RAD-ML 是 IBM 通过自动化快速加速数据科学应用投产的框架方法。依托快速资产开发-机器学习 (RAD-ML) 方法论及其他 IBM 资产与加速器，IBM 规模化 AI 服务提供负责任、可持续且创新的框架体系，通过运用数据科学构建可重复、可复用、可扩展且可操作的 AI/ML 模型。IBM 解决方案能大幅缩短模型开发周期，建立加速部署至生产环境的管道，同时提升客户数据科学家的效率——使他们能专注于实现预期业务成果，从事最擅长且最热爱的工作。



IBM 规模化 AI 服务是“咨询到运营”一体化服务，为 AI/ML 概念验证向生产环境的持续整合与扩展提供完整解决方案，并实现 AI/ML 模型的长期运维管理。遵循 RAD-ML 方法指南所开发的资产能更便捷地部署于可扩展的机器学习架构。

RAD-ML 是经过验证的框架，可用于开发可扩展的 ML 资产，从功能与战略维度定义资产就绪度。若客户尚未建立通用框架，此框架可作为任何 AI/ML 解决方案的起点。该框架既可用于开发独立数据科学资产，也可在现有解决方案基础上构建功能模块。它通过以下核心概念赋能机器学习资产的创建，确保满足三大核心能力（可操作、可复用、可扩展）：

▪ 机器学习资产应整合至业务流程，并具备经验证的投资回报率

▪ 机器学习资产应能灵活适应不同的数据环境与技术投资

▪ 机器学习资产应建立在可扩展的稳健技术及运维设计基础之上