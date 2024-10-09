最新 IBV 研究：AI 驱动大型机创新

为深入了解 IT 领导者如何运用大型机并展望其在 AI 与混合云时代的未来，IBM 商业价值研究院 (IBV) 联合牛津经济研究院对 2,551 位全球 IT 高管开展了调研。研究结果显示，大型机已在支持AI创新、混合云战略及加速数字化转型方面发挥着关键作用。凭借无可匹敌的安全性与处理能力，大型机处理着全球（按价值计算）70% 的交易。

大型机以其快速、可靠、安全的海量数据处理能力证明了其生命力，并将成为释放数据驱动创新全部潜能的关键。