共建未来：利用 AI 的力量推动实现战略成果

毫不夸张地说，AI 正在改变世界。与人类工作人员相比，最新的生成式 AI (gen AI) 和机器学习 (ML) 解决方案能够以惊人的速度和准确性完成任务。因此，企业可以将编码时间从几天缩短到几分钟，以前所未有的精度提供个性化客户体验，并将员工从重复的行政管理任务中解放出来。
自 2022 年以来，AI 解决方案的投资回报率 (ROI) 已从 13% 跃升至 31%，IBM 商业价值研究院 (IBV) 即将发布的研究表明，将生成式 AI 嵌入到现有的企业软件工作流中有望带来持久的投资回报。为了让企业在这场新的工业革命中蓬勃发展，企业领导者想要通过 AI 和 ML 解决方案来保持和加强竞争优势，并且现在有超过一半的 CEO 认为这些技术是机遇而不是风险。
对于独立软件供应商 (ISV) 和托管服务提供商 (MSP) 来说，机遇是显而易见的。通过开发融入 AI 的全新解决方案或将 AI 嵌入现有解决方案，有可能开辟广泛的新收入来源。依托 IBM 的技术堆栈和全球影响力，我们的 Build 合作伙伴能在 AI 领域取得成功。
长期以来，IBM 一直是 AI 创新领域的领导者，通过提供尖端工具和专业知识，帮助企业利用 AI 的力量来推进其战略目标。无论企业是从零开始还是希望增强现有系统，IBM 都可以提供涵盖云基础设施、AI 模型和实操性工程服务的组合方案，以帮助企业提高效率。
IBM Client Engineering 和 Build Lab 团队是这项工作的核心。这些团队与客户紧密合作，充分利用 watsonx.ai®AI 产品组合及其他类似功能打造满足特定需求的 AI 工具。IBM 采用的方法核心在于与 Build 合作伙伴协作，共同创造能够推动显著业务成果的解决方案。
例如，IBM Build Lab 在支持荷兰公司 Migrato 增强现有技术解决方案并开拓宝贵新市场方面发挥了关键作用。作为非结构化数据处理方面的专家，Migrato 利用定制开发的工具帮助组织将非结构化数据转化为可操作的业务洞察分析。
在荷兰，新法规要求政府组织公开所有信息以维护公众利益，同时确保所有个人数据均经过编辑。通过与 IBM 合作，Migrato 发现了帮助政府客户实现这一流程自动化的宝贵机会。
Migrato 与 IBM Build Lab 合作，通过集成 IBM Watson NLP Library for Embed 增强现有工具集，在数小时内就完成了 70% 的开发工作，并在短短五天内推出可投入生产的解决方案。如今，该公司正在配置新的解决方案，以便让全国各地的市政当局都能简化其合规任务。
将 AI 工具与客服主导的服务相结合，为企业提供了提升客户服务价值的宝贵机遇。根据 IBV 的调查，63% 的高管表示他们已经投资生成式 AI 用例，以直接为客服人员提供支持。客户服务是 CEO 最常提及的职能部门，也是生成式 AI 创新的关键领域。
推动这一趋势的一个因素是，客户服务中心对于维护客户满意度至关重要，但规模化管理客户服务中心运营是一项重大挑战。ExpertSource 公司拥有 300 多名客服人员，日均外呼约 250 通电话，其目标是在保持员工人数不变的同时，加强对监控和合规工作的管控。
CXReview（该公司现有自动通话审查技术的提供商）使用 Watson AI 服务，与 IBM 团队共同为 ExpertSource 打造了解决方案。CXReview 与 IBM Client Engineering 团队携手，在短短 16 周内开发出全新的通话审查解决方案，支持 ExpertSource 每天进行 280,000 次独立的合规性检查。该解决方案可以监控所有通话，覆盖从开场问候到通话后文档记录的所有内容。
AI 自动化不仅能帮助 ExpertSource 确保更高的合规性和质量标准，还有助于实现以下目标：减轻管理团队的负担、提高服务质量并降低合规风险。
另一家从 AI 自动化中受益的组织是 Digital Office Company (DOC)，这是一家位于芬兰的信息管理解决方案和服务提供商。为了提高文件分类的准确性，DOC 与 IBM Ecosystem Engineering Build Lab、IBM Client Engineering 以及 IBM Technology Expert Labs 合作，开发了一个融合机器学习和生成式 AI 的试点项目。该试点项目在提升文档分类速度和质量方面取得了巨大成功：过去个人需要几分钟才能完成的任务，现在只需 2 秒钟即可完成。
在 IBV 的一项全球调查中，62% 的高管报告表示，生成式 AI 将颠覆组织设计体验的方式。很少有行业比酒店业更重视客户体验，IBM Build 合作伙伴正在使用我们的工具和技术来帮助酒店业客户取得预期成果。
HTOP Hotels 在西班牙加泰罗尼亚地区拥有 16 家酒店，每天要管理数千次预订，每年要接待超过 50 万名客人。过去，该公司依靠基于电子表格的手动流程来管理员工排班，以确保有足够的员工为每位客人提供卓越的体验。然而，这一流程效率低下，而且容易出错，增加了人员紧缺的风险。
IBM Business Partner Integra 基于 IBM Planning Analytics 为 HTOP 开发了解决方案，该连锁酒店正在使用该解决方案来预测客户需求并实时优化其人员配备计划。这款融入 AI 的全新解决方案使规划时间减少了 30%，并对员工可用性进行了更深入的洞察分析，从而将需求与人员配备之间的缺口缩小了 75%，不仅提高了运营成本效益，更帮助打造卓越的宾客体验。
作为 IBM Business Partner，GigaSpaces（全球内存计算领域的先驱）也体验了高效的 IBM watsonx® 技术。GigaSpaces 正在打造市场首批数字整合中心 (DIH)，旨在简化数字化转型，使其他公司能够更快地开发和推出数字服务。
借助 watsonx.ai 和 watsonx Assistant® 并与 IBM Build Lab 合作，GigaSpaces 将支持客户以自然语言查询企业数据，以便做出更可靠的业务决策。目前，利用 AI 处理结构化信息的工程师可实现高达 55% 的准确率。GigaSpaces 的目标是帮助其客户实现近 95% 的准确率。通过集成 watsonx Assistant，GigaSpaces 能够将解决方案的原型设计时间从几个月缩短到几天。
正如我们所见，IBM Build 合作伙伴正在与我们合作，为客户解锁变革性的功能。无论贵公司的目标是从零开始打造全新 AI 产品，还是为现有产品添加 AI 功能，IBM 都能提供所需的工具、专业知识和协作方法，助您取得成功。
作为独立软件供应商 (ISV) 或托管服务提供商 (MSP)，与 IBM 合作能帮助您快速取得卓越成果。借助包括 watsonx、API、库和应用程序在内的企业级功能，企业可以将值得信赖的 AI 快速集成到现有的应用程序中。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。