为什么 agentic AI 正在推动销售转型，而非取代销售团队

在销售领域，AI 自动化技术可以帮忙安排会议、记录 CRM 备注和发送跟进邮件。虽然自动化技术很有帮助，但也在销售领域引发了日益增长的担忧：我们是否正在通过自动化消除使业务真正运转的人为因素？
好消息是，您不必在效率与让销售真正有效的人为因素之间做出选择。借助合适的工具和人工智能驱动的解决方案，您可以简化工作流、减少摩擦，同时让销售团队能够专注于自己最擅长的事情：建立有意义的客户关系并推动实现预期结果。
传统 AI 助手和工具需要等待您的指令才会采取行动，而 AI 智能体则不然，它更像是一个积极主动的合作伙伴。AI 智能体不仅能响应指令，还能了解您的目标、编排您的工具，并以智能且快速的方式帮助您推进交易。
AI 智能体不是只会在您发出“安排通话”指令后才做出相应的数字助理，而更像是您的战略合作伙伴。它了解您的数据和管道、了解您的潜在客户，能帮助您始终领先一步，而不会让您陷入繁琐的手动任务之中，也无需您持续不断地输入指令。
一个能帮助销售团队确定销售线索优先级、更快吸引潜在客户并实时改进战略的解决方案，绝非遥不可及的未来幻想。在 agentic AI 的推动下，这样的解决方案已经出现。即使是非技术专业人士也可以轻松构建 AI 智能体，并根据组织需求进行定制和快速部署。这一过程无需编写任何代码，也无需依赖数据科学团队。
对于许多企业领导者来说，真正的挑战不仅仅在于选择合适的技术。相反，难点在于确保这些选择不会将他们限制在单一的技术堆栈中，也不会迫使他们放弃已投资的工具。而在销售领域，每个周期阶段都可能有所不同，因此这一挑战变得更加复杂。
团队需要在多个工具和系统之间切换，而这些工具和系统通常无法相互连接，这会减慢速度，并让获得清晰、可操作的洞察分析变得更加困难。
如果您从事销售工作，下列场景对您来说并不陌生，但 AI 可能正在通过以下方式改变它们：
AI 智能体可以访问您的 CRM、电子邮件和市场数据，以找出最有潜力的潜在客户。它们可以根据意向信号、购买行为和匹配度确定潜在客户优先级，让您无需浪费时间追逐毫无兴趣的潜在客户。
想象一下，当您与客户开会时，您的 AI 智能体已经准备好了最新的行业洞察分析、量身定制的推介材料和相关成功案例，而且所有这些都是为该客户量身打造的。这就是 agentic AI 的实际应用。
无需再熬夜录入数据了。agentic AI 可以实时更新您的 CRM、总结通话记录，甚至可以根据对话模式来标记风险或机会。
想象一下：一位销售主管正在复盘一个战略客户，并希望生成为该客户量身定制的产品推广材料。这位销售主管无需填写表格或查找背景资料，只需下达指令："为 Sun 公司生成有关产品 x 的推广内容"。
这就够了。
AI 智能体将在幕后开始行动。一个智能体负责访问 CRM 数据，以了解 Sun 公司何时成为客户、采用了哪些产品以及其发展历程。另一个智能体则提取相关成功案例、使用情况数据和入门里程碑。第三个智能体负责起草推广材料，并根据 Sun Corp 的发展阶段、行业和目标量身定制推广内容。
在这个过程中，智能体还会生成一系列电子邮件，这些邮件会采用适当的语气和措辞以吸引客户关注。
结果如何呢？一份完整的个性化推广资料包已准备就绪，随时可以发送。在整个过程中，无需手动开展调查，也无需使用碎片化工具。只需通过一个高层次意图触发各系统间的智能协调。agentic AI 的强大之处在于：了解您的目标、访问正确的数据并运行复杂的工作流，让您的团队可以专注于最重要的事情，与客户建立关系并推动取得成果。
我们正处于销售团队运作方式变革的转折点，这并不是因为基本要素发生了变化，而是因为促进销售过程的工具在不断发展。从本质上讲，成功的销售的核心仍然在于建立信任、理解需求，并在合适的时间传递合适的信息。但不同的是，agentic AI 现在可以精准地支持人与人之间的这种联系。
agentic AI 不仅仅是一种技术趋势，它改变了为销售人员提供支持的方式，让销售人员能够更加轻松、更加专注地完成他们最擅长的事情，并获得更好的结果。现在就积极拥抱这一趋势的团队不仅能跟上步伐，还能引领潮流，实现真正的商业价值。
这种智能协调并非遥不可及的愿景，而是正在发生的现实。我们有幸引领这一创新浪潮，让这一切成为可能。
我们站在 agentic AI 的最前沿，致力于构建解决方案，旨在使销售团队能够更快地行动、更有针对性地与客户建立联系并更精确地开展工作。企业可以实现所有这些优势，而无需牺牲推动切实成果的人性化元素。
如果您已准备好了解该系统如何为您的团队提供帮助，我们已为您简化后续步骤。
利用 watsonx Orchestrate 目录中提供的预构建、企业级销售智能体加速销售转型。该工具是一种无代码解决方案，可与您现有的工具和系统无缝集成，将 agentic AI 的强大功能整合到一个直观界面中。AI 销售智能体专为销售团队而设计，可帮助您减少摩擦，更加专注、更智能地完成更多工作。
作为这一领域的领导者，我们致力于帮助销售部门充分释放无限潜能。欲了解更多信息，请访问 IBM Watsonx 销售智能体网页或注册免费试用版。
2025 年会是 AI 智能体之年吗？在本集 Mixture of Experts 中，我们与一些顶级行业专家一起回顾了 AI 模型、智能体、硬件和产品发布情况。
借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。
借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。
借助专为提高开发人员效率而设计的 Granite 小型开放式模型，可实现 90% 以上的成本节约。这些企业就绪型模型可根据安全基准提供卓越的性能，且适用于多种企业任务，包括网络安全、RAG 等。
借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而实现复杂工作流自动化并在提高生产力方面取得突破性进展。