发布日期 2026年1月12日
在商店内使用智能手机通过非接触式支付终端付款的人员。
By Romit Bhatia
Romit Bhatia

Associate Partner

IBM Consulting

在零售商的经营环境中，客户期望的增长速度快于利润的增长速度，因此在转型时几乎没有犹豫的余地。人工智能迅速成为重塑行业与消费者互动、设计产品和经营方式的最强大力量之一。

IBM 商业价值研究院最新的研究《AI 时代的零售业和消费品》显示，未来两年尤其关键。

2026 年和 2027 年，零售业领导者关于 AI 的决策不仅会影响竞争差异化，还会影响品牌能否有效跟上已将 AI 融入日常生活的客户——客户使用 AI 辅助决策、分析选项，AI 对客户购物方式和渠道的影响日益增加。

客户的期望正在发生变化，行业现在需要一个清晰明确、切实可行的下一步计划。该研究的洞察分析强调了 AI 已经产生可衡量的影响的领域，以及零售商应重点关注以释放价值的领域。

AI 不再仅仅是 IT 部门的决策

IBV 研究的一项显著发现是 AI 投资来源的转变。到 2027 年，35% 的 AI 总支出将源自非 IT 预算，而 2025 年这一比例为 28%。与此同时，IT 预算中的 AI 支出也在不断增加——目前占年度 IT 预算的比例略低于 10%，到 2027 年将上升至 13%

这标志着重大的行业转变：AI 已成为一项商业决策，而不仅仅是技术决策。

商品团队正在加大对 AI 的投入，以提升产品发现率。营销团队正在部署 AI 来提供个性化的内容和优惠。供应链领导者正在应用 AI 来预测需求、管理异常。当投资从传统的部门孤岛中流出时，反映了更广泛的组织层面的转变：在企业范围内全面实施 AI。

研究表明，目前 80% 的零售和消费品公司都制定了长期的 AI 创新战略。此举表明 AI 不再被定位为边缘性的试验项目，而是驱动增长的核心引擎。

展望 2026 年和 2027 年，这些投资代表着一个转折点。AI 支出正从工具性试验过渡到专注于构建竞争能力的阶段，这些能力是企业在由实时决策、复杂的客户期望和新型数字商务形式塑造的市场中竞争所必需的。

AI 终将帮助缩小客户差距

零售商一直依赖数据来了解客户，但其中大部分数据仍未得到充分利用。根据 IBV 的研究，64% 的公司表示其专有数据可供 AI 访问，但其中仅有 49% 的数据可用。此外，目前只有 26% 的数据用于训练 AI 模型。

这一差距凸显了一个重大机遇。解锁专有数据是 2026-2027 年 AI 议程的关键组成部分，因为高价值 AI 能力（无论是个人化、库存优化还是预测）的性能都取决于数据质量和可访问性。

零售业的优势：该行业历来收集了丰富、海量的客户数据和交易数据。随着数据更干净、治理更完善且互联互通，AI 在体验和运营中的下游价值大幅提升。

客户已经感受到了影响。58% 的高管表示，AI 提升了用户留存率和满意度，在过去一年中，AI 助力这些指标平均提高了 31%。对于一个建立忠诚度的行业来说，这些收益是巨大的。

从洞察分析到行动，让 AI 发挥真正的价值

AI 在零售业中的角色正从咨询辅助转向行动导向。IBV 的研究显示，84% 的高管预计 AI 将显著提升他们快速应对市场变动和不断变化的客户需求的能力。但最具变革性的转变不仅仅是速度，而是 AI 执行复杂任务的能力。

智能体式 AI 和自主 AI 系统已经在运行多步骤工作流：协调库存、提供个性化优惠以及为客户复杂的购买决策提供指导。根据研究，76% 的高管正在转变其业务模式，充分利用 AI 来提高效率，并开辟新的收入来源。

这种向行动驱动型 AI 的转变预计将成为未来两年零售业转型的鲜明特征之一。2026 年为智能体式 AI 奠定基础的组织能更好地在 2027 年提升体验，创造新的价值。

Al Futtaim Group 就是一个令人信服的例子，其 AI 驱动的 Blue 应用程序将忠诚度、支付和购物整合为一个统一的旅程中。客户可在不同类别间即时赚取和兑换，顺畅浏览，在单一流程中完成交易——这体现了 AI 主导编排与人工监督的搭配使用。

AI 智能体 + 人类专业知识 = 更好的零售体验

研究明确表明，AI 是增强而不是取代人类决策者。AI 智能体在整个价值链中越来越多地执行重复的多步骤流程——连接库存、支付、物流和客户数据，员工则在需要判断力、同理心和品牌信任的关键环节介入。

这种模式使员工和服务团队能够专注于价值更高的互动和复杂的客户需求。高管们表示，AI 目前在营销、客户服务、供应链运营和数字商务领域创造的价值最大，这些正是同时需要运营精度与人际交流的领域。

结果就是采用混合运营模式：AI 管理复杂性，人类则放大零售业独特的人文特质。

生态系统将定义下一个零售业时代

研究还凸显了生态系统日益提升的重要地位。只有当工具、合作伙伴、平台和智能体安全无缝协作时，AI 才能产生变革性的影响。在分散的系统中，自主 AI 无法发挥其潜力。

为应对这一转变，零售商需要实现商业平台现代化，重新设计非线性客户旅程，并加强数据治理。当 AI 系统能够理解整个业务流程并采取行动时，零售商就可以从全局整体编排体验，而不是在孤立的接触点上逐一编排。

这就是为什么生态系统整合是 2026-2027 年 AI 议程的核心。未来属于能够协调整个价值链的智能，而不是仅仅在单个职能部门内部协调智能的零售商。

零售业领导者当下应采取的三项行动

IBV 研究的洞察分析指出，零售业领导者可重点关注三个方面来加速进展：

  1. 利用 AI 提供经客户许可的超个性化体验

利用安全的客户数据定制旅程，在下单到支付、供应链协调等高影响力流程中部署 AI，即使在客户通过外部 AI 助手互动时，也可确保 AI 工具始终反映品牌的真实价值。

  1. 利用 AI 实现对话式商务并自动执行关键任务

让您的产品信息易于发现且对 AI 友好。开始自动执行重复性的操作任务，然后在您为客户和团队建立信任的过程中拓展 AI 角色。

  1. 编排 AI 智能体及生态系统之间的协作

打破孤岛。连接业务系统。让 AI 智能体在各职能之间协调工作。确保 AI 驱动的推荐和交易始终安全、准确，并符合您的品牌价值。

在零售业，每次点击、加购和对话都举足轻重，AI 正在放大人类在这个行业中最宝贵的特质。未来两年，利用 AI 从根本上重新思考运营方式的零售商与将其视为又一层技术叠加的零售商之间的差距将会扩大。

决定性的差异将归结为关于数据基础、运营模型和可信赖 AI 执行任务的范围的明确决策。现在加强这些基础将塑造下一个零售业时代的表现。

未来的机遇巨大而真实。现在根据意图采取行动的零售商将帮助定义未来“好”的模样。那些观望等待的零售商可能会发现，节奏已不由自己掌控。

