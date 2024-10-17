1. 以科技为核心：CFO 的角色已不再局限于财务管理。CFO 在整合技术和业务战略方面日益发挥着关键作用。一流 CFO 表示，CTO 是他们最重要的合作伙伴，72% 的受访者认为 CTO 至关重要。

2. 执行与战略如阴阳相生：CFO 被视为变革的关键推动者，需要在应对不断变化的战略因素时，实现精确与敏捷的平衡。相比同行，有 36% 的领先 CFO 能够更迅速地应对战略变化。

3. 数据是 AI 的核心动力：在金融领域采用 AI 不仅能降低成本，更能挖掘新的增长机会。更优的数据分析能力能够帮助组织做出更加明智的财务决策。尽管 AI 已展现诸多优势，其在金融领域的潜力仍未充分释放，仅有 34% 的财务业务在使用或优化传统 AI。

4. 自信承担风险：CFO 面临的关键挑战之一是如何在风险偏好与有效风险管理之间取得平衡。若缺乏有效的风险管理，组织将更易受到突发事件、财务损失、决策失误、声誉受损、资源错配及运营中断的影响。AI 可帮助提前识别潜在风险，从而实现更主动的管理和更高效的资源配置。