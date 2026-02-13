人工智能 计算和服务器 IT 自动化

AI 赋能政府员工队伍转型：从试点探索到创造企业价值

发布日期 2026年2月13日
By Mike Chon

放眼全球，各国政府人力资源 (HR) 负责人均需承担更多工作，且往往面临资源缩减、系统老旧、人才队伍持续变革的现状。员工期望获得与消费场景一致的便捷清晰体验，人力资源团队则在幕后全力保障薪酬精准、福利可享、政策落实、员工获支持。

这一挑战并非单纯的技术问题。更是人的问题。

在 AI 进入公共部门讨论的当下，各机构正面临着切实的现代化压力——不仅是系统的现代化，还有工作体验本身的现代化。大多数政府领导人都认识到 AI 的潜力。当前的挑战是超越试点探索，找到能真正帮助人力资源专业人士更好服务员工的解决方案。

政府HR的现状：高关注度、高复杂性

过去一年，政府各部门的 AI 应用进程加速推进。新政策、人才短缺、现代化计划及公众的迫切需求，促使各机构在 HR、IT、财务、采购和任务运营等领域开展工具试点。

对于人力资源主管而言，这种快速发展既带来了机遇，也带来了压力。

拥挤且分散的 AI 应用环境

许多机构同时推进多个试点项目——每个项目都有独立的接口、数据模型和治理方式。对于人手本就捉襟见肘的人力资源团队来说，这个过程往往会加剧复杂性，而非简化：

  • 员工不知该向何处寻求答案
  • 人力资源专业人员需支撑多种工具的使用，且责任归属不明确
  • 投资存在重叠，且无法提供一致的服务体验
  • 领导者难以判断哪些试点项目值得推广

正如一位政府人力资源主管所说：“我们不需要更多试点。我们需要能真正帮助员工、且我们能够全力支持的方案。”

监管与合规现状

政府人力资源部门并不具备“快速试错、打破常规”的余地。从 FedRAMP 和数据驻留要求，到工会规则、薪酬结构及员工权益保护，每项变更都必须在严格的监管框架内实施。

这意味着人力资源主管肩负着双重责任：改善员工服务，同时维护信任、合规性与机构公信力。任何 AI 解决方案都必须兼顾这两点。

真正的机遇在于：能够理解政府及其服务人员的 AI

政府人力资源领域的 AI 应用，唯有从“人”出发而非“平台”出发，才能取得成功。

当以负责任的方式部署AI时，它能缓解员工日常工作中遇到的摩擦，让人力资源专业人员有精力去完成他们投身公共服务领域本应承担的工作。

实际上，这一价值可通过多种方式体现。

在关键时刻为员工提供支持

员工无需查阅政策文件或在电话队列中等待，即可在需要时以通俗易懂的语言获得有关薪酬、福利、休假或个人生活相关事宜的清晰准确指导。这意味着员工的挫败感会减少，人力资源团队需处理的重复性咨询也会相应减少。

支持 HR 专业人员，而非取代他们

AI 可承担日常事务性工作（回答常见问题、转接请求、发起信息更新），让人力资源专业人员能将更多时间投入到复杂案例处理、员工福祉保障、劳动关系协调及关键任务需求支持上。

让员工队伍洞察分析切实有效，而非停留在理论层面

AI 不仅能提供静态报告，还能帮助领导者实时掌握技能差距、退休风险及员工队伍趋势，从而实现主动规划，而非被动救火。

引导员工适应变革

随着各机构推进薪酬、福利或人力资源系统现代化，员工往往会感到不安与焦虑。AI 可充当可靠的向导，解答疑问、说明变革内容，帮助员工自信地适应转型过程。

这些并非未来的承诺。这些能力目前已投入应用，为政府 HR 团队和员工均带来了切实价值。

政府为何选择 IBM：经验、规模与信任

许多提供商都能提供 AI 服务。但很少有提供商能从内到外理解政府人力资源工作的核心需求。

IBM自身的“零号客户”实践之旅，展现了为全球员工队伍推进 HR 现代化所需的条件与路径。这一过程涵盖了文化变革、工作流程重构、应用落地挑战及信任构建等关键环节，确保AI能真正落地发挥作用。对于政府领导人而言，这一点至关重要。它清晰展现了可行的方向，以及实现这些目标所需的努力。

十多年来，IBM 一直为政府组织提供 HR 服务，所支持的联邦雇员已达约 50 万名。IBM 的 AI 模型基于真实的政府人力资源政策进行训练和优化，具备通用解决方案无法企及的准确性、一致性与可信度。

IBM 支持的 AI 能力正积极帮助各机构提升 HR 服务交付质量，为重大现代化项目做好准备，其中一个项目更是位列近二十年来首批联邦薪资系统部署项目。

这是植根于真实运营、真实政策与真实人员需求的 AI。

借助 AI 驱动的转型，赋能员工队伍，实现使命现代化。

了解有关 IBM Consulting 政府咨询解决方案的更多信息

了解 IBM 如何通过政府科技解决方案，助力加速安全、合规、可信的 AI 驱动型员工队伍转型。

作者

Mike Chon

Senior Partner Federal Strategy and Transformation and Business Application Practice Area Leader
