在万物即时的时代，公民对政府服务的期望达到前所未有的高度。根据 BCG《2024 年数字政府公民调研报告》，77% 的美国受访者表示期望数字政府服务达到或超越私营部门的数字服务水平。同一调研发现，过去两年中 74% 的用户在访问美国政府在线服务时遇到过问题。

政府机构承受着现代化的压力，但往往难以提供公民期望的无缝体验。这里的主要障碍是什么？传统系统。由于许多系统已运行数十年，快速添加新工具或修复问题变得十分困难。这些过时的系统阻碍了创新，使机构无法跟上公民需求的演变。

为满足日益增长的期望并突破传统系统的限制，政府机构需要的不仅是临时解决方案，更需一套战略方针。在此过程中，人工智能 (AI) 与 AI 驱动的应用现代化发挥着关键作用。通过重新审视系统的构建、维护与扩展方式，机构能够开辟通往云端的路径，­从而释放当今数字服务所需的灵活性、速度与创新能力。

