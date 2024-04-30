AI 网络安全方案可在 60 秒内检测勒索软件

担心勒索软件？如果是这样，也不令人意外。据世界经济论坛数据显示，对于超过 100 万欧元的重大网络损失，数据被泄露的案例比例正在上升，从 2019 年的 40% 翻倍至 2022 年的近 80%，而最新趋势甚至更高。

与此同时，其他威胁也逐渐浮现。例如，《2024 年 IBM X-Force 威胁情报指数》显示，威胁组织的投资正愈发集中于生成式 AI 攻击工具。

犯罪分子已使用 AI 一段时间，例如辅助制作网络钓鱼邮件内容。此外，各团队还利用 LLM 协助完成基础脚本任务，如文件操作、数据选择、正则表达式处理及多进程处理，从而可能实现技术运营的自动化或优化。

如同下棋，组织必须领先对手几步谋划。其中一种前瞻性举措是采用云端 AI 网络安全，识别可能预示网络攻击开始的异常行为。

最近出现的 AI 网络安全解决方案，可在 60 秒内检测勒索软件等异常行为。为助力客户更早、更准确地检测威胁，IBM 推出全新 AI 增强版 IBM FlashCore Module 技术（集成于 IBM Storage FlashSystem 产品）及新版 IBM Storage Defender 软件。这些解决方案将帮助安全团队更好地检测和应对人工智能时代的攻击。