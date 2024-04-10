人工智能 安全

AI 伦理治理框架应该是什么样的？

霓虹方柱光学照明线条的光晕，CGI 粉色日落景观

生成式 AI 竞赛日趋白热化的同时，围绕该技术的伦理争论也在持续升温，而且风险越来越高。

Gartner 表示：“各组织有责任确保其开发、部署或使用的 AI 项目不会产生负面伦理后果。”与此同时，虽然 79% 的高管表示 AI 伦理对其企业范围内的 AI 方法很重要，但只有不到 25% 的高管实施了伦理治理原则。

AI 也是美国政府高度关注的问题之一。2 月下旬，众议院议长 Mike Johnson 和民主党领袖 Hakeem Jeffries 宣布成立由两党组成的 AI 特别工作组，负责探讨国会如何确保美国继续引领全球 AI 创新。该特别工作组还将研究必要防护措施，以保障国家免受当前威胁和新兴威胁，确保安全可靠的技术发展。

良好的治理机制显然是应对 AI 相关风险的重要环节。

为什么人工智能治理很重要

随着企业在日常运营中越来越多地采用 AI 技术，如何以合乎伦理的方式使用 AI 技术已成为热门话题。问题在于，组织通常依靠宽泛的企业原则，结合法律或独立审查委员会来评估具体 AI 用例的伦理风险。

然而 Gartner 的成功案例显示，AI 伦理原则可能过于宽泛或抽象，导致项目负责人难以判断具体 AI 用例是否符合伦理。与此同时，法律团队和审查委员会团队并不了解 AI 在业务中的实际应用情况。所有这些都为 AI 的不道德使用（无论有意还是无意）以及随之而来的业务与合规风险敞开了大门。

鉴于潜在影响，组织必须先在治理层面解决这个问题，随后再通过适当的制衡机制进行组织层面的实施。

人工智能治理框架的四大核心角色

成功案例显示，IBM 业务与隐私负责人构建了治理框架来应对 AI 项目的伦理问题。该框架由四个核心角色提供支持：

  1. 政策咨询委员会：高级领导层负责制定全球监管与公共政策目标，并确定隐私、数据和技术伦理风险与战略。

  2. AI 伦理委员会：由 IBM Research 全球 AI 伦理负责人和首席隐私与信任官共同主持，由跨职能的集中式团队负责制定、维护 IBM 的 AI 伦理政策、实践及传播工作，并提供相关建议。

  3. AI 伦理核心负责人：各业务部门配备核心负责人（业务部门代表），他们是第一联络点，负责主动识别和评估技术伦理问题，降低具体用例风险，并将项目提交 AI 伦理委员会审核。如后文所述，人工智能治理很大程度上依赖于这些核心负责人。

  4. 倡导网络：由员工组成的基层网络，致力于推广合乎伦理、负责任且值得信赖的 AI 技术文化。这些倡导者积极促进开放式工作流，助力 AI 伦理举措在整个组织内推广。

基于风险的评估标准

如果发现 AI 伦理问题，指派给该用例所在业务部门的核心负责人将启动一项评估。核心负责人在一线执行此流程，以便鉴别出低风险案例。风险较高的案例将在完成正式的风险评估后上报 AI 伦理委员会审核。

每个用例均依据以下准则进行评估：

  • 相关属性和预期用途：调查特定用例的性质、预期用途和风险等级。该用例会造成危害吗？谁是最终用户？是否侵犯任何个人权利？

  • 监管合规性：确定数据处理是否安全，是否符合适用的隐私法律和行业法规。

  • 既往审核用例：了解 AI 伦理委员会的既往审核用例并介绍其后续步骤。其中列明了需要委员会批准的各种 AI 用例。

  • 与 AI 伦理原则的一致性：确定用例是否符合基本要求，例如是否符合公平性、透明度、可解释性、稳健性、隐私保护等原则。

人工智能治理框架的优点

Gartner 报告显示，人工智能治理框架的实施为 IBM 带来了以下好处：

  • 扩大 AI 伦理审查规模：核心负责人在各自的业务部门中推动合规工作并启动审查流程，实现大规模的 AI 伦理审查。

  • 增强 AI 伦理愿景的战略一致性：核心负责人与企业内部及全球范围内的 AI 伦理领域技术、思想与商业领袖建立联系。

  • 加速完成低风险项目和提案：通过鉴别出低风险的服务或项目，核心负责人能够更快地完成项目审查。

  • 强化委员会准备度：通过授权核心负责人在早期指导 AI 伦理工作，AI 伦理委员会能够更高效地审查剩余用例。

能力越大，责任也越大

2020 年 6 月 ChatGPT 首次亮相时，全世界都对它寄予厚望。如今，当前的 AI 发展趋势表明人们对 AI 技术的期望更加务实。ChatGPT 这类独立工具或许能激发大众想象，但将其有效整合到现有服务中，才能推动各行业实现更深远的变革。

毫无疑问，AI 为工作效率提供了强大的新工具与技术，但其伴生风险同样真实存在。增强后的多模态 AI 功能以及降低的准入门槛也为滥用行为敞开了大门：深度伪造、隐私问题、偏见的延续，甚至还有逃避 CAPTCHA 保护措施，对于不法组织来说可能都会变得越来越容易。

由于不法分子已经开始使用 AI 技术，合法商业领域必须采取预防措施来确保员工、客户和社区的安全。

ChatGPT 表示：“负面后果可能包括 AI 算法延续偏见、隐私泄露、社会不平等程度加剧或对个人及社区造成的无意伤害。此外，不合乎伦理的 AI 实践还可能导致信任危机、声誉受损或法律后果。”

为了防范此类风险，AI 伦理治理至关重要。
