 这类生成式 AI 系统输入企业数据，用以生成企业机密研究的摘要，会导致相关数据痕迹被永久留存于 AI 的外部云端服务器，甚至可能被竞争对手调取查询。
AI 算法是对训练数据进行优化的参数集合，正是这些参数赋予了 AI 输出洞察的能力。一旦算法参数发生泄露，第三方便有可能复刻该算法模型，进而给模型所有者造成经济损失与知识产权损失。此外，若 AI 算法模型的参数遭到网络攻击者的非法篡改，将会导致模型性能劣化，并引发一系列不良后果。
AI 系统，尤其是生成式 AI，所具备的黑匣特性导致其算法决策过程难以被理解。关键在于，保险业属于受金融监管的行业，算法的透明度、可解释性与可审计性对监管机构而言至关重要。
AI 系统的性能表现，在很大程度上取决于其赖以学习的数据集。即便是技术架构设计精良的 AI 系统，若训练数据存在失实、偏见或抄袭问题，最终也会输出不合预期的结果。
即便 AI 系统在分析、决策、协同等各项操作中均运行正常，仍存在被滥用的风险。操作人员的使用目的、使用方式、使用范围等环节都有可能被扭曲或偏离初衷，进而产生不良影响。人脸识别技术被用于对人员行踪进行非法追踪，就是典型的一例。
当用户开始采信 AI 给出的错误建议并因此造成违规失误时，就出现了对 AI 的过度依赖。由于用户并不清楚 AI 的功能边界、性能水准以及运行逻辑，往往难以把握合理的信任尺度。型。该风险还会引发一个必然结果，即 AI 使用者的专业能力发展会逐渐弱化。例如，理赔定损员应对新情况、多角度分析问题的能力会出现退化，其业务处理范围也会局限于 AI 覆盖的案例。
AI 应用所带来的各类风险，凸显了制定一套治理框架的必要性，以此降低 AI 应用过程中产生的技术风险与应用风险。
为降低应用风险，本文提出一套三位一体的应对方案：
为降低技术风险，应当拓展信息技术治理体系的覆盖范围，将以下内容纳入管控范畴：
AI 在保险业的应用前景与潜力，在于它能够从规模持续扩大、复杂度不断提升的精算与理赔数据集中挖掘全新洞察。但这类数据集一旦结合行为数据与生态数据，就可能导致 AI 系统在数据库查询过程中得出错误的数据推论，进而给现实保险业带来不良后果。
高效而准确的 AI 需要严谨的数据科学。这就要求对数据库中的知识表征进行审慎构建，对数据矩阵进行降维分解，并对数据集开展预处理，以此降低缺失数据、冗余数据及异常值数据所造成的干扰影响。保险行业的 AI 使用者必须认识到，输入数据质量局限性会对保险业务产生连锁影响，甚至可能降低精算分析模型的准确性。
随着 AI 技术持续成熟、应用场景不断拓展，保险公司不应回避这项技术，反而应当将自身的保险领域专业能力，赋能于 AI 技术的研发过程。保险公司能够明确输入数据的来源，并保障数据质量，这一能力将助力 AI 在保险行业实现安全、可控的落地应用。
当你开启 AI 在保险业的落地实践之路时，要积极探索并打造专属的保险应用案例。尤为重要的是，需建立一套完善的 AI 治理体系。
