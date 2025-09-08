让整个组织都能从 AI 中受益，不仅仅是采用 AI，更在于将其有针对性地应用于组织的痛点和增长机会。
在整个组织中增加 AI 的使用，但缺乏明确的沟通和业务协作愿景，会导致生产力不足，而非领导者所期望的 AI 承诺。
这一悖论凸显了企业领导者识别适合特定流程的 AI，并找到关键高价值工作流程，以应用适当的 AI 组合实现以 AI 为先的组织转型的重要性。
Ann Funai
CIO 兼业务平台转型副总裁
IBM
在此关头，由首席信息官决定 AI 将如何助力业务，并将阶段性快速成果转化为组织级的转型。在确定如何引导 AI 的使用（包括 AI 智能体、助理和自动化）以实现您的业务目标时，可以提出以下问题：
将 AI 应用于与增长、效率或风险降低相关的实际场景，而不仅仅是技术上可行的应用。
评估您的数据质量、可访问性、治理和血缘，以确保 AI 智能体能够基于可靠的数据进行运作。
投资于变革管理、员工技能提升和工作流重设计，以推动采纳并实现长期影响。
评估架构、API 和自动化准备情况，以帮助确保 AI 智能体能够无中断地嵌入。
例如，食品生产研发公司 Avid Solutions 利用 AI 和自动化将新客户上线流程优化了 25%，并将项目管理流程中的错误数量减少了 10%。
通过重点关注耗时且容易出错的关键业务流程，他们发现了一个理想的优化机会。他们的团队现在花在手动任务上的时间更少，更多地专注于战略工作。
Malcolm Adams 博士
首席执行官
Avid Solutions