自主 AI 的问责制差距：

治理如何将风险转化为优势
AI 智能体已脱离实验阶段。它们已经开始执行交易、改造基础设施、查询敏感数据以及在企业系统中执行操作，而且通常几乎不需要人工干预。改变的不仅仅是自动化问题。这就是智能体。
此外，智能体会改变有关身份、访问权限和问责制的一切内容。
这些系统不仅执行指令，还会决定采取何种行动、委派权力，并且能够持续运行，而非仅在触发时才运行。它们自主启动工具、API 和系统，通常代表用户、团队或其他机器执行操作。这样做会在意图、权力和责任方面造成模糊不清。
大多数企业仍在使用过去二十年设计的身份模型来管理访问权限，这些模型是为人类操作员而不是机器构建的。因此，组织面临着部署自主智能体，却无法自信地回答基本问责制问题的风险。
这些问题不仅仅来自审计人员、监管机构和董事会。组织面临着客户对已发生的交易提出异议的风险。这些问题形式多样：
如果您无法回答这些问题，则说明您缺乏所需的治理能力，无法避免审计失败和声誉受损。
从根本上来说，传统的身份和访问管理 (IAM) 基于这样的理念：可以提前规划访问权限，包括将其分配给已知身份，定期进行审查并在登录时强制执行。当操作可预测且有界限时，这种方法有效。传统的 IAM 基于三种假设：
智能体式 AI 对这三种假设提出了挑战。自主智能体是非确定性的，以机器速度运行，并在各种 API、工具和环境中持续行动。在这种模式下，身份不再是稳定的人类账户或长期存在的服务主体。它可以是短暂的，专为特定功能、工作流甚至单个交易而设计，执行后立即撤销。
端到端智能体式流程包含许多智能体各自登录一次，每个智能体都运行一个独立的活动。它们并不是只“登录”一次。它们每小时可能做出数千个决策，且通常代表用户、系统或其他智能体。它们本身拥有身份，并在跨越信任边界的端到端交易流程中相互互动。
当组织将人类 IAM 模式应用于智能体时，会出现 4 个系统性缺陷：
这个问题并非工具方面的缺失，而是治理的不足，必须加以弥补。
企业常犯的核心错误在于将智能体身份视为凭据问题。凭据很重要，但在智能体式系统中，它们不再是为后续所有操作建立信任的单一登录事件。
相反，智能体会持续运行，启动多个工具，跨系统操作，并随着时间的推移执行许多独立操作。这意味着身份和授权不能在会话开始时“一次性设置”；而必须在整个工作流中持续进行验证和执行。
智能体式 AI 需要从访问控制转向权力控制。这意味着：
这并非要减缓 AI 的速度，而是要确保自主运行的安全。虽然身份验证仍然是任何系统的核心需求，但授权必须成为访问管理系统中的重要角色。这对实施 IAM 计划的人员来说具有严重影响。
许多组织试图通过实施碎片化治理控制来降低智能体风险。每个碎片化方案都能解决部分问题，但没有一个碎片化方案能够证明授权者、授权事项、授权条件以及使用的授权凭据。这些碎片化方案包括：
单靠其中任一碎片化方案都无法实现智能体治理。只有当身份、政策和凭据在单一控制平面内运行时，才能实现真正的治理，其中，身份决定“授权者和授权原因”，凭据决定“授权事项和授权期限”。它们跨用例进行融合，以实现完整性和问责制。
这正是 IBM Verify + HashiCorp Vault 组合发挥独特强大作用的地方。它们共同弥合了“身份上下文”与“凭据控制”之间的差距：将意图、策略和批准与智能体在运行时实际使用的密钥和令牌联系起来。Verify 和 Vault 不再将身份和密钥视为独立的领域，而是创建了一个统一的控制平面，用于管理智能体权力，并进行真正的执行，而不仅仅是文档记录。
IBM Verify 管理用户和智能体的身份、智能体获准执行的操作以及用户和智能体获准执行操作的条件。
HashiCorp Vault 安全地存储和代理密钥，按需生成动态凭据，执行 TTL、续订和撤销操作，并提供集中式策略和审计记录。因此，智能体永远不需要将长期凭据硬编码到代码或工作流中。
它们共同创造了企业从未拥有过的 AI 智能体功能：无需人为干预即可实现可验证的控制。
监管机构已经开始行动。审计人员对传统的人员身份和生命周期管理方法并不满意；他们现在正在寻求运行时过程评估。他们要求：
攻击者比防御者行动更快：他们之所以瞄准 AI 智能体，正是因为 AI 智能体可能拥有累积的特权且监管不力。
智能体式 AI 不是未来才会出现，而是已经存在。现在的问题不再是智能体是否会执行业务关键型操作，而是企业能否证明这些操作已获得授权、范围明确且可追究责任。
当下投资审慎治理的组织将做好准备：默认做好审计准备，在审查中保持弹性，并能够无所顾虑地部署自主权。唯有如此，才能将智能体式 AI 从风险转化为持久优势。
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