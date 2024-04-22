标签
可持续性

AI 地球日特辑：推动可持续发展举措的绝佳机遇

咖啡农场的咖啡豆幼苗

今年的地球日，我们呼吁采取行动来保护最稀缺的资源：地球。要推动真正的变革，个人、行业、组织和政府必须共同努力，利用数据和技术发现新的机遇，帮助推进全球的可持续发展举措。

世界在应对气候变化方面已然落后。鉴于 2024 年有望成为有记录以来最热的一年，数据和 AI 可以应用于诸多领域，帮助推动可持续发展。我们认为，每个组织都应关注三个核心领域：可持续发展战略和报告；能源转型和气候适应性；以及智能资产、设施和基础设施管理。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

可持续发展战略、数据和报告

利用数据和 AI 推动可持续发展战略，同时满足报告要求

在与全球客户的交流中，我们发现可持续发展仍然是他们议程上的优先事项。首席执行官们表示，可持续发展投资将有助于在未来 5 年内推动实现更好的业务成果。然而，尽管有强烈的承诺并据此开展行动，一些组织仍难以达到预期的速度。IBM 对企业领导者的一项调查显示，他们面临的主要挑战之一是缺乏可靠的数据和洞察分析。

AI 技术可以通过更快地将情报转化为洞察，帮助企业更快实现可持续发展目标和财务目标，从而帮助克服这一挑战。业务团队可以利用 AI“清理”数据、弥补差距并跨不同框架进行报告。这将助力企业解锁关键竞争性洞察，为战略决策提供支持，使其更具时效性、一致性和准确性。这种方法可以帮助组织更轻松地制定整个企业的可持续发展战略。此外，借助此方法，各组织还能利用这些数据和洞察，加速提升绩效并满足监管要求。

在 IBM，我们充当自身一些解决方案的“零号客户”。例如，IBM Global Real Estate 利用我们的技术来及时准确地跟踪、分析和报告可持续发展目标的进展情况。我们使用 IBM Envizi 从每年在全球范围内收到的 6,500 多份公用事业账单中收集数据，并总结 IBM 全公司的总计能耗、成本和可再生电力采购情况，从而节省了大量计算时间。借助这项技术，我们就可以按地点、地理位置和公用事业等因素调出报告并进行筛选，从而了解哪些地方的能耗最高，找出任何意想不到的变化，并发现 IBM 在哪些地方最有机会推动节能。

Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

能源转型和气候适应性

应用 AI 和 IoT 加速向可持续能源的过渡

当前，加速向低碳能源转型并改造基础设施以构建更具气候适应性的组织已成为明确需求。我们的方法包括应用 AI、物联网 (IoT) 以及高级数据和自动化解决方案来为这一转型赋能。

例如，连锁超市 Salling Group 利用 IBM® Consulting 的 Flex 平台来平衡其与电网中可再生能源供应相关的电力消耗。该平台由 IBM 与丹麦的 Andel Energi 合作搭建，使用 IoT 传感器、AI 和云为消费者提供了一个能源生态系统，助力实时、智能电网优化。该技术不仅支持采用可再生能源等间歇性能源，还能与现有楼宇管理平台实现无缝对接。基于可再生能源发电的实时供给情况，该技术能使大型楼宇（如连锁超市）在运营不受实质影响的阈值范围内，部分暂停供暖或制冷等能耗，并因此种用能灵活性获得经济回报。

我们还致力于为组织提供预测气候影响所需的工具，帮助他们提高气候适应能力。例如，我们正在研究一个地理空间基础模型，可以通过对其进行微调来跟踪森林砍伐、检测温室气体或预测作物产量。基础模型有助于识别和分析数据，揭示趋势（例如人口迁移的地点和原因），提供有关如何利用可再生能源提供服务的洞察分析，并估算碳存储的位置、降解所需的时间等等。我们还知道，使用 AI 需要大量的能源和数据。随着 AI 的应用越来越广泛，组织应该考虑如何以可持续方式设计和管理 AI 系统，其中包括在由更多可再生能源供电的地区运行处理系统，并确保计算工作负载高效地利用此类能源。我们的 AI 伦理委员会表示，IBM 已采取许多措施来减轻其 AI 系统的环境影响。例如，2023 年，IBM 总耗电量的 70.6% 来自可再生能源，其中包括 IBM 数据中心 74% 的耗电量。此外，在我们的 IBM Hursley 数据中心，我们利用自己的技术实现了 4,500 个物理计算系统的节能。

智能资产、设施和基础设施管理

利用 AI 搭建高效的运营、管理成本并减少环境足迹

实现联合国到 2030 年目标的关键在于提高资产、设施和基础设施的运营能效。通过优化资源利用，此举将有力推动可持续发展进程。

例如，美国亚特兰大市利用 IBM® Maximo 维护其 51 个设施，包括消防、警察、公园、公共工程和所有城市自有建筑。该解决方案提供了一个单一的集成平台，可以访问城市各部门的全面监控、维护和可靠性应用程序，这些应用程序可以利用此平台来规划和安排维护、跟踪工单、管理维护等，且所有这些工作都可在单一平台内完成。最终，这项技术通过帮助维护和保护资产并提高设施运行效率，为城市的可持续发展做出了贡献，为城市节省了时间和资金。亚特兰大计划继续扩展 Maximo 的功能，特别是在 AI 领域。

我们已经在开发创新技术，以提升这些功能并应对即将到来的挑战，同时满足新兴法规和不断变化的行业要求。随着 AI 的兴起和新的可持续发展法规的实施，我们正在经历一个从企业资产管理 (EAM) 向资产生命周期管理 (ALM) 的行业转型。借助 ALM，我们能够延长资产的整体使用寿命，以前所未有的方式提高其效率。Downer 通过与 IBM® Consulting 合作，利用我们的技术从澳大利亚 200 多辆列车上获取实时数据，对此问题进行了深入探索。这些分析支持预测性维护，减少了故障，并将列车可靠性提高了 51%。

展望 AI 的未来

借助生成式 AI 加快进度

谈到可持续发展的未来，生成式 AI 令人印象深刻，因为它有潜力发挥重要作用。生成式 AI 是指深度学习模型，这种模型能获取原始数据并在出现提示时“学习”生成符合统计规律的结果。利用生成式 AI 推进可持续发展目标，可以使企业快速实现可持续发展目标和财务目标。IBM 研究显示，实施可持续发展（阅读：将可持续发展实践嵌入到业务中）的组织在盈利能力方面超越同行的可能性高出 52%，收入增长率高出 16%。IBM 进一步研究显示，61% 的受访高管表示生成式 AI 对其可持续发展议程至关重要，并计划加大对生成式 AI 的投资以实现可持续发展。与以往一样，我们需要仔细考虑如何部署这些技术，以确保带来业务优势和可持续发展优势。

在 IBM，我们正在探索以不同的方式利用数据和 AI，帮助组织取得业务进展，并将可持续发展融入日常核心业务运营。没有企业、政府和社会的合作，环境问题无法解决，地球日提醒我们每个人都需要付诸行动，才能取得真正的进展。每个人都有责任应对当今挑战，IBM 致力于引导组织走向可持续发展实践，并实施数据驱动的技术，带来积极的环境影响。

 
相关解决方案
IBM Envizi ESG Suite

了解 Envizi 如何利用 ESG 数据帮助您解决最紧迫且复杂的挑战，并实现可持续发展目标。

 

 探索 IBM Envizi ESG Suite
可持续发展解决方案

将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。

 深入了解可持续发展解决方案
可持续发展咨询服务

利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。

 深入了解可持续发展咨询服务
采取后续步骤

利用 IBM 提供的开放式人工智能驱动解决方案和平台以及深厚的行业专业知识，规划可持续且盈利的发展道路。

         深入了解可持续发展解决方案 了解 Envizi ESG Suite