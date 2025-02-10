想象一下商业智能平台的用户界面。通常，这些界面包括一系列令人眼花缭乱的选项卡、侧边栏、下拉菜单、滑块和其他用户界面元素。新用户不知道在哪里可以找到他们需要的东西，即使是经验丰富的用户也可能会发现不容易找到找较少使用的功能。

现在，想象一下，屏幕上没有所有这些组件，而是一个简单的文本框。用户可以输入诸如“生成一个图表，显示欧洲、中东和非洲地区 20-30 岁人群在过去十年中同比订阅量的变化”之类的提示。而且，很快就得到了这张图表。

我们还没进展到那一步，但这样的未来并不遥远。

在过去的十年中，软件公司一直致力于通过改进用户界面 (UI)、简化工作流和减少完成任务所需的点击次数来增强用户体验 (UX)。这些进步提高了生产力，提高了软件采用率并缩短了任务完成时间。

然而，企业软件仍然需要用户投入时间来学习和适应不同的系统，特别是从旧版应用程序过渡时。此外，不同平台的设计不一致也使用户训练和采用更加复杂。

为了应对这些挑战，组织通常会部署广泛的变革管理计划，但由于用户对新系统的接受度较差，这些举措有时无法带来预期的益处。这种失败通常源于训练不足、对变革的抵制以及旧版系统过渡的复杂性。

AI 将改变这一切。

让我们深入了解一下在智能体式 AI 进步的推动下，企业应用程序将如何跨三个不同的时代实现发展，从渐进改进直至完全自主。