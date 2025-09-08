平均而言，公司目前正在使用 254 个 AI 应用程序1，其中包括未经企业批准的应用程序。高管们正在意识到这种扩张并试图加以控制，因为 84% 的首席信息官表示 AI 工具过多2。



当 AI 和 AI 智能体被有意深度整合到组织中，并跨日常使用的工具协作完成复杂任务时，其价值最大。专注于创建一个开放的编排层，用于跨您的业务数据、工作流和工具进行通信和连接。这将有效地打破孤岛并创造更多价值。一个统一且协调的生态系统将开启全新的可能性。