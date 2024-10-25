应对日益增长的制造业网络安全关切

制造业越来越依赖现代科技，包括工业控制系统 (ICS)、物联网 (IoT) 设备和操作技术 (OT)。尽管这些创新技术提升了生产效率并优化了运营流程，但也大幅扩大了网络攻击面。

据《2024 年 IBM 数据泄露成本报告》显示，工业领域单次数据泄露的平均总成本达 556 万美元，较 2023 年该领域的相关成本增长了 18%。

显然，存储在工业控制系统中的数据值得窃取。此外，哪怕仅一小时的停机造成的中断，也让制造业成为网络犯罪分子眼中极具吸引力的目标。

哪些类型的网络攻击会影响工业部门？制造商该如何保护预防这些威胁？我们一起去寻找答案。