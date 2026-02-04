自主 AI 的问责制差距：

许多组织试图通过实施碎片化治理控制来降低智能体风险。每个碎片化方案都能解决部分问题，但没有一个碎片化方案能够证明授权者、授权事项、授权条件以及使用的授权凭据。这些碎片化方案包括：

能够理解用户但无法理解机器的身份平台

颁发凭据但缺乏上下文的密钥平台

与运行时执行脱节的策略引擎

单靠其中任一碎片化方案都无法实现智能体治理。只有当身份、政策和凭据在单一控制平面内运行时，才能实现真正的治理，其中，身份决定“授权者和授权原因”，凭据决定“授权事项和授权期限”。它们跨用例进行融合，以实现完整性和问责制。

这正是 IBM Verify + HashiCorp Vault 组合发挥独特强大作用的地方。它们共同弥合了“身份上下文”与“凭据控制”之间的差距：将意图、策略和批准与智能体在运行时实际使用的密钥和令牌联系起来。Verify 和 Vault 不再将身份和密钥视为独立的领域，而是创建了一个统一的控制平面，用于管理智能体权力，并进行真正的执行，而不仅仅是文档记录。

IBM Verify 管理用户和智能体的身份、智能体获准执行的操作以及用户和智能体获准执行操作的条件。

HashiCorp Vault 安全地存储和代理密钥，按需生成动态凭据，执行 TTL、续订和撤销操作，并提供集中式策略和审计记录。因此，智能体永远不需要将长期凭据硬编码到代码或工作流中。

它们共同创造了企业从未拥有过的 AI 智能体功能：无需人为干预即可实现可验证的控制。