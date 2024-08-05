利用 AI 对抗极端高温

数十年来，城市规划师们早已熟知城市热岛这一现象，即城市区域的气温会高于周边偏远区域。然而，要实现对城市热岛精准、大范围且高分辨率的特征分析与预测，至今仍是个尚未解决的难题，即便能实现，成本也极为高昂。部分地球轨道卫星可对热辐射进行监测，这些监测数据可作为地面实况观测依据，助力识别城市中的高温区与低温区；但受卫星过境间隔时间较长的影响，这类观测数据往往极为稀缺。

如今，像 Vos 这样任职于非洲热健康跨学科研究中心（HE2AT 中心）的研究人员，正借助 IBM 的地球观测基础模型研发一套系统。该系统既能分析城市地表热岛的特征，还能就城市内极端高温热点区域的出现时间与具体位置发布预警。HE2AT 中心的学界及产业界合作方，正将这类分析数据与健康结果数据、社会经济脆弱性相关信息、地理位置信息，以及其他会影响高温暴露风险的各类因素相结合。届时人们可通过一款应用程序，获取与自身高温暴露风险相关的提示信息及预警通知，而这些信息均是基于个人专属的风险特征得出的。