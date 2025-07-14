为什么 agentic AI 正在推动销售转型，而非取代销售团队

在销售领域，AI 自动化技术可以帮忙安排会议、记录 CRM 备注和发送跟进邮件。虽然自动化技术很有帮助，但也在销售领域引发了日益增长的担忧：我们是否正在通过自动化消除使业务真正运转的人为因素？

好消息是，您不必在效率与让销售真正有效的人为因素之间做出选择。借助合适的工具和人工智能驱动的解决方案，您可以简化工作流、减少摩擦，同时让销售团队能够专注于自己最擅长的事情：建立有意义的客户关系并推动实现预期结果。

传统 AI 助手和工具需要等待您的指令才会采取行动，而 AI 智能体则不然，它更像是一个积极主动的合作伙伴。AI 智能体不仅能响应指令，还能了解您的目标、编排您的工具，并以智能且快速的方式帮助您推进交易。

AI 智能体不是只会在您发出“安排通话”指令后才做出相应的数字助理，而更像是您的战略合作伙伴。它了解您的数据和管道、了解您的潜在客户，能帮助您始终领先一步，而不会让您陷入繁琐的手动任务之中，也无需您持续不断地输入指令。



一个能帮助销售团队确定销售线索优先级、更快吸引潜在客户并实时改进战略的解决方案，绝非遥不可及的未来幻想。在 agentic AI 的推动下，这样的解决方案已经出现。即使是非技术专业人士也可以轻松构建 AI 智能体，并根据组织需求进行定制和快速部署。这一过程无需编写任何代码，也无需依赖数据科学团队。