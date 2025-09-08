将 AI 与其他工具集成

AI 智能体在与现有工具、应用程序和自动化系统协同工作时，其影响力最大。

然而，尽管整合对于释放 AI 价值至关重要，只有 40% 的首席信息官认为自己已完全准备好将 AI 技术管理并整合到现有业务中¹。许多 AI 智能体和 AI 助理目前仍各自为政，这可能成为从零散采用过渡到系统化智能体式 AI 机制的障碍。
智能体式系统的价值在于多个智能体之间的互动性。AI 智能体可以开始协同完成任务，因此人们可以专注于更具战略性和高价值的工作。IBM watsonx Orchestrate 可以帮助您在一个地方集成、连接和管理所有 AI 智能体，并构建多个 AI 智能体的智能体式系统以帮助完成更多工作。

这幅 AI 生成的图像展示了一把毫无实际用途的椅子，通过这种悖论式构图，用以突出如果使用不当，AI 可能会产生模糊或不明确的效果

人工智能与人类的融合

随着 AI 在您的业务中变得越来越不可或缺，使用 AI 智能体和 AI 助手的门槛也会大大降低，从而创造出一种环境，让几乎没有技术技能的人也能为工作流构建 AI 智能体，组织必须做好准备。

重要的是，要确保您的员工获得正确的培训和支持，这不仅是为了使用 AI，更是为了利用 AI 产生最大的影响。提倡以人为本的 AI 工具，并使用不仅仅基于业务成果的指标来做出决定。

首先，了解您的人工智能工具是否具有易用性，并使您的团队从重复性任务中解放出来。然后，计算组织中 AI 用户的比例，跟踪 AI 在日常工作中的使用频率，并为使用 AI 的任务分配一个人机摩擦评分。

您准备好转型了吗？

您是否制定了负责任的 AI 原则？
设置护栏至关重要，因为 AI 成为企业运营不可或缺的一部分。定义负责任的 AI 实践，培训您的团队，并让人类参与到每一步中。
接受过 AI 基础知识培训的员工比例是多少？
根据 IBM 商业价值研究院的一项研究，首席执行官表示，在未来三年中，他们的 31% 员工将需要重新培训和技能提升。在重新设计流程和消除瓶颈的同时，识别员工需要提升技能的领域，并利用现有的基础 AI 培训资源。
您的 CXO 是否参与了 AI 委员会或工作组？
如果缺乏战略性协调，AI 项目很快就可能变得零散且低效。AI 委员会可以帮助您定义与企业一致的 AI 战略、制定政策并促进知识共享。
您是否正在重新构想 AI 的业务流程？
在自动化或引入 AI 智能体之前，如果先优化和重新设计流程，您将超越最初的预期提升生产力，并创造更大的价值。

这幅 AI 生成的图像展示了一个毫无实际用途的气球，通过这种悖论式构图，用以突出如果使用不当，AI 可能会产生模糊或不明确的效果

最后的思考

志在成为 AI 优先时代的首席信息官？掌握以下方法，方能破解生产率悖论，提升人工智能回报。

  • 找出组织中可以通过 AI 智能体或 AI 助手解决的弱点或瓶颈。
  • 在采用 AI 时要严守纪律；抵制 AI 的错失恐惧症 (FOMO)。
  • 将您的 AI 与您的多样化生态系统整合。
  • 将您的 AI 连接到您现有的数据、应用程序、工具和员工。
采取后续步骤

详细了解 IBM 如何帮助您协调和管理整个企业中的 AI 智能体和 AI 助手。

 探索 watsonx Orchestrate 网络研讨会：利用 AI 智能体实现投资回报率
脚注

1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation” , CIO.com (blog), 17 March, 2025.
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.