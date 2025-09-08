3 项行动来扩大智能体式 AI 的影响力

像副驾驶、智能助理和智能体这样的 AI 工具承诺将彻底革新生产力，然而许多组织却面临一个令人困扰的悖论。AI 如果实施不当，不仅无法简化工作流程，反而可能拖慢团队效率，这给那些既要推动流程转型又需实现收益的企业领导者带来了挑战。
对于 CIO 来说，这是一个关键时刻。AI 的下一轮进化：自主化、结果驱动的智能体，或将打破这一悖论。这些系统可以执行复杂任务、解锁新的效率，并提供变革性的业务价值。成功不仅仅依赖于采用技术，还需要有明确的目标，并使 AI 与工作流、数据和战略目标保持一致。
随着 AI 从技术项目演变为全企业的机遇，首席信息官必须引领这一进程，确保将合适的 AI 应用于合适的挑战。
Shobhit Varshney
数据和 AI 专家
探讨首席信息官在最大化智能体式 AI 影响力时面临的三大关键挑战，以及如何克服这些挑战以实现有意义的成果。
