助手、协作者、完全自主：企业软件中即将到来的三个 AI 纪元

2025 年 2 月 10 日

作者

Nihar Dutta

Business Transformation Consultant

IBM

Cole Stryker

Editorial Lead, AI Models

Gather

想象一下商业智能平台的用户界面。通常，这些界面包括一系列令人眼花缭乱的选项卡、侧边栏、下拉菜单、滑块和其他用户界面元素。新用户不知道在哪里可以找到他们需要的东西，即使是经验丰富的用户也可能会发现不容易找到找较少使用的功能。

现在，想象一下，屏幕上没有所有这些组件，而是一个简单的文本框。用户可以输入诸如“生成一个图表，显示欧洲、中东和非洲地区 20-30 岁人群在过去十年中同比订阅量的变化”之类的提示。而且，很快就得到了这张图表。

我们还没进展到那一步，但这样的未来并不遥远。

在过去的十年中，软件公司一直致力于通过改进用户界面 (UI)、简化工作流和减少完成任务所需的点击次数来增强用户体验 (UX)。这些进步提高了生产力，提高了软件采用率并缩短了任务完成时间。

然而，企业软件仍然需要用户投入时间来学习和适应不同的系统，特别是从旧版应用程序过渡时。此外，不同平台的设计不一致也使用户训练和采用更加复杂。

为了应对这些挑战，组织通常会部署广泛的变革管理计划，但由于用户对新系统的接受度较差，这些举措有时无法带来预期的益处。这种失败通常源于训练不足、对变革的抵制以及旧版系统过渡的复杂性。

AI 将改变这一切。

让我们深入了解一下在智能体式 AI 进步的推动下，企业应用程序将如何跨三个不同的时代实现发展，从渐进改进直至完全自主。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

立即订阅

第一纪元：增强式助手（目前 - 2026 年）

我们目前处于将智能体式 AI 集成到企业软件的早期阶段。虽然这些变化增强了用户体验，但它们主要是补充现有的用户界面，而不是取代它们。

嵌入式 AI 驱动的帮助：使用生成式 AI 自动完成描述和详细信息，基于机器学习提供建议，以及使用检索增强生成 (RAG) 检索相关信息。

对话界面：聊天机器人和协作机器人可通过自然语言指令完成任务。

可定制的平台：平台即服务 (PaaS) 解决方案使客户能够使用平台上提供的大型语言模型 (LLM) 来构建定制的 AI 功能。

虽然这些增强功能提高了工作效率，但传统用户界面仍然是用户交互不可或缺的一部分，需要大量用户参与。

专家荟萃 | 播客

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们的世界级专家团队，包括工程师、研究人员、产品负责人等，他们将穿透 AI 的喧嚣，为您带来最新的 AI 新闻和见解。
观看片段

第二纪元：智能协作（2027-2028 年）

在这个纪元，企业应用程序朝着更加智能和更具协作性的框架移动。传统用户界面退居二线，成为主要面向 IT 专业人员和超级用户的工具。AI 智能体实现了大多数人与软件之间交互的自动化，提供分步指导并指明瓶颈。然而，关键决策仍然需要人类意见。这一阶段的预期核心功能包括：

作为界面的智能体：对话界面主导用户交互，最大限度地减少对传统用户界面的依赖。

智能体间通信：不同软件平台上的 AI 智能体使用类似于 HTTP 的标准化协议进行无缝通信。

动态集成：随着 AI 智能体实时交换信息，软件产品之间的手动集成已经过时。这种转变使 IT 专业人员能够专注于战略和创新等更高价值的任务，而不是日常维护和故障排除。由于 AI 智能体之间的无缝通信减少了瓶颈并加速了决策过程，组织工作流程也变得更加灵活。

第三纪元：完全自主（2029 年以后）

最后一个进化阶段预计企业应用程序将几乎完全自主，只需要极少的人为干预。用户定义目标，AI 智能体在预定义的组织护栏内协作实现目标。主要特点包括：

目标导向的 AI 智能体：用户指定目标，AI 智能体端到端执行任务。

可配置的导轨：适应性强的指引可勾勒出任务边界、决策点和授权要求。这些可以使用自然语言进行配置，无需专门的 IT 技能。例如，管理员可能会输入简单的指令，如“将所有价值超过 10,000 美元的发票转交给财务部门审批”，系统就会生成适当的工作流。

然而，潜在的限制可能包括语言歧义，即措辞模糊或不佳的命令可能会导致意外的配置。确保准确性并提供后备机制（例如引导提示或验证步骤）对于应对这些挑战至关重要。

按需用户界面：根据需要生成动态界面，用于决策或信息呈现。

非结构化数据管理：信息主要以非结构化格式捕获，但会转换为结构化或半结构化数据以进行分析和报告。

简化架构：企业应用程序由两个主要组件组成，即专门的 AI 智能体和具有范围边界的可配置导轨。数据被存储在集中的、组织范围的存储库中，无需特定于应用程序的数据存储库。

在这一纪元，工作效率预计将大幅提升，更多优点包括降低企业应用程序和数据管理的总体拥有成本 (TCO)。

如何选择合适的基础模型

了解如何选择适当的方法来准备数据集和应用基础模型。

资源

2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
深入了解 IBM Granite

IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和护栏选项。
提升你的 AI 专业知识

立即购买单用户或多用户订阅，即可访问我们完整的包含 100 多个在线课程的目录，以低廉的价格扩展您的技能。
IBM AI Academy

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
让 AI 充分发挥作用：利用生成式 AI 提高投资回报率

想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
解锁生成式 AI + ML 的强大功能

了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
树立信任，从容自信在 AI 新时代蓬勃发展

深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
相关解决方案
IBM watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
AI 咨询与服务

通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。

 深入了解人工智能服务
采取后续步骤

借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案