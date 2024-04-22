应用 AI 和 IoT 加速向可持续能源的过渡

当前，加速向低碳能源转型并改造基础设施以构建更具气候适应性的组织已成为明确需求。我们的方法包括应用 AI、物联网 (IoT) 以及高级数据和自动化解决方案来为这一转型赋能。

例如，连锁超市 Salling Group 利用 IBM® Consulting 的 Flex 平台来平衡其与电网中可再生能源供应相关的电力消耗。该平台由 IBM 与丹麦的 Andel Energi 合作搭建，使用 IoT 传感器、AI 和云为消费者提供了一个能源生态系统，助力实时、智能电网优化。该技术不仅支持采用可再生能源等间歇性能源，还能与现有楼宇管理平台实现无缝对接。基于可再生能源发电的实时供给情况，该技术能使大型楼宇（如连锁超市）在运营不受实质影响的阈值范围内，部分暂停供暖或制冷等能耗，并因此种用能灵活性获得经济回报。

我们还致力于为组织提供预测气候影响所需的工具，帮助他们提高气候适应能力。例如，我们正在研究一个地理空间基础模型，可以通过对其进行微调来跟踪森林砍伐、检测温室气体或预测作物产量。基础模型有助于识别和分析数据，揭示趋势（例如人口迁移的地点和原因），提供有关如何利用可再生能源提供服务的洞察分析，并估算碳存储的位置、降解所需的时间等等。我们还知道，使用 AI 需要大量的能源和数据。随着 AI 的应用越来越广泛，组织应该考虑如何以可持续方式设计和管理 AI 系统，其中包括在由更多可再生能源供电的地区运行处理系统，并确保计算工作负载高效地利用此类能源。我们的 AI 伦理委员会表示，IBM 已采取许多措施来减轻其 AI 系统的环境影响。例如，2023 年，IBM 总耗电量的 70.6% 来自可再生能源，其中包括 IBM 数据中心 74% 的耗电量。此外，在我们的 IBM Hursley 数据中心，我们利用自己的技术实现了 4,500 个物理计算系统的节能。