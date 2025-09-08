智能体式 AI 不是终点

这是一种实现目标的机制

让整个组织都能从 AI 中受益，不仅仅是采用 AI，更在于将其有针对性地应用于组织的痛点和增长机会。

在整个组织中增加 AI 的使用，但缺乏明确的沟通和业务协作愿景，会导致生产力不足，而非领导者所期望的 AI 承诺。

这一悖论凸显了企业领导者识别适合特定流程的 AI，并找到关键高价值工作流程，以应用适当的 AI 组合实现以 AI 为先的组织转型的重要性。

AI 生成的七指皮手套
未来的工作不在于人类与机器的对立，而在于人类与机器的协同合作。AI 往往能够揭示组织中运作不顺的环节

Ann Funai

CIO 兼业务平台转型副总裁

IBM

了解您的问题，才能找到合适的工具

在此关头，由首席信息官决定 AI 将如何助力业务，并将阶段性快速成果转化为组织级的转型。在确定如何引导 AI 的使用（包括 AI 智能体、助理和自动化）以实现您的业务目标时，可以提出以下问题：
#1 AI 会在哪些方面带来最大的商业价值？

将 AI 应用于与增长、效率或风险降低相关的实际场景，而不仅仅是技术上可行的应用。

 #2 我们的生态系统准备好支持可扩展的 AI 了吗？

评估您的数据质量、可访问性、治理和血缘，以确保 AI 智能体能够基于可靠的数据进行运作。

 #3 我们的人员和流程能否适应这一变革？

投资于变革管理、员工技能提升和工作流重设计，以推动采纳并实现长期影响。

 #4 我们的平台是否支持安全、可扩展的 AI 整合？

评估架构、API 和自动化准备情况，以帮助确保 AI 智能体能够无中断地嵌入。

真正的 AI

AI 的好坏取决于您的流程

例如，食品生产研发公司 Avid Solutions 利用 AI 和自动化将新客户上线流程优化了 25%，并将项目管理流程中的错误数量减少了 10%。

通过重点关注耗时且容易出错的关键业务流程，他们发现了一个理想的优化机会。他们的团队现在花在手动任务上的时间更少，更多地专注于战略工作。

员工不再被重复性任务所困扰，因而对工作更加满意。

Malcolm Adams 博士

首席执行官

Avid Solutions

