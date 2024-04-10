在生成式 AI 竞赛日趋白热化的同时，围绕该技术的伦理争论也在持续升温，而且风险越来越高。

Gartner 表示：“各组织有责任确保其开发、部署或使用的 AI 项目不会产生负面伦理后果。”与此同时，虽然 79% 的高管表示 AI 伦理对其企业范围内的 AI 方法很重要，但只有不到 25% 的高管实施了伦理治理原则。

AI 也是美国政府高度关注的问题之一。2 月下旬，众议院议长 Mike Johnson 和民主党领袖 Hakeem Jeffries 宣布成立由两党组成的 AI 特别工作组，负责探讨国会如何确保美国继续引领全球 AI 创新。该特别工作组还将研究必要防护措施，以保障国家免受当前威胁和新兴威胁，确保安全可靠的技术发展。

良好的治理机制显然是应对 AI 相关风险的重要环节。