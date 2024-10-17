不进则退：AI 在前瞻性 CFO 战略中的关键作用

女商人在办公室使用便签板和平板电脑进行头脑风暴活动，以完成研究

CFO（首席财务官）已不仅是数字分析者，更是推动创新与增长的战略领导者。随着生成式 AI 等新兴技术的发展，财务领导者拥有出色工具，能够重塑组织运营方式、推动创新，并创造全新价值。

在经济波动日益加剧的背景下，CFO 面临着既要保证运营效率，又要引领数字化转型的双重压力。挑战在于如何采用新技术保持竞争优势，同时应对当今复杂多变的金融环境。解决这一挑战的关键或许在于充分利用人工智能（AI）的力量。

生成式 AI 在金融领域的作用

AI 已经开始改变 CFO 对团队、流程及整体战略的管理方式在过去几年快速发展的 AI 技术中，生成式 AI 尤为突出，它不仅能分析数据，还能基于数据生成内容、创意与解决方案。借助生成式 AI，财务领导者可以自动化重复任务、优化决策流程，并实现此前难以想象的效率提升。

想象这样一个世界：你的 AI 助手能在几分钟内生成复杂的财务报告，高精度预测市场趋势，甚至根据实时数据提出成本优化策略。借助生成式 AI，这已不再是遥远的未来，而是正在发生的现实。

那么，CFO 如何有效利用这些工具，实现业务成果最大化呢？IBM 商业价值研究院（IBV）的一项新研究指出，CFO 需要采取的关键行动包括管理风险承受能力、加强技术合作伙伴关系，以及采用生成式 AI，借助技术推动组织发展。

IBV CFO 研究的 4 个核心启示

1. 以科技为核心：CFO 的角色已不再局限于财务管理。CFO 在整合技术和业务战略方面日益发挥着关键作用。一流 CFO 表示，CTO 是他们最重要的合作伙伴，72% 的受访者认为 CTO 至关重要。

2. 执行与战略如阴阳相生：CFO 被视为变革的关键推动者，需要在应对不断变化的战略因素时，实现精确与敏捷的平衡。相比同行，有 36% 的领先 CFO 能够更迅速地应对战略变化。

3. 数据是 AI 的核心动力：在金融领域采用 AI 不仅能降低成本，更能挖掘新的增长机会。更优的数据分析能力能够帮助组织做出更加明智的财务决策。尽管 AI 已展现诸多优势，其在金融领域的潜力仍未充分释放，仅有 34% 的财务业务在使用或优化传统 AI。

4. 自信承担风险：CFO 面临的关键挑战之一是如何在风险偏好与有效风险管理之间取得平衡。若缺乏有效的风险管理，组织将更易受到突发事件、财务损失、决策失误、声誉受损、资源错配及运营中断的影响。AI 可帮助提前识别潜在风险，从而实现更主动的管理和更高效的资源配置。

成功的 CFO 明白，持续学习是推动创新的关键。

对于希望在瞬息万变的商业环境中保持竞争力的 CFO 来说，理解并应用生成式 AI 至关重要。在生成式 AI 的学习过程中，需要关注以下事项：

  • 现实案例：通过专家、同行、专用培训材料及网络研讨会，学习 AI 在财务运营中的实际应用——范围涵盖从数据输入自动化到预测分析与报告优化的多个领域。
  • 专家战略洞察：倾听行业领袖与专家的意见，了解 AI 对财务的变革性影响，以及 CFO 如何成为财务与科技之间的桥梁。
  • 实用建议：获取可操作的技巧与策略，助您在组织中实施 AI 解决方案，并利用洞察做出明智决策。

CFO 拥有独特优势，能够推动组织实现深远变革。借助生成式 AI 的变革力量，财务领导者可超越传统财务管理，成为真正的创新者。

无论是精简运营、提升数据驱动决策，还是引领组织数字化转型，AI 都提供了强大的工具助力达成目标。

探索金融与创新之未来的机会难得，不容错过。如需获取更多洞见，我们诚邀您下载完整的 IBV CFO 研究报告，并收听此按需网络研讨会，深入了解 CFO 在 AI 时代不断演变的角色。