AI 正在驱动公共领域大型机的创新

许多地方、州和国家层面的政府机构，无论在美国或其他国家，仍持续依赖大型机运行各类关键服务。这些服务涵盖税务系统、车辆登记与福利计划等。凭借其快速、可靠、安全处理海量数据的无可匹敌的能力，大型机已证明了其旺盛的生命力，并成为释放数据驱动型创新全部潜能的关键。

对于采用开源 Linux、并运行需要高弹性和灵活性的混合云及 AI 工作负载的系统而言，这一点尤其显著。这些特性使得在大型机上进行创新成为可能。

通过第四代 IBM® LinuxONE，我们引入了多项技术。其中包括：简化审计准备的 Security and Compliance Center；助力保护后量子时代数据的量子安全算法；以及基于 IBM® Telum 处理器设计的、旨在让交易中 AI 更切实可行的 AI 推理集成加速器。