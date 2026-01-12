在零售商的经营环境中，客户期望的增长速度快于利润的增长速度，因此在转型时几乎没有犹豫的余地。人工智能迅速成为重塑行业与消费者互动、设计产品和经营方式的最强大力量之一。

IBM 商业价值研究院最新的研究《AI 时代的零售业和消费品》显示，未来两年尤其关键。

2026 年和 2027 年，零售业领导者关于 AI 的决策不仅会影响竞争差异化，还会影响品牌能否有效跟上已将 AI 融入日常生活的客户——客户使用 AI 辅助决策、分析选项，AI 对客户购物方式和渠道的影响日益增加。

客户的期望正在发生变化，行业现在需要一个清晰明确、切实可行的下一步计划。该研究的洞察分析强调了 AI 已经产生可衡量的影响的领域，以及零售商应重点关注以释放价值的领域。