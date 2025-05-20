人工智能

联邦机构的 AI 驱动应用现代化

美国西弗吉尼亚州查尔斯顿市卡诺瓦河畔的西弗吉尼亚州议会大厦。

万物即时的时代，公民对政府服务的期望达到前所未有的高度。根据 BCG《2024 年数字政府公民调研报告》，77% 的美国受访者表示期望数字政府服务达到或超越私营部门的数字服务水平。同一调研发现，过去两年中 74% 的用户在访问美国政府在线服务时遇到过问题。

政府机构承受着现代化的压力，但往往难以提供公民期望的无缝体验。这里的主要障碍是什么？传统系统。由于许多系统已运行数十年，快速添加新工具或修复问题变得十分困难。这些过时的系统阻碍了创新，使机构无法跟上公民需求的演变。 

为满足日益增长的期望并突破传统系统的限制，政府机构需要的不仅是临时解决方案，更需一套战略方针。在此过程中，人工智能 (AI) 与 AI 驱动的应用现代化发挥着关键作用。通过重新审视系统的构建、维护与扩展方式，机构能够开辟通往云端的路径，­从而释放当今数字服务所需的灵活性、速度与创新能力。

推动现代化的痛点

现代化进程始于对当前 IT 环境的清晰认知。长期以来，许多机构因短期解决方案积累了技术债务。要向前迈进，机构应退后一步思考：现代化需求背后的驱动因素是什么？需要解决哪些具体挑战？当前面临的主要障碍有哪些？

以下是促使政府机构推进现代化的常见挑战：

  • 使命履行。过时的技术可能阻碍机构有效服务公民。部分机构部门需管理和分析海量数据集，但传统系统难以应对。这些部门往往需要立即推进现代化，即使整体现代化进程需要更长时间。
  • 合规与安全。新的网络安全与隐私法规正推动机构遵循更新后的监管要求。云平台通常配备内置合规框架，有助于更便捷地建立并满足运行授权 (ATO) 要求。例如，Amazon Web Services (AWS) 政府云环境 AWS GovCloud 支持超过 140 项合规框架（从 HIPAA 到 FedRAMP），并为绝密数据提供安全的环境。
  • 更快的更新与创新。部分深受现代化周期缓慢困扰的机构，正转向采用开发运维流水线等自动化系统来优化软件开发和部署流程。将更新频率从每月一次提升至每日一次，能使团队从应急处置中解放出来，专注于创新工作。 
  • 系统弹性。持续的系统中断和临时修补措施预示着现代化已刻不容缓。简单地将传统系统迁移至云端并不能解决性能问题。这些系统往往需要被重新审视，而非仅仅更换运行环境。
确定现代化的起点与方式

当机构面临多重挑战时，如何确定起步方向可能十分棘手。明智的第一步是聚焦于影响力大且相对独立于其他系统的工作负载。实现早期成效始于对现有技术格局的深刻理解，这正是发现阶段至关重要的原因。

在发现阶段，我们使用 CAST Highlight 等工具帮助机构评估其应用在整体系统中的健康度与复杂程度。这一举措有助于精准定位差距、风险与机遇。随后，我们引入生成式 AI 来评估工作负载的适用性及云就绪情况，并为每个应用推荐最高效的现代化路径。通常，这种 AI 驱动的方法能将迁移效率提升高达70%1。 

但成功不仅仅意味着上云，更在于上云后的持续稳健运营。因此，我们也注重第二阶段规划：如何在启动后运行和维护现代化系统。机构必须思考一个关键问题：我的团队是否具备相应的管理能力？

此时，IBM Consulting 将再次介入。我们协助将日常任务自动化并简化运维操作，从而减轻您团队的负担。这些举措使政府机构即使在人手精简或内部专业知识有限的情况下，也能充满信心地向前推进。

合作的力量：IBM 与 AWS

实现政府系统的现代化绝非易事，但 IBM 与 AWS 的合作使之成为可能。凭借在数据迁移和大型机技术领域的深厚专长，IBM 是少数几家能应对传统系统复杂性的受信赖合作伙伴。我们还在 AWS GovCloud 上运营一个专用、安全的云环境，可确保各级别的隐私与保护。 

我们共同带来了诸如持续运行授权 (cATO) 和融入安全与合规的 DevSecOps 方法等创新。这些创新在保持最高安全标准的同时，简化了开发流程，意味着可以在不损害信任的前提下加速进展。

现代化并非一次性项目，而是一段持续不断的旅程。IBM 与 AWS 的合作在每一步都为政府机构提供支持——从转换大型机代码，到设计符合其特定任务需求的云环境。其结果如何？更高的自动化程度、更强的个性化能力，以及为未来安全扩展而构建的系统。
