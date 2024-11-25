AI 正在驱动公共领域大型机的创新

在 IBM® System/360 推出首个大型机家族六十年后的今天，这些计算机依然需求旺盛。仅在美国，就有 89% 的州政府（根据最新研究）仍以某种形式依赖大型机系统。
IBM 商业价值研究院与牛津经济研究院合作，对 2,551 位全球 IT 高管进行了调研，以了解大型机在当今人工智能 (AI) 与混合云时代的使用现状。受访者中包括 255 位政府 IT 负责人。
调研结果突显了大型机在公共部门推进 AI 创新、支持混合云战略及驱动数字化转型中的关键作用——这些领域对安全性、可靠性与可扩展性有着根本性要求。
许多地方、州和国家层面的政府机构，无论在美国或其他国家，仍持续依赖大型机运行各类关键服务。这些服务涵盖税务系统、车辆登记与福利计划等。凭借其快速、可靠、安全处理海量数据的无可匹敌的能力，大型机已证明了其旺盛的生命力，并成为释放数据驱动型创新全部潜能的关键。
对于采用开源 Linux、并运行需要高弹性和灵活性的混合云及 AI 工作负载的系统而言，这一点尤其显著。这些特性使得在大型机上进行创新成为可能。
通过第四代 IBM® LinuxONE，我们引入了多项技术。其中包括：简化审计准备的 Security and Compliance Center；助力保护后量子时代数据的量子安全算法；以及基于 IBM® Telum 处理器设计的、旨在让交易中 AI 更切实可行的 AI 推理集成加速器。
最新研究显示，90% 的受访全球政府 IT 领导者认为，基于大型机的应用在其组织的数字化转型进程中持续发挥着重要作用。该研究还揭示，公共部门 IT 领导者将大型机视为部署企业级 AI 的宝贵平台。他们利用大型机推动创新、增强网络安全、优化运营并实现应用现代化。以下研究数据进一步印证了这一观点：
通过将 AI 直接应用于大型机上的事务处理工作负载，政府机构能够发掘新洞察、提升人员生产力、最大化核心系统价值，最终驱动实质性业务成果。
大型机在成功的混合云战略中也发挥着至关重要的作用，使组织能将应用工作负载部署至最适宜的计算环境。84% 的受访政府 IT 领导者赞同此方法，并认为大型机需能轻松与其他技术集成。
随着混合云与 AI 时代的发展，大型机的持久生命力比以往更加显著。其作为战略资产在保障安全、数据隐私和运营效率方面的作用，使得大型机成为政府机构在控制成本的同时推进现代化、提供新服务不可或缺的基石。
通过采用能发挥大型机优势的现代化战略，公共部门组织可以加速数字化转型进程，开启增长与创新的新机遇。
深入了解现代化大型机如何提升您的混合云战略，助力确保安全、效率与创新。
释放 IBM® Z 和 Telum 的强大能量，保护数据、优化性能，并推动实时 AI 洞察。利用专为速度、可扩展性和安全性而设计的行业领先大型机解决方案和处理器来构建企业的未来。