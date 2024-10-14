AI 的隐藏成本：生成式模型如何重塑企业预算

在急于采用生成式 AI 的热潮中，各公司正遭遇一个意想不到的障碍：不断飙升的计算成本正威胁着要阻碍其创新和业务转型的努力。
主要的 AI 厂商也感受到了经济压力。据报道，OpenAI 正经历爆炸性的收入增长，其月度收入在 2024 年 8 月已达到 3 亿美元。在 10 月初，该公司宣布在一轮新融资中以 1,570 亿美元的估值筹集了 66 亿美元——此举旨在跟上其飞速增长的成本和雄心勃勃的发展计划。
IBM 商业价值研究院 (IBV) 的新报告描绘了高管应对 AI 革命时所面临的严峻经济挑战。这份题为“CEO 生成式 AI 行动指南：计算成本”的报告显示，在 2023 年至 2025 年间，平均计算成本预计将攀升 89％。在 IBM 的调查中，70% 名高管认为生成式 AI是推动这一增长的关键因素。这一影响已经在各行业显现，每位高管都表示至少有一项生成式 AI 计划因成本问题被取消或推迟。
“目前，许多组织还处于试验阶段，因此这些成本还没有完全体现出来，但一旦他们开始规模化应用 AI，情况就会不同，”IBM 商业价值研究院的研究总监 Jacob Dencik 表示。“计算成本，通常反映在云成本中，将是一个需要考量的关键问题，因为它可能成为他们成功规模化应用 AI 的障碍。”
AI 经济学正成为决定其真实商业影响的关键因素。正如 Dencik 所指出的：“即使某项应用在技术上通过 AI 是可行的，但如果其商业案例因计算成本或训练这些模型的成本而无法成立，那么我们将不会看到许多人预期的那种 AI 对商业活动的影响。”
UST 的首席 AI 架构师 Adnan Masood 以鲜明的措辞描述了这一挑战：“我们正进入一个战略拐点，创新——一度被视为竞争必需——如今却伴随着巨大的财务风险。”他补充道：“通往 AI 主导地位的漫漫征程并非心志不坚者所能及。我们正面临一个未来，公司必须做出战略抉择：是继续推动 AI 的边界，还是冒着在 AI 军备竞赛中落后的风险……”
许多组织正转向混合云架构以应对成本上升。“混合云成为确保你能够管理计算成本的一种机制，”Dencik 表示。“使用一个包含统一控制平面和财务运营能力的混合云平台，能让你获得在成本最低的环境中运行数据、工作负载和应用程序所需的可见性。它将让你看清成本产生于何处，以及如何优化。”
专家表示，未来的道路不仅仅是削减成本。“你可以使用生成式 AI 来提高编码效率；你编写应用程序的方式会或多或少地影响其使用时的能耗强度。一些估计表明，通过改用更好的编程语言和更高效的代码，可以将应用程序的能耗降低多达 50%。”
各组织也在利用生成式 AI 来优化数据中心布局并改进服务器设计。“生成式 AI 可以通过多种方式来支持你的计算效率和计算资源效率，”Dencik 说道。“它可以成为解决方案的一部分，而不仅仅是问题的来源。”
Masood 提出了更多策略：“存在一些创造性的方法来应对这些挑战，例如 LLM 路由，即根据复杂度、成本和性能等因素，智能地将传入的请求定向到最合适的大语言模型，从而确保资源的高效利用和最优结果。”他还提到“通过缩小模型规模并提升其速度来降低运行 LLM 的成本。使用量化来减少模型所需内存，并通过高效的微调来加速训练，这意味着更低的硬件成本和更快的处理时间，使得部署和使用这些模型更加经济。”
AI 模型日益增长的复杂性是推高成本的另一个因素。Dencik 建议采取战略性的方法：“你不需要对所有任务都使用大语言模型，”他说。“基于高质量数据训练的小型模型可能更高效，并能取得相同甚至更好的结果——这取决于手头的具体任务。选择合适的模型是关键，同时，针对每个想要应用 AI 的新任务，重用和微调现有模型可能比创建新模型更好。”
他倡导采用多模态、多模型的 AI 部署方法：“为了实现成本效益，你应该让组织向多模态、多模型使用 AI 的方向发展，并拥有一个能在组织内部实现这一点的平台，”他说。“尽管这听起来可能更复杂，但这是一种让你的组织以最具成本效益的方式从 AI 中获得最大回报的途径。”
可持续发展问题也正在影响 AI 系统的总体拥有成本。虽然能源成本可能很大程度上隐藏在云服务费用中，而非直接显示在公用事业账单上，但人们对生成式 AI 的环境影响的认识正日益增强。“这不仅仅是经济成本；更是使用 AI 所带来的环境成本，”Dencik 说。他提到了“绿色运营”等新兴实践，其旨在优化云使用以减少环境影响。
随着各公司努力应对这些挑战，学会如何有效管理计算成本可能会成为一个关键的市场差异化因素。报告总结道：“那些最善于管理这些成本的 CEO，将能够像运营一台高性能机器那样运营他们的业务——在利用最新技术超越竞争对手的同时，减少阻力。”
