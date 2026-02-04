自主 AI 的问责制差距：

治理如何将风险转化为优势

三位专业人士在玻璃墙办公室的办公桌前工作，使用笔记本电脑和移动设备处理业务任务
By Bob Slocum

AI 智能体已脱离实验阶段。它们已经开始执行交易、改造基础设施、查询敏感数据以及在企业系统中执行操作，而且通常几乎不需要人工干预。改变的不仅仅是自动化问题。这就是智能体。

此外，智能体会改变有关身份、访问权限和问责制的一切内容。
这些系统不仅执行指令，还会决定采取何种行动、委派权力，并且能够持续运行，而非仅在触发时才运行。它们自主启动工具、API 和系统，通常代表用户、团队或其他机器执行操作。这样做会在意图、权力和责任方面造成模糊不清。

谁对智能体的操作负责？

大多数企业仍在使用过去二十年设计的身份模型来管理访问权限，这些模型是为人类操作员而不是机器构建的。因此，组织面临着部署自主智能体，却无法自信地回答基本问责制问题的风险。

这些问题不仅仅来自审计人员、监管机构和董事会。组织面临着客户对已发生的交易提出异议的风险。这些问题形式多样：

  • 这笔端到端交易的授权者是谁？
  • 哪些人负责整个流程，并在需要时提供运行时同意？
  • 每个智能体和人员是否都使用最强的可用身份验证方法进行身份验证？
  • 智能体到底配置为执行哪些操作，它是否只执行了该操作？
  • 该交易发生后，智能体是否失去了特权？
  • 能否向我提供审计追踪记录，以证明整个交易过程的完整责任归属？
  • 我们能否立即撤销该智能体在任何地方的权力？

如果您无法回答这些问题，则说明您缺乏所需的治理能力，无法避免审计失败和声誉受损。

 

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为什么智能体式 AI 打破了传统的 IAM

从根本上来说，传统的身份和访问管理 (IAM) 基于这样的理念：可以提前规划访问权限，包括将其分配给已知身份，定期进行审查并在登录时强制执行。当操作可预测且有界限时，这种方法有效。传统的 IAM 基于三种假设：

  1. 身份是人或静态机器。
  2. 访问权限基于会话，并根据周期性生命周期进行配置。
  3. 身份验证用于解锁会话，授权主要采用粗粒度方式，而访问权限则基于广泛的通用属性授予，例如用户的角色或部门。

智能体式 AI 对这三种假设提出了挑战。自主智能体是非确定性的，以机器速度运行，并在各种 API、工具和环境中持续行动。在这种模式下，身份不再是稳定的人类账户或长期存在的服务主体。它可以是短暂的，专为特定功能、工作流甚至单个交易而设计，执行后立即撤销。

端到端智能体式流程包含许多智能体各自登录一次，每个智能体都运行一个独立的活动。它们并不是只“登录”一次。它们每小时可能做出数千个决策，且通常代表用户、系统或其他智能体。它们本身拥有身份，并在跨越信任边界的端到端交易流程中相互互动。

当组织将人类 IAM 模式应用于智能体时，会出现 4 个系统性缺陷：

  • 特权过度而缺乏可见性：由于撤销和重新批准权限会减缓创新，因此智能体会累积长期访问权限。这种访问权限很少会过期。
  • 隐形委派：
    许多智能体会重复使用用户令牌，而不是获得委派权力。这种方法取消了审计分离，并将责任转移到从未批准该操作的个人身上。
  • 在发生操作时无法执行：虽然可能存在策略，但实际操作（如 API 调用、数据访问和配置变更）往往缺乏实时控制。
  • 出现问题时无人问责：事件发生后，团队无法可靠地还原“事件经过”、“原因”或“授权者”

这个问题并非工具方面的缺失，而是治理的不足，必须加以弥补。

转变：从“身份即访问”到“身份即权力”

企业常犯的核心错误在于将智能体身份视为凭据问题。凭据很重要，但在智能体式系统中，它们不再是为后续所有操作建立信任的单一登录事件。

相反，智能体会持续运行，启动多个工具，跨系统操作，并随着时间的推移执行许多独立操作。这意味着身份和授权不能在会话开始时“一次性设置”；而必须在整个工作流中持续进行验证和执行。

智能体式 AI 需要从访问控制转向权力控制。这意味着：

  • 参与智能体式流程的每个用户都必须经过强身份验证，才能启动完整性和问责制保证。
  • 每个智能体都必须拥有一个一流的可验证身份。
  • 每项操作都必须具有明确的意图并获得批准。
  • 每个权限都必须范围明确、有时间限制且可撤销。
  • 每项授权决定都必须事后可证实。

这并非要减缓 AI 的速度，而是要确保自主运行的安全。虽然身份验证仍然是任何系统的核心需求，但授权必须成为访问管理系统中的重要角色。这对实施 IAM 计划的人员来说具有严重影响。

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为什么身份和密钥必须协同工作

许多组织试图通过实施碎片化治理控制来降低智能体风险。每个碎片化方案都能解决部分问题，但没有一个碎片化方案能够证明授权者、授权事项、授权条件以及使用的授权凭据。这些碎片化方案包括：

  • 能够理解用户但无法理解机器的身份平台
  • 颁发凭据但缺乏上下文的密钥平台
  • 与运行时执行脱节的策略引擎

单靠其中任一碎片化方案都无法实现智能体治理。只有当身份、政策和凭据在单一控制平面内运行时，才能实现真正的治理，其中，身份决定“授权者和授权原因”，凭据决定“授权事项和授权期限”。它们跨用例进行融合，以实现完整性和问责制。

这正是 IBM Verify + HashiCorp Vault 组合发挥独特强大作用的地方。它们共同弥合了“身份上下文”与“凭据控制”之间的差距：将意图、策略和批准与智能体在运行时实际使用的密钥和令牌联系起来。Verify 和 Vault 不再将身份和密钥视为独立的领域，而是创建了一个统一的控制平面，用于管理智能体权力，并进行真正的执行，而不仅仅是文档记录。

IBM Verify 管理用户和智能体的身份、智能体获准执行的操作以及用户和智能体获准执行操作的条件。

HashiCorp Vault 安全地存储和代理密钥，按需生成动态凭据，执行 TTL、续订和撤销操作，并提供集中式策略和审计记录。因此，智能体永远不需要将长期凭据硬编码到代码或工作流中。

它们共同创造了企业从未拥有过的 AI 智能体功能：无需人为干预即可实现可验证的控制。

AI 治理是董事会层面的问题

监管机构已经开始行动。审计人员对传统的人员身份和生命周期管理方法并不满意；他们现在正在寻求运行时过程评估。他们要求：

  • 具有强大访问管理控制的独特智能体身份
  • 兼顾人类与机器身份的设计
  • 完整的端到端审计追踪记录
  • 关于及时和适当访问权限以及撤销的明确流程

攻击者比防御者行动更快：他们之所以瞄准 AI 智能体，正是因为 AI 智能体可能拥有累积的特权且监管不力。

智能体式 AI 不是未来才会出现，而是已经存在。现在的问题不再是智能体是否会执行业务关键型操作，而是企业能否证明这些操作已获得授权、范围明确且可追究责任。

当下投资审慎治理的组织将做好准备：默认做好审计准备，在审查中保持弹性，并能够无所顾虑地部署自主权。唯有如此，才能将智能体式 AI 从风险转化为持久优势。

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Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

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