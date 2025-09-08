战略性地对 AI 说“是”

投资并专注于 AI 能产生最大影响的领域

平均而言，公司目前正在使用 254 个 AI 应用程序1，其中包括未经企业批准的应用程序。高管们正在意识到这种扩张并试图加以控制，因为 84% 的首席信息官表示 AI 工具过多2

当 AI 和 AI 智能体被有意深度整合到组织中，并跨日常使用的工具协作完成复杂任务时，其价值最大。专注于创建一个开放的编排层，用于跨您的业务数据、工作流和工具进行通信和连接。这将有效地打破孤岛并创造更多价值。一个统一且协调的生态系统将开启全新的可能性。

超现实的蓝色洒水壶，带有多个喷口，使其无法实际使用
我们必须持续评估 AI 如何融入环境以及它可能产生的影响

Matt Lyteson

CIO、技术平台转型副总裁

IBM

AI 智能体与 AI 助手

何时对 AI 智能体或 AI 助手说“是”

虽然“AI 助手”和“AI 智能体”这两个术语经常互换使用，但“AI 助手”通常处理重复的、定义明确的任务，而“AI 智能体”则具有更大的自主性，使用推理来追求结果，同时尽量减少人为干预。

以下 6 个问题可以帮助您决定从哪里开始使用 AI 智能体或 AI 助手。

超现实的白色电脑鼠标，带有金属尖刺，无法实际使用
6 个问题助您入门 问题 01

您的员工正在花时间处理哪些重复的、定义明确的或低价值的任务？

 问题 02

哪些决策流程遵循可预测的规则或模式，并且可以通过数据驱动的洞察来改进或加快？

 问题 03

是否存在跨多个系统或部门的工作流程，并因交接延迟或人工协调而效率低下？

 问题 04

如果系统能够在定义好的护栏内独立运作，哪些高影响力目标可以加速实现？

 问题 05

是否存在由于响应时间慢或服务不一致而导致客户服务或员工满意度滞后的领域？

 问题 06

你是否拥有支持该领域 AI 智能体所需的数据，且这些数据可靠吗？

黑色圆点雨伞，带有穿孔设计和弯曲手柄

想知道从哪里开始？

如果您在思考从哪里开始，可以知道客户支持与客户服务、人力资源、数字化采购以及 IT 现代化等领域，都有使用 AI 智能体和 AI 助理实现可量化生产力提升的成功记录。

例如，IBM 的 AskHR 已自动化 80 个不同的 HR 流程和 94% 的简单任务，例如休假申请和工资单。通过这些不同的用例，IBM 已实现 45 亿美元的成本节约

 

