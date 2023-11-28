利用 AI 提升人类智能的最佳实践

戴眼镜的女士面带微笑

在设计人工智能 (AI) 时，应考虑并平衡人类在整个 AI 生命周期中对于决策的监督、自主权和责任归属。IBM 的第一条信任和透明度原则指出，AI 的目的是增强人类智能。增强型人类智能是指 AI 能够用于增强人类智能，而不是独立于人类智能运行或取代人类智能。所有这些都意味着，不应将 AI 系统视为人类，而是应将其视为能够增强人类智能和潜能的支持机制。

使用 AI 增强人类智能时，即使是在 AI 系统的支持下做出决策，也仍然要保持人类对于决策的责任。因此，人类需要通过与 AI 系统交互来实现技能提升，而不是技能退化。通过推动以包容且公平的方式获取 AI 技术，同时开展全面的员工培训和再培训，可以进一步践行 IBM“值得信赖的 AI”的核心原则，从而以公平、透明、可解释、稳健和保护隐私的方式促进组织参与 AI 驱动的经济。

行业时事通讯

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此处管理您的订阅或取消订阅。有关更多信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

最佳实践

为了将增强人类智能的原则付诸实践，我们建议采取以下最佳实践：

  1. 使用 AI 来增强人类智能，而不是让它独立于人类智能运行或取代人类智能。
  2. 在人与 AI 的交互中，告知个人他们正在与 AI 系统而不是人类进行交互。
  3. 设计 AI 交互时，应在整个 AI 生命周期中纳入并平衡人类监督。解决偏见问题，并强化人类对 AI 系统输出结果的责任归属与自主决策权。
  4. 制定政策和措施，促进以包容且公平的方式获取 AI 技术，使广泛的人群都能够参与 AI 驱动的经济。
  5. 推出全面的员工培训和再培训计划，培养一支能够适应 AI 并利用 AI 带来的创新优势的多元化员工队伍。与人力资源部门合作，拓展每位员工的工作范围。

如需详细了解人类监督的相关标准和监管视角、研究工作、AI 决策协调、示例用例以及关键绩效指标，请参阅下面的“增强人类智能”。

资源

实现投资回报率：您企业中的 AI 智能体

与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
从推行 AI 项目到实现盈利：agentic AI 如何维持财务回报

了解组织如何从分散的 AI 试点，转向在核心业务中利用 AI 推动转型。

提升你的 AI 专业知识

立即购买单用户或多用户订阅，即可访问我们完整的包含 100 多个在线课程的目录，以低廉的价格扩展您的技能。
深入了解 IBM Granite

IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
IBM AI Academy

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
2025 年 CEO 指南：加速业务增长的 5 大思维转变

激活这五种思维跃迁，以消除不确定性，推动业务重塑，并利用智能体式 AI 促进增长。
让 AI 充分发挥作用：利用生成式 AI 提高投资回报率

想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
解锁生成式 AI + ML 的强大功能

了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
树立信任，从容自信在 AI 新时代蓬勃发展

深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
相关解决方案
IBM® watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 深入了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
人工智能 (AI) 咨询服务

IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

 深入了解人工智能服务
采取下一步行动

通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。

 深入了解 Concert 深入了解业务流程自动化解决方案