随着我们即将结束这一看似永无止境的创新、丑闻和惊奇之年，AI 的伦理与治理从未如此重要或充满不确定性。在分为三部分的此问答对话中，我们邀请了 IBM Consulting 的全球值得信赖的 AI 领导者 Phaedra Boinodiris 来展望她对 2025 年的预测。
很简单：素养。AI 素养是指理解、使用和评估人工智能的能力。AI 已在新闻中无处不在；每天都有一个值得阅读的科幻小说式头条出现。然而，世界各地不同角色和行业的人们仍然不知道他们在使用它。因此，虽然解决更具新闻价值（也非常现实）的问题至关重要，例如有偏倚的算法、数据隐私、环境影响和工作岗位转移等等，但如果没有一个具有 AI 素养的世界，所有这一切都无法实现劳动力、政府、学校系统等等。
紧随其后的第二个是问责制。我们需要资助拥有权力职位的人员，而他们会对这些模型的结果负责。
让开发团队认识到，创造符合道德规范的 AI 严格来说不仅仅是一个技术问题，而是一个社会技术问题，并且设计该模型的团队应是多学科的，而不是各自为政的团队。几十年来我们一直认为，不具备传统领域专业知识的人员不适合此领域。这是一个巨大的失误。
要构建以负责任的态度来策划的 AI 模型（顺便一提，此类模型也是更准确的模型），您需要一支不仅由数据科学家组成的团队，而是能针对以下问题进行权衡的人员：“此 AI 是否正在解决我们需要它解决的问题？根据领域专家的观点，这是否是正确的数据？它有哪些意外影响？我们如何减轻这些影响？”邀请语言学与哲学专家、父母、年轻人、来自不同社会经济背景且有不同生活体验的普通人种类越广泛越好。这与道德无关；而与数学有关。
在世界各地，我们目睹了 AI 领域创新与合规之间由来已久的拉锯。不过，我刚从欧洲三边委员会做完报告回来，而欧盟在 AI 领域的宏伟愿景让我深受鼓舞。
确实，目前欧盟对 AI 的投资资本远低于美国，而我真心希望此情况能尽快改变。我认为，欧盟有一个巨大的机会，通过加倍努力向世界展示如何让领域专家更好地控制数据，以及如何将其用于训练 AI。我认为欧盟可向全世界展示如何采用包含多学科计划的整体方法来提高 AI 素养。它或许能向世界展示如何认证第三方审计机构，以便组织能对违规模型承担责任。
在我看来，欧洲目前在人工智能治理方面处于领先地位，而我希望其他国家也能效仿。欧洲对将伦理原则嵌入 AI 开发的承诺可谓举世无双。在保护隐私、提高透明度和减少不必要的偏见方面，它们都很重视人权。跨学科合作也非常重要，比如“欧洲地平线”和“如何改变世界”等项目，以及欧盟与志同道合的国家或地区以及组织建立联盟的努力。
负责任的 AI 不仅关乎我们可以建造什么，还关乎我们建造它的原因和方式。多元、公平和包容性是 AI 创新战略的核心，不仅因为这是符合道德规范的发展路径，还因为多元化的视角能推动更具创造性的问题解决方式，公平的机会可确保实现更广泛的社会影响，而包容性设计则可减少不必要的偏见，从而创造可惠及所有人的科技。
借助 IBM watsonx.governance 随时随地治理生成式 AI 模型，并在云端或本地进行部署。
了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。
借助 IBM Consulting，为《欧盟 AI 法案》做好准备并制定负责任的人工智能治理方法。