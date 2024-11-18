标签
Artificial Intelligence

通过用于地平线扫描的 AI 增强型场景建模降低风险并提高效率

一群人围坐在桌旁审阅文件

监管变化管理 (RCM) 对于组织遵守不断变化的法规、降低潜在风险至关重要。RCM 的核心是地平线扫描实践，即发现、评估可能影响组织风险态势的新兴风险，并进行优先排序。

地平线扫描中的一个强大工具是场景建模——利用数据和分析来模拟潜在的未来场景及其影响。生成式 AI 正在重塑用于 RCM 地平线扫描的场景建模，将提高准确性和效率并提供战略洞察分析。

场景建模在地平线扫描中的作用

场景建模使组织能够预测潜在的监管变化并做好准备。通过模拟不同的未来场景，组织可以发现其合规计划中的漏洞，评估新法规的影响，并制定战略降低相关风险。

然而，传统的场景建模可能要耗费大量资源，需要海量数据分析和建模专业知识。这就是生成式 AI 的用武之地，它可以自动执行并完善流程，使其更加高效可靠。

生成式 AI 如何增强场景建模

自动化数据分析和模式识别：

  • 生成式 AI 可以处理不同来源的大量数据，包括法规文本、行业报告和新闻文章。
  • 人工智能 (AI) 模型可以提取相关信息、发现模式并检测新兴趋势。这种自动分析使组织能够及时了解最新的监管动态，而无需大量的人工投入。
  • 设想一个AI 模型正在分析一个包含大量全球金融监管数据的大型数据集。该模型可以快速识别新的监管趋势，例如越来越关注环境、社会和治理标准，并将其标记为需要进一步调查和场景建模的潜在领域。

模拟现实的未来场景：

  • 生成式 AI 使用历史数据和预测分析来创建现实且多样的未来场景。此类模拟可以涵盖各种可能性，从细微的法规修订到重大的立法改革，不一而足。通过深入了解各种场景，组织可以评估对其运营和合规战略的潜在影响。
  • 金融机构可以使用生成式 AI 来模拟一项拟议法规对数据隐私的影响。AI 模型可以生成以不同形式实施监管的场景，使机构能够评估潜在的合规挑战，并制定适当的风险缓解战略。

提升场景准确性和可靠性：

  • 生成式 AI 模型可以从历史数据中学习，以提升模拟的准确性和可靠性。通过不断更新模型并加入新数据，组织可以帮助确保其场景建模始终跟上最新的要求，并体现最新的监管态势。
  • 根据制药行业过去的监管变化训练出来的 AI 模型可以为未来的监管变化生成高度准确的场景。这使制药公司能够主动调整其合规计划，最大限度减少干扰。

在 RCM 场景建模中，生成式 AI 的主要优势

  • 效率和资源节约：通过自动执行数据分析和场景生成，生成式 AI 显著减少了有效场景建模所需的时间和资源。这使得合规团队能够专注于战略决策，而不是手动数据处理。
  • 主动风险管理：生成式 AI 使组织能够在风险出现之前识别潜在的监管风险。这种积极主动的风险管理方法有助于各组织提前应对监管变化并保持合规。
  • 战略洞察分析和竞争优势：通过提供准确且全面的场景分析，生成式 AI 可为组织提供有价值的战略洞察分析。这不仅可以为明智决策提供信息，还能提供竞争优势帮助组织应对复杂的监管环境。

场景建模是 RCM 地平线扫描的重要组成部分，使组织能够预见未来的监管变化并提前做好准备。生成式 AI 通过自动执行数据分析、模拟真实场景以及提高准确性和可靠性，进一步完善了这一过程。由于监管环境持续发生变化，对于寻求保持合规性和竞争力的组织而言，将生成式 AI 集成到场景建模变得越来越重要。

采用这些先进的 AI 技术可以简化合规工作，并提供可推动主动风险管理和明智决策的战略洞察分析。

