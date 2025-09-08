然而，尽管整合对于释放 AI 价值至关重要，只有 40% 的首席信息官认为自己已完全准备好将 AI 技术管理并整合到现有业务中¹。许多 AI 智能体和 AI 助理目前仍各自为政，这可能成为从零散采用过渡到系统化智能体式 AI 机制的障碍。
智能体式系统的价值在于多个智能体之间的互动性。AI 智能体可以开始协同完成任务，因此人们可以专注于更具战略性和高价值的工作。IBM watsonx Orchestrate 可以帮助您在一个地方集成、连接和管理所有 AI 智能体，并构建多个 AI 智能体的智能体式系统以帮助完成更多工作。
随着 AI 在您的业务中变得越来越不可或缺，使用 AI 智能体和 AI 助手的门槛也会大大降低，从而创造出一种环境，让几乎没有技术技能的人也能为工作流构建 AI 智能体，组织必须做好准备。
重要的是，要确保您的员工获得正确的培训和支持，这不仅是为了使用 AI，更是为了利用 AI 产生最大的影响。提倡以人为本的 AI 工具，并使用不仅仅基于业务成果的指标来做出决定。
首先，了解您的人工智能工具是否具有易用性，并使您的团队从重复性任务中解放出来。然后，计算组织中 AI 用户的比例，跟踪 AI 在日常工作中的使用频率，并为使用 AI 的任务分配一个人机摩擦评分。
志在成为 AI 优先时代的首席信息官？掌握以下方法，方能破解生产率悖论，提升人工智能回报。
