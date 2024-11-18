通过用于地平线扫描的 AI 增强型场景建模降低风险并提高效率

监管变化管理 (RCM) 对于组织遵守不断变化的法规、降低潜在风险至关重要。RCM 的核心是地平线扫描实践，即发现、评估可能影响组织风险态势的新兴风险，并进行优先排序。
地平线扫描中的一个强大工具是场景建模——利用数据和分析来模拟潜在的未来场景及其影响。生成式 AI 正在重塑用于 RCM 地平线扫描的场景建模，将提高准确性和效率并提供战略洞察分析。
场景建模使组织能够预测潜在的监管变化并做好准备。通过模拟不同的未来场景，组织可以发现其合规计划中的漏洞，评估新法规的影响，并制定战略降低相关风险。
然而，传统的场景建模可能要耗费大量资源，需要海量数据分析和建模专业知识。这就是生成式 AI 的用武之地，它可以自动执行并完善流程，使其更加高效可靠。
自动化数据分析和模式识别：
模拟现实的未来场景：
提升场景准确性和可靠性：
场景建模是 RCM 地平线扫描的重要组成部分，使组织能够预见未来的监管变化并提前做好准备。生成式 AI 通过自动执行数据分析、模拟真实场景以及提高准确性和可靠性，进一步完善了这一过程。由于监管环境持续发生变化，对于寻求保持合规性和竞争力的组织而言，将生成式 AI 集成到场景建模变得越来越重要。
采用这些先进的 AI 技术可以简化合规工作，并提供可推动主动风险管理和明智决策的战略洞察分析。
