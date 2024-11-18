通过用于地平线扫描的 AI 增强型场景建模降低风险并提高效率

场景建模使组织能够预测潜在的监管变化并做好准备。通过模拟不同的未来场景，组织可以发现其合规计划中的漏洞，评估新法规的影响，并制定战略降低相关风险。

然而，传统的场景建模可能要耗费大量资源，需要海量数据分析和建模专业知识。这就是生成式 AI 的用武之地，它可以自动执行并完善流程，使其更加高效可靠。