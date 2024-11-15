尽管有前景看好的案例研究，但生成式 AI 工具仍伴随着一系列风险。这包括围绕准确性、透明度、公平性、隐私和知识产权侵权等方面悬而未决的问题。

AI 生成的报道不仅因文笔拙劣，还因抄袭和事实错误引发了广泛争议。随着更多搜索引擎部署 AI 摘要功能，人们担心这些功能通过包含信息来源链接来营造权威表象。但它们可能断章取义，并提供错误信息31。此外，根据其训练数据的来源，AI 模型可能会放大已有的偏见。

尽管很容易将矛头指向 ChatGPT 之类的聊天机器人，但路透社研究所 6 指出，新闻机构无法轻易规避这个问题。内部开发专有模型具有挑战性。即使最大的新闻编辑部，其档案库也可能不足以提供一个 LLM 所需的全部训练数据。

最佳解决方案可能是对现有模型进行微调或提示调优，但这些方法本身也可能带来安全性、稳定性和可解释性方面的问题。

尽管生成式 AI 能完成令人印象深刻的任务，但它们最终缺乏对世界连贯的认知32。因此，AI 无法审查信息来源的质量，有时也可能会被误导。例如，Wired33 发现，谷歌、微软和 Perplexity 的 AI 产品曾基于网上已被广泛揭穿的伪科学种族理论给出 AI 答案，这是因为网络上缺乏高质量的信息。除此之外，AI 模型可能产生幻觉，并且仍在学习如何表达不确定性。

以前，媒体机构在发表利用机器学习或 AI 创作的作品时，会同时公布其数据和代码。现在，人们对算法问责和可解释性的要求更高了——受众希望知道内容何时由 AI 生成34。 即便如此，一些早期研究表明，当新闻内容被标记为 AI 生成时，受众往往会降低对其的信任度。

新闻业依赖于作者与读者之间的关系。维持信任至关重要。随着 AI 在新闻生产各个环节中的应用日益增多，媒体公司正努力在其披露中尽可能保持透明。

在 2024 年 5 月《纽约时报》发布的一份指导方针35 中，其编辑们表示，生成式 AI 将被用作服务于其揭露真相、帮助更多人理解世界这一使命的工具。该技术的使用需在人工指导和审核下进行，编辑们会解释作品是如何创作的，以及他们采取了哪些步骤来降低风险、偏见和不准确性。

正如《哥伦比亚新闻评论》36所述：“记者与 AI 之间的关系，类似于建立信源关系或培养在地联络人的过程。”“如同人类信源一样，人工智能可能知识渊博，但其设计并非没有主观性——它们同样需要被置于背景中考量并加以鉴别。”

各行业的 AI 系统正呈现更加透明的趋势。然而，企业仍在权衡更开放的源代码与安全性之间的利弊。