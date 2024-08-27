AI 究竟是助力还是阻碍创造力？“技术控”与创意工作者各抒己见

与此同时，七月由超级粉丝制作的沃尔沃 AI 生成广告却因时间压力下展现的创造力获得广泛赞誉。与沃尔沃无官方合作的匈牙利调色师 Laszlo Gaal，仅用 Runway 文本转视频工具便在 24 小时内创作出完整的沃尔沃广告。视频几乎立即爆红网络。

某些行业对生成式 AI 展现出更一致的欢迎态度。例如，软件开发者与工程师使用多种 AI 辅助工具加速编程，在 AI 接手琐碎任务的同时提升生产力并降低成本。

除繁琐工作外，生成式 AI 能极大加速原型设计，因为大语言模型可承担代码重构与文档编写工作。这样，开发者能够集中精力攻克最具潜力的原型。

但最终裁决权属于谁？IBM 高级研究科学家 Skyler Speakman 在《混合专家模型》播客中指出：“你们正在向一群技术控咨询艺术问题”，呼吁重视“艺术家与工匠的视角”。

创意工作者对生成式 AI 的态度实则存在分歧。尽管反对声浪强烈，也有从业者发现生成式 AI 能节省大量时间并带来其他优势。

以内容营销领域为例，IBM 全球 SEO 战略师 James Pate 指出，生成式 AI 可协助完成内容摘要生成或基于主体内容的衍生创作等任务。

Pate 的团队运用 IBM watsonx 为数千个待迁移内容页面填充元数据和标签。他坦言这项技术“帮助我们避免发布无描述页面或阻滞迁移进程”。

SuperHeroes 广告公司 CEO Rogier Vijverberg 认为，生成式 AI 甚至能激发创造力并实现创作民主化。

“生成式 AI 让全球创作者能以前所未有的方式将想象力可视化，无需巨额预算即可实现。”

IBM.com 设计负责人 Todd Cramer 对此观点表示认同，他特别强调生成式 AI 在自己设计团队中增强快速原型构建的能力。

“通过简易提示词工程深入了解多元创意概念，使设计师能在数秒而非数小时内完成概念迭代，从而在设计过程中同时提升创造力与生产力效率，”Cramer 如是说。

Vijverberg 补充道，现实情况远比“人机对立”复杂得多。“始终是人类创作者在使用这些工具。”Vijverberg 的公司近期新增六位“AI 艺术家”——这些创作者特别擅长运用最新生成式 AI 工具。这些 AI 艺术家隶属于 Vijverberg 公司新成立的数字艺术集合部门 Jimmy，该部门代表“全球顶尖的 CGI 与 AI 艺术家群体”。

同样地，Cramer 将这项技术视为实用工具而非替代品。“设计师不必担忧生成式 AI 取代工作。真正需要警惕的，是那些更擅长利用生成式 AI 来提升效能的设计师，”Cramer 断言。“生成式 AI 并非创意工作的替代品，而是增强工具。将其嵌入设计流程的恰当环节，能帮助设计师加速创意实现、提升生产力与执行效率。”

即便是曾以“永不使用 AI”登上头条的 Procreate 公司，在 X 平台发表声明的三天后也做出了某些让步。

针对网友指出 AI 能提升生产力的评论，Procreate 回应道：

“我们理解某些 AI 工具可能提升工作效率。只要这些工具处理的是枯燥或危险的工作，且数据来源符合伦理规范，我们对此并无异议。我们仅对深入了解能帮助艺术家创造更优工具的 AI 技术感兴趣。”

想了解更多？最新研究探讨了人类在创意任务中使用 ChatGPT 辅助时产生的实际效果。