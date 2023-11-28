在设计人工智能 (AI) 时，应考虑并平衡人类在整个 AI 生命周期中对于决策的监督、自主权和责任归属。IBM 的第一条信任和透明度原则指出，AI 的目的是增强人类智能。增强型人类智能是指 AI 能够用于增强人类智能，而不是独立于人类智能运行或取代人类智能。所有这些都意味着，不应将 AI 系统视为人类，而是应将其视为能够增强人类智能和潜能的支持机制。

使用 AI 增强人类智能时，即使是在 AI 系统的支持下做出决策，也仍然要保持人类对于决策的责任。因此，人类需要通过与 AI 系统交互来实现技能提升，而不是技能退化。通过推动以包容且公平的方式获取 AI 技术，同时开展全面的员工培训和再培训，可以进一步践行 IBM“值得信赖的 AI”的核心原则，从而以公平、透明、可解释、稳健和保护隐私的方式促进组织参与 AI 驱动的经济。