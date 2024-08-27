AI 究竟是助力还是阻碍创造力？“技术控”与创意工作者各抒己见

对 AI 的抵制是否已达到白热化程度？插画软件公司 Procreate CEO 近期在 X 平台发布的视频中坦言：“我确实……痛恨生成式 AI”。视频标题直抒胸臆：“我们永不涉足此道。创造力源于创作而非生成。”
Procreate 的发言触动了大众神经——视频发布不到一周即获近千万浏览，虽然触动的心弦因人而异。
“我们正经历艺术与工艺自动化的独特时刻，”IBM AI 基础设施副总裁 Volkmar Uhlig 在近期《混合专家模型》播客中表示。“但对独特艺术的需求将始终存在，”他说。
许多创意工作者对此并不确信。
设计界及更广泛艺术领域的数千人看到 Procreate 发声后倍感振奋。他们担忧 AI 扼杀创造力与工艺精神，最终将夺走他们的工作机会。
Procreate 的评论也映射出对 AI 更广泛的抵制情绪。四月，多芬成为首个禁止使用 AI 生成女性形象的 beauty 品牌，该品牌表示此举既违背其品牌真实性理念，也可能危及女性福祉。
多芬首席营销官 Alessandro Manfredi 强调：“在多芬，我们追求由女性自主定义真实 beauty 的未来——而非由算法决定。”
多芬通过对全球 3.3 万名女性 的调研发现，尽管知晓网络内容存伪或由 AI 生成，仍有三分之一女性因目睹网络形象而被迫改变外貌。
在某些情况下，使用 AI 可能损害品牌与忠实粉丝之间的关系。六月，玩具反斗城发布了一支由 OpenAI 的 Sora 生成的争议性广告，引发众怒。许多观众批评片中出现的男孩形象“阴森可怖”、“令人毛骨悚然”。
尽管遭遇抵制，玩具反斗城影业总裁 Kim Miller Olko 在接受 NBC 采访时表示，这次实验是“成功的”。
针对 AI 取代人类工作的批评，Olko 辩称此案例并非如此。约有十余人参与视频制作，与其他视频项目人员规模相当。
“Geoffrey 是动画形象。他是卡通角色，”Miller Olko 说。“我们不可能雇佣一只真实长颈鹿，明白吗？这本来就是动画作品。”
与此同时，七月由超级粉丝制作的沃尔沃 AI 生成广告却因时间压力下展现的创造力获得广泛赞誉。与沃尔沃无官方合作的匈牙利调色师 Laszlo Gaal，仅用 Runway 文本转视频工具便在 24 小时内创作出完整的沃尔沃广告。视频几乎立即爆红网络。
某些行业对生成式 AI 展现出更一致的欢迎态度。例如，软件开发者与工程师使用多种 AI 辅助工具加速编程，在 AI 接手琐碎任务的同时提升生产力并降低成本。
除繁琐工作外，生成式 AI 能极大加速原型设计，因为大语言模型可承担代码重构与文档编写工作。这样，开发者能够集中精力攻克最具潜力的原型。
但最终裁决权属于谁？IBM 高级研究科学家 Skyler Speakman 在《混合专家模型》播客中指出：“你们正在向一群技术控咨询艺术问题”，呼吁重视“艺术家与工匠的视角”。
创意工作者对生成式 AI 的态度实则存在分歧。尽管反对声浪强烈，也有从业者发现生成式 AI 能节省大量时间并带来其他优势。
以内容营销领域为例，IBM 全球 SEO 战略师 James Pate 指出，生成式 AI 可协助完成内容摘要生成或基于主体内容的衍生创作等任务。
Pate 的团队运用 IBM watsonx 为数千个待迁移内容页面填充元数据和标签。他坦言这项技术“帮助我们避免发布无描述页面或阻滞迁移进程”。
SuperHeroes 广告公司 CEO Rogier Vijverberg 认为，生成式 AI 甚至能激发创造力并实现创作民主化。
“生成式 AI 让全球创作者能以前所未有的方式将想象力可视化，无需巨额预算即可实现。”
IBM.com 设计负责人 Todd Cramer 对此观点表示认同，他特别强调生成式 AI 在自己设计团队中增强快速原型构建的能力。
“通过简易提示词工程深入了解多元创意概念，使设计师能在数秒而非数小时内完成概念迭代，从而在设计过程中同时提升创造力与生产力效率，”Cramer 如是说。
Vijverberg 补充道，现实情况远比“人机对立”复杂得多。“始终是人类创作者在使用这些工具。”Vijverberg 的公司近期新增六位“AI 艺术家”——这些创作者特别擅长运用最新生成式 AI 工具。这些 AI 艺术家隶属于 Vijverberg 公司新成立的数字艺术集合部门 Jimmy，该部门代表“全球顶尖的 CGI 与 AI 艺术家群体”。
同样地，Cramer 将这项技术视为实用工具而非替代品。“设计师不必担忧生成式 AI 取代工作。真正需要警惕的，是那些更擅长利用生成式 AI 来提升效能的设计师，”Cramer 断言。“生成式 AI 并非创意工作的替代品，而是增强工具。将其嵌入设计流程的恰当环节，能帮助设计师加速创意实现、提升生产力与执行效率。”
即便是曾以“永不使用 AI”登上头条的 Procreate 公司，在 X 平台发表声明的三天后也做出了某些让步。
针对网友指出 AI 能提升生产力的评论，Procreate 回应道：
“我们理解某些 AI 工具可能提升工作效率。只要这些工具处理的是枯燥或危险的工作，且数据来源符合伦理规范，我们对此并无异议。我们仅对深入了解能帮助艺术家创造更优工具的 AI 技术感兴趣。”
想了解更多？最新研究探讨了人类在创意任务中使用 ChatGPT 辅助时产生的实际效果。
