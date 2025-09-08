随着 AI 在您的业务中变得越来越不可或缺，使用 AI 智能体和 AI 助手的门槛也会大大降低，从而创造出一种环境，让几乎没有技术技能的人也能为工作流构建 AI 智能体，组织必须做好准备。



重要的是，要确保您的员工获得正确的培训和支持，这不仅是为了使用 AI，更是为了利用 AI 产生最大的影响。提倡以人为本的 AI 工具，并使用不仅仅基于业务成果的指标来做出决定。



首先，了解您的人工智能工具是否具有易用性，并使您的团队从重复性任务中解放出来。然后，计算组织中 AI 用户的比例，跟踪 AI 在日常工作中的使用频率，并为使用 AI 的任务分配一个人机摩擦评分。