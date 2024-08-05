利用 AI 对抗极端高温

今年 5 月起，全球多地城市陆续出现气温破纪录的情况，2024 年 7 月 22 日更是创下全球有史以来的最高温纪录，打破了前一日刚刷新的气温纪录。
IBM 研究经理 Etienne Vos 表示：“随着气温持续攀升，及时向极易受极端热浪影响的群体发出预警至关重要。”Vos 参与了一个联合研发联盟的工作，该联盟正致力于开发极端高温灾害预警系统。而这样的团队在全球还有很多，它们都在研发各类新型人工智能驱动的工具，以应对极端高温天气。
数十年来，城市规划师们早已熟知城市热岛这一现象，即城市区域的气温会高于周边偏远区域。然而，要实现对城市热岛精准、大范围且高分辨率的特征分析与预测，至今仍是个尚未解决的难题，即便能实现，成本也极为高昂。部分地球轨道卫星可对热辐射进行监测，这些监测数据可作为地面实况观测依据，助力识别城市中的高温区与低温区；但受卫星过境间隔时间较长的影响，这类观测数据往往极为稀缺。
如今，像 Vos 这样任职于非洲热健康跨学科研究中心（HE2AT 中心）的研究人员，正借助 IBM 的地球观测基础模型研发一套系统。该系统既能分析城市地表热岛的特征，还能就城市内极端高温热点区域的出现时间与具体位置发布预警。HE2AT 中心的学界及产业界合作方，正将这类分析数据与健康结果数据、社会经济脆弱性相关信息、地理位置信息，以及其他会影响高温暴露风险的各类因素相结合。届时人们可通过一款应用程序，获取与自身高温暴露风险相关的提示信息及预警通知，而这些信息均是基于个人专属的风险特征得出的。
十多年来，包括普林斯顿大学一组工程师在内的研究人员一直在研究“凉爽屋顶”，即颜色较浅的屋顶，其温度会低于颜色较深的屋顶。例如，普林斯顿大学的研究人员曾在气温达到 90 华氏度以上时，对黑色屋顶的温度进行过实测。黑色屋顶的温度达到了 130 华氏度（相当于可以煎鸡蛋）。然而，在相同的气温下，白色屋顶的温度在 90 到 100 华氏度之间。
谷歌正借助航空影像结合 AI 算法，生成高分辨率的太阳反射率检测数据。这些数据进而能帮助城市开发人员判断城市中哪些区域安装降温屋顶可实现效益最大化。
谷歌高级产品经理 Mansi Kansal 表示：“凉爽屋顶能够反射阳光，吸热能力也较弱。这既能降低室内温度，还能改善人们的健康状况。”她还指出，“对于那些没有空调可用的低收入社区而言，降温屋顶有着极大的应用潜力。”
洛杉矶市借助另一款 AI 驱动的工具——树木冠层实验室，在降低极端高温风险方面取得了显著进展。利用谷歌从飞机上收集的航拍图像以及地球的卫星图像，该算法可以精确定位城市中的所有树木并测量它们的密度。
一套专用 AI 系统会自动扫描影像，识别树木的分布情况，并绘制出一幅能够呈现树木覆盖密度的地图，也就是树木冠层分布图。
通常，获取有关树木覆盖率的信息既昂贵又耗时，因为人们需要逐个街区手动调查城市，而且通常只能统计公共场所的树木。
这款人工智能驱动的树木冠层工具，能助力城市规划人员锁定最适合植树的住宅街区，同时找出那些因树木冠层覆盖率低、易受高温影响的人行道。
但面对某一特定高温区域，我们该如何判断，采用凉爽屋顶方案更好，还是增种树木才是更优选择呢？专家表示，选择方案时需考量诸多因素。例如近期有研究表明，树木冠层的积极作用在干旱气候区最为显著，而在湿润气候区则相去甚远。
由 AI 驱动的数字孪生技术，即对城市及各类区域的完整数字化复刻，是应对极端高温的又一全新技术前沿领域。雅典天文台研究主任 Iphigenia Keramitsoglou 博士正在研发雅典市的数字孪生模型，该模型借助机器学习技术整合各类城市数据，进而预测与高温相关的死亡案例。这样可以进行实时和长期的热浪管理。
例如，紧急救援人员可以将救护车分配到风险最高的地区，从而有更大机会挽救最可能遭受极端高温的生命。Keramitsoglou 及其团队已打造出一系列名为 Extrema Global 的高温应对工具。继雅典之后，他们计划为布拉格和布达佩斯研发数字孪生模型。
除了各类技术解决方案外，学习高温防护知识也可以变得简单易懂，甚至充满趣味性。Extrema Global 团队正在研发的另一款新工具，是一款面向儿童的高温安全科普数字游戏。Keramitsoglou 表示：“孩子们可以根据实时场景条件，判断该穿什么样的衣物才能保障安全。降温防暑完全可以变得很有趣，这没什么不可能的。”
