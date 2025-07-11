在澳大利亚金融服务业，AI（尤其是智能体 AI）的发展既带来了机遇，也伴随着风险。这类自主运行的系统有望简化传统流程，提供更具适应性与个性化的服务。



但与此同时，其自主性的不断增强也带来了一系列独特挑战：目标偏差、数据隐私泄露、安全漏洞以及连锁故障。例如，某财富管理智能体可能会为追求收益最大化，逐步将资产配置转向更高风险的投资产品，这与客户的风险承受能力及投资初衷相违背。随着人工实时监督的难度日益加大，关于系统控制权、责任归属，以及保障智能体安全、负责任落地所需防护机制的问题也随之浮出水面。



除了应对各类新兴风险外，金融机构还需应对复杂且持续演变的监管环境。在澳大利亚，监管层面近期已推出 AI 自愿性标准，后续还将出台强制性指导原则，相关内容均已纳入《提案文件》中。该文件指出，智能体 AI 系统的自主特性会放大风险隐患，并提及当这类系统偏离人类设定的约束条件时，存在对其“失去控制”的可能性。

对于银行而言，这绝非纸上谈兵。AI 智能体具备自主访问敏感客户数据并据此采取行动的能力，这对隐私保护、可解释性与透明度的核心原则构成了挑战。参照《欧盟人工智能法案》，高风险系统（例如涉及信贷审批或反洗钱的系统）或许很快就需满足全新标准，而这类标准对于智能体系统的要求尤为严苛。与此同时，现行法律也已具备适用效力。这其中既包含金融行业专属的监管规则与框架，也涵盖消费者权益保护法及隐私法相关要求。



澳大利亚信息专员办公室 (OAIC) 近期发布了针对生成式 AI 的指导方针，由于智能体 AI 依托大型语言模型运行，该方针同样适用于此类系统。这份指导文件阐释了隐私法的各项原则如何应用于处理个人隐私信息的 AI 系统，并强调个人信息的使用需严格遵循目的限定原则。若未建立严密的管控机制，智能体系统则有可能出现将数据用于原定用途之外其他目的的风险。例如，一款银行聊天机器人智能体，若在缺乏清晰审计追踪记录或使用目的限定的情况下，直接推送实时金融建议，便有可能违反合规要求。



在监管规定尚不明确的领域，银行必须从一开始就依托坚实的伦理基础，并落实主动的风险管理举措。这就要求采取“设计即合规”的策略：让 AI 治理体系与组织价值观保持一致，将 AI 战略与业务战略深度绑定，同时在筛选应用场景时，不仅要考量其影响力与可行性，更要将风险作为首要评估因素。这意味着需要建立一个集中化的 AI 用例登记系统，并在各部门间统一标准，以此对风险与运行表现进行全程监控。尽早嵌入风险评估环节，既能验证相关构想的可行性，也能确保其与组织的风险偏好保持一致。



随着风险态势不断演变，相应的管控措施也必须随之迭代，例如采用模块化防护机制与实时监控手段，从而实现自主智能体的安全规模化落地。通过分阶段推进实施，从试点项目起步，明确财务与合规目标，评估金融服务业的专属风险，并持续优化管控措施，将有助于推动智能体技术在全行业范围内实现安全、可规模化的应用。



而企业若想取得长远成功，仅凭技术支撑是远远不够的。这需要一场文化层面的变革：升级现有风险管控框架，在全组织范围内普及 AI 素养，并推动风险、数据、安全及业务团队之间的跨职能协作。唯有如此，金融机构才能确保自身既选对了 AI 的应用方向，又用对了 AI 这项技术。