想象这个场景：您作为首席财务官正自信满满地在董事会汇报最新财务战略，这时首席执行官转向您说：“我们的AI系统分析了数据并提出了更优方案。或许我们不再需要首席财务官了。”您强颜欢笑——这应该是个玩笑吧？但内心深处有个念头挥之不去：AI 会取代我吗？

人工智能正在重塑财务领域：自动化报告生成、预测市场趋势、在欺诈发生前及时预警。部分企业甚至宣称已启用“AI 首席财务官”进行无人干预的财务决策。

那么，AI 究竟是财务领袖的终结者，还是他们武器库中的新装备？让我们厘清炒作与现实。