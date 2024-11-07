共建未来：利用 AI 的力量推动实现战略成果

长期以来，IBM 一直是 AI 创新领域的领导者，通过提供尖端工具和专业知识，帮助企业利用 AI 的力量来推进其战略目标。无论企业是从零开始还是希望增强现有系统，IBM 都可以提供涵盖云基础设施、AI 模型和实操性工程服务的组合方案，以帮助企业提高效率。

IBM Client Engineering 和 Build Lab 团队是这项工作的核心。这些团队与客户紧密合作，充分利用 watsonx.ai®AI 产品组合及其他类似功能打造满足特定需求的 AI 工具。IBM 采用的方法核心在于与 Build 合作伙伴协作，共同创造能够推动显著业务成果的解决方案。

例如，IBM Build Lab 在支持荷兰公司 Migrato 增强现有技术解决方案并开拓宝贵新市场方面发挥了关键作用。作为非结构化数据处理方面的专家，Migrato 利用定制开发的工具帮助组织将非结构化数据转化为可操作的业务洞察分析。

在荷兰，新法规要求政府组织公开所有信息以维护公众利益，同时确保所有个人数据均经过编辑。通过与 IBM 合作，Migrato 发现了帮助政府客户实现这一流程自动化的宝贵机会。

Migrato 与 IBM Build Lab 合作，通过集成 IBM Watson NLP Library for Embed 增强现有工具集，在数小时内就完成了 70% 的开发工作，并在短短五天内推出可投入生产的解决方案。如今，该公司正在配置新的解决方案，以便让全国各地的市政当局都能简化其合规任务。