AI 的隐藏成本：生成式模型如何重塑企业预算

专家表示，未来的道路不仅仅是削减成本。“你可以使用生成式 AI 来提高编码效率；你编写应用程序的方式会或多或少地影响其使用时的能耗强度。一些估计表明，通过改用更好的编程语言和更高效的代码，可以将应用程序的能耗降低多达 50%。”

各组织也在利用生成式 AI 来优化数据中心布局并改进服务器设计。“生成式 AI 可以通过多种方式来支持你的计算效率和计算资源效率，”Dencik 说道。“它可以成为解决方案的一部分，而不仅仅是问题的来源。”

Masood 提出了更多策略：“存在一些创造性的方法来应对这些挑战，例如 LLM 路由，即根据复杂度、成本和性能等因素，智能地将传入的请求定向到最合适的大语言模型，从而确保资源的高效利用和最优结果。”他还提到“通过缩小模型规模并提升其速度来降低运行 LLM 的成本。使用量化来减少模型所需内存，并通过高效的微调来加速训练，这意味着更低的硬件成本和更快的处理时间，使得部署和使用这些模型更加经济。”

AI 模型日益增长的复杂性是推高成本的另一个因素。Dencik 建议采取战略性的方法：“你不需要对所有任务都使用大语言模型，”他说。“基于高质量数据训练的小型模型可能更高效，并能取得相同甚至更好的结果——这取决于手头的具体任务。选择合适的模型是关键，同时，针对每个想要应用 AI 的新任务，重用和微调现有模型可能比创建新模型更好。”

他倡导采用多模态、多模型的 AI 部署方法：“为了实现成本效益，你应该让组织向多模态、多模型使用 AI 的方向发展，并拥有一个能在组织内部实现这一点的平台，”他说。“尽管这听起来可能更复杂，但这是一种让你的组织以最具成本效益的方式从 AI 中获得最大回报的途径。”

可持续发展问题也正在影响 AI 系统的总体拥有成本。虽然能源成本可能很大程度上隐藏在云服务费用中，而非直接显示在公用事业账单上，但人们对生成式 AI 的环境影响的认识正日益增强。“这不仅仅是经济成本；更是使用 AI 所带来的环境成本，”Dencik 说。他提到了“绿色运营”等新兴实践，其旨在优化云使用以减少环境影响。

随着各公司努力应对这些挑战，学会如何有效管理计算成本可能会成为一个关键的市场差异化因素。报告总结道：“那些最善于管理这些成本的 CEO，将能够像运营一台高性能机器那样运营他们的业务——在利用最新技术超越竞争对手的同时，减少阻力。”