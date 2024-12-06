在世界各地，我们目睹了 AI 领域创新与合规之间由来已久的拉锯。不过，我刚从欧洲三边委员会做完报告回来，而欧盟在 AI 领域的宏伟愿景让我深受鼓舞。

确实，目前欧盟对 AI 的投资资本远低于美国，而我真心希望此情况能尽快改变。我认为，欧盟有一个巨大的机会，通过加倍努力向世界展示如何让领域专家更好地控制数据，以及如何将其用于训练 AI。我认为欧盟可向全世界展示如何采用包含多学科计划的整体方法来提高 AI 素养。它或许能向世界展示如何认证第三方审计机构，以便组织能对违规模型承担责任。

在我看来，欧洲目前在人工智能治理方面处于领先地位，而我希望其他国家也能效仿。欧洲对将伦理原则嵌入 AI 开发的承诺可谓举世无双。在保护隐私、提高透明度和减少不必要的偏见方面，它们都很重视人权。跨学科合作也非常重要，比如“欧洲地平线”和“如何改变世界”等项目，以及欧盟与志同道合的国家或地区以及组织建立联盟的努力。

负责任的 AI 不仅关乎我们可以建造什么，还关乎我们建造它的原因和方式。多元、公平和包容性是 AI 创新战略的核心，不仅因为这是符合道德规范的发展路径，还因为多元化的视角能推动更具创造性的问题解决方式，公平的机会可确保实现更广泛的社会影响，而包容性设计则可减少不必要的偏见，从而创造可惠及所有人的科技。

