最新 IBV 研究：AI 驱动大型机创新

为深入了解 IT 领导者如何运用大型机并展望其在 AI 与混合云时代的未来，IBM 商业价值研究院 (IBV) 联合牛津经济研究院对 2,551 位全球 IT 高管开展了调研。研究结果显示，大型机已在支持AI创新、混合云战略及加速数字化转型方面发挥着关键作用。凭借无可匹敌的安全性与处理能力，大型机处理着全球（按价值计算）70% 的交易。
大型机以其快速、可靠、安全的海量数据处理能力证明了其生命力，并将成为释放数据驱动创新全部潜能的关键。
研究显示，78% 的受访 IT 高管表示其所在组织正在试点项目或实施将 AI 能力整合至大型机应用与交易的相关计划。研究发现，组织将大型机视为部署企业级 AI 的宝贵平台，可广泛用于推动创新、强化网络安全、优化运营及实现应用现代化。例如：
大型机在成功的混合云战略中也发挥着至关重要的作用，使组织能将应用工作负载部署至最适宜的计算环境。金融交易、医疗记录及政府服务等关键工作负载需要高级别的安全性、可靠性与可扩展性。通过利用大型机处理这些工作负载，组织能够借助其优化架构获得无与伦比的性能与效率，从而降低整个 IT 生态的成本与风险。
实践证明，这种方法能带来显著的投资回报，采用“混合设计”策略的企业从其数字化转型努力中获得的回报高出三倍以上。然而，要完全实现这些效益，组织必须持续维护大型机系统以确保其技术时效性，现代化大型机应用并将其与分布式数据、应用程序、云环境及现代开发实践相集成。
随着组织在数字化转型进程中不断深入，必须充分利用对大型机的现有投资，借助混合云与人工智能技术释放数据的全部潜能。
希望重振大型机战略的 IT 领导者现在应考虑以下关键行动：
为建立坚实的 IT 基础，组织应致力于采用“混合设计”策略，推动大型机应用现代化，并制定明确的集成与数据共享战略。这涉及：优化技术资产的整体商业价值；制定与业务目标一致的应用现代化战略；优先实现大型机与其他技术的无缝数据交换和 API 连接。通过这些举措，组织能够提升综合竞争力、降低成本，并增强应对业务需求变化的能力。
组织应利用 AI 赋能开发运维团队、增强大型机运维，并将 AI 融入业务流程。具体可通过以下方式实现：为开发者配备生成式 AI 辅助工具，加速应用发现、分析与现代化进程；运用智能辅助工具和下一代聊天机器人助手改善运营功能；利用 AI 实现交易中的实时洞察以优化业务用例。通过采用 AI 创新，组织能够在混合云与 AI 驱动的时代简化现代化进程、提升运营效率并推动业务成功。
组织应充分利用当代大型机能力，培育多元化、专业化的大型机人才队伍，并通过人工智能工具与协同计划提升大型机专业人员的技能水平。这包括：运用新型大型机能力（如高级加密认证技术、先进处理器芯片与专用 AI 加速器）；通过针对性技能培训计划与导师项目弥补技能缺口；借助 AI 工具、智能助手及 大型机技能委员会等协同计划赋能大型机专业人员。
随着混合云与 AI 时代的全面展开，大型机的持久生命力比以往任何时候都更加显著。其作为战略资产在保障安全、数据隐私和运营效率方面的关键作用，使得大型机成为组织保持竞争力不可或缺的基石。通过采用能发挥大型机优势的现代化战略，组织将能加速数字化转型进程，开启全新的增长与创新机遇。
