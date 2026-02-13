放眼全球，各国政府人力资源 (HR) 负责人均需承担更多工作，且往往面临资源缩减、系统老旧、人才队伍持续变革的现状。员工期望获得与消费场景一致的便捷清晰体验，人力资源团队则在幕后全力保障薪酬精准、福利可享、政策落实、员工获支持。

这一挑战并非单纯的技术问题。更是人的问题。

在 AI 进入公共部门讨论的当下，各机构正面临着切实的现代化压力——不仅是系统的现代化，还有工作体验本身的现代化。大多数政府领导人都认识到 AI 的潜力。当前的挑战是超越试点探索，找到能真正帮助人力资源专业人士更好服务员工的解决方案。