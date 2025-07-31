Teaganne Finn：请解释一下 Agentic AI。这项技术真的值得我们如此兴奋吗？

Phaedra Boinodiris：人们对 Agentic AI 有着极大的兴趣。本质上，它相当于将多个不同的 AI 解决方案或 AI 模型串联起来，一个 AI 模型的输出成为另一个 AI 模型的输入。

TF：能否分享 Agentic AI 的一些实际应用例子？

PB：当然可以。我们先从自动驾驶汽车——这一经典案例展开讨论。这类系统并非仅局限于图像识别，还结合了自然语言处理、决策和活动规划能力。它们不仅具备感知能力，还能进行推理并采取行动。

一个更贴近生活的例子可能是智能家居清洁机器人。它能绘制家庭空间地图，自动避障，学习高效清扫路线，并根据您的日程或偏好决定清扫时间。这就是智能体在真实环境中自主行动的一个例子。

或者设想一款个人 AI 智能体。假设您计划前往马德里旅行。只需告诉它酒店位置、个人兴趣（如音乐、美食、艺术）及限制条件（如 50 欧元预算、不行不超过 10 英里），AI 智能体就会为您策划行程、完成预订，并根据时间、距离和偏好进行优化。它不只是回答您的问题，而是真正替您办事。

接下来分享 IBM 参与的一些企业级用例：