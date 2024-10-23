AI 幻觉可能构成网络安全风险

简单来说，AI 幻觉是指大语言模型 (LLM)（如生成式 AI 工具）提供了错误的答案。AI 幻觉的表现形式多样：有时是完全编造的答案，例如虚构一篇并不存在的研究论文；有时则是给出错误信息，谷歌 Bard 的这次失误便是典型案例。

产生幻觉的原因多种多样，但最大的原因是模型用于训练的数据不正确——AI 的准确性取决于它采集的信息。输入偏差也是一个重要原因。如果用于训练的数据包含偏差，那么大语言模型将会发现实际上不存在的模式，从而导致错误结果。

随着企业与消费者愈发依赖人工智能实现自动化运营与决策支持，尤其在医疗健康、金融等关键领域，这类错误所潜藏的风险也日益突出。据 Gartner 称，AI 幻觉会损害决策和品牌声誉。此外，AI 幻觉会导致错误信息传播。更重要的是，每一次 AI 幻觉都会削弱人们对 AI 结果的信任度。这将引发广泛影响，而如今企业对该技术的依赖却在持续加深。

虽然人们很容易盲目信任 AI，但在使用 AI 时必须采取平衡的方法。通过采取预防性措施降低 AI 幻觉的发生概率，组织可在充分发挥 AI 技术优势的同时，有效管控包括幻觉风险在内的潜在问题。