AI 网络安全方案可在 60 秒内检测勒索软件

担心勒索软件？如果是这样，也不令人意外。据世界经济论坛数据显示，对于超过 100 万欧元的重大网络损失，数据被泄露的案例比例正在上升，从 2019 年的 40% 翻倍至 2022 年的近 80%，而最新趋势甚至更高。
与此同时，其他威胁也逐渐浮现。例如，《2024 年 IBM X-Force 威胁情报指数》显示，威胁组织的投资正愈发集中于生成式 AI 攻击工具。
犯罪分子已使用 AI 一段时间，例如辅助制作网络钓鱼邮件内容。此外，各团队还利用 LLM 协助完成基础脚本任务，如文件操作、数据选择、正则表达式处理及多进程处理，从而可能实现技术运营的自动化或优化。
如同下棋，组织必须领先对手几步谋划。其中一种前瞻性举措是采用云端 AI 网络安全，识别可能预示网络攻击开始的异常行为。
最近出现的 AI 网络安全解决方案，可在 60 秒内检测勒索软件等异常行为。为助力客户更早、更准确地检测威胁，IBM 推出全新 AI 增强版 IBM FlashCore Module 技术（集成于 IBM Storage FlashSystem 产品）及新版 IBM Storage Defender 软件。这些解决方案将帮助安全团队更好地检测和应对人工智能时代的攻击。
不可篡改的数据副本可保护数据免受损坏，包括勒索软件攻击、误删、自然灾害及停机等风险。这些备份还能帮助组织遵守各类数据法规。
基于不可变数据副本的存储保护通常与生产环境分开。这些受保护的副本无法被任何人修改或删除，仅授权管理员可访问。此类解决方案提供必要网络弹性，确保在勒索软件攻击时可立即恢复数据。
然而，随着对 AI 驱动勒索软件防护的需求不断增加，新型解决方案应运而生。与传统存储阵列不同，IBM FlashSystem 等系统利用机器学习监控数据模式，识别可能预示网络威胁的异常行为。
这项新技术旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况。
高级系统可利用机器学习模型，将勒索软件和恶意软件与正常行为区分开。这大幅加快威胁检测与响应，使组织在攻击发生时仍能采取行动并维持运营。例如，自主响应可触发警报或启用 IT 操作手册，从而将数据攻击的影响降到最低。
网络犯罪分子持续开发 AI 增强型攻击能力。AI 驱动的网络攻击快速演进，能够识别漏洞、发现模式并利用系统弱点。此外，AI 的高效处理与快速数据分析能力，可能让黑客在面对防御薄弱的网络系统时占据战术优势。随着新型工具实时发展，传统网络安全方法已无法应对 AI 威胁。结果可能是快速入侵及勒索软件的未被发现部署。
此外，有预测称 LLM 及其他生成式 AI 工具可能作为付费服务提供，类似“勒索软件即服务”，帮助攻击者更高效、低成本地实施攻击。这意味着该威胁将演变为更危险且传播性更强的风险。
唯一的应对之策是以攻制攻。AI 网络安全解决方案，如 AI 增强版 IBM FlashCore® Module 技术，旨在阻止当前最危险的攻击，同时应对安全团队未来可能面临的威胁。
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
通过网络安全咨询、云端和托管安全服务实现业务转型并有效管理风险。
使用人工智能驱动的网络安全解决方案提高安全团队的速度、准确性和工作效率。