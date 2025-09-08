让整个组织都能从 AI 中受益，不仅仅是采用 AI，更在于将其有针对性地应用于组织的痛点和增长机会。



在整个组织中增加 AI 的使用，但缺乏明确的沟通和业务协作愿景，会导致生产力不足，而非领导者所期望的 AI 承诺。



这一悖论凸显了企业领导者识别适合特定流程的 AI，并找到关键高价值工作流程，以应用适当的 AI 组合实现以 AI 为先的组织转型的重要性。