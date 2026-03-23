借助 AI 加速客户服务响应时间

响应时间是现代客户服务中最重要的指标之一。它衡量一家公司确认并开始处理客户请求的速度。
许多组织将首次响应时间 (FRT) 作为一项关键绩效指标 (KPI) 进行追踪，因为它塑造了客户对支持体验的初始印象。当公司迅速响应时，客户会感到被倾听和支持。当响应迟缓时，客户往往会感到沮丧或对品牌失去信心。
随着沟通转移至线上，客户对响应速度的期望已显著提高。客户如今通过聊天、电子邮件和社交媒体平台进行联系，并期望获得快速答复。这种持续的多渠道沟通流给支持团队带来了不断增长的工作量。仅依赖人工坐席的传统客户服务模式往往难以跟上。
人工智能 (AI) 已成为解决这一挑战的关键工具。事实上，在最近的一次采访中，IBM 首席执行官 Arvind Krishna 建议将客户服务作为企业实施 AI 的首个领域：“从风险极低的事项入手并进行部署——即客户体验和接听服务电话。”1
AI 系统可以立即分析传入的消息，并确定每项请求的内容。机器学习及会话式 AI 等技术使支持平台能够识别常见的客户咨询、对支持工单进行分类，并自动将其路由至正确的团队。这一改进减少了延迟，并有助于请求快速送达合适的坐席。
AI 还使企业能够比传统支持工作流程更快地响应客户。AI 客服聊天机器人和虚拟坐席可对常见问题提供即时解答，而生成式 AI 工具则通过建议回复内容及呈现相关知识库内容来协助人工坐席。这些功能使公司能够快速确认请求，并开始无延迟地解决问题。
智能体式 AI 正在扩展自动化系统的能力边界。客户服务 AI 智能体能够跨多种工具和工作流程采取行动，以帮助更快地解决客户请求。通过自动执行重复性任务、分析客户意图并支持客户支持团队，AI 帮助企业加快响应速度，同时保持高质量服务。
在 AI 兴起之前，企业依靠多种运营策略来改善客户服务响应时间。其中许多方法至今仍在使用。然而，它们通常需要大量手动工作，且随着支持量的增加，往往难以扩展。这些 方法包括：
创建知识库： 许多公司通过构建在线知识库或帮助中心来缩短响应时间，客户可在其中找到常见问题的答案。这些资源使客户能够自行解决简单问题，无需等待人工支持坐席。组织有序的帮助内容可显著减少坐席需要处理的支援请求数量。
建立服务级别协议 (SLA)：组织通常会制定内部响应时间目标或服务级别协议，以帮助确保客户问询在特定时间范围内得到处理。这些政策有助于支持团队对请求进行优先级排序，并保持一致的服务标准。围绕响应时间设定的明确期望能促使团队更高效地工作，并帮助管理者随时间推移优化其支持运营。
扩充客户支持团队：缩短响应时间最直接的方式之一是增加可处理传入请求的支持坐席数量。规模更大的团队能够同时响应更多问询，这有助于减少排队和等待时间。这种方法可能有效，但也会增加运营成本，并且随着支持需求的增长需要持续进行招聘和培训。
使用工单系统来组织请求：客户服务团队通常使用服务台或工单系统来追踪和管理传入的支持请求。现代客户服务软件将客户问询整理成工单，以便坐席进行监控、分配给团队成员并追踪其处理进度。
随着客户对速度的期望持续增长，借助 AI 加速客户服务响应时间变得日益重要。当客户联系公司寻求帮助时，他们期望得到快速回复，而长时间等待会迅速导致沮丧情绪或对品牌的负面印象。
快速响应时间与客户满意度密切相关。即使问题无法立即解决，客户也想知道他们的请求已被接收且正在处理中。快速的首次回复能让客户放心，表明公司正在关注他们的问题。
客户服务团队如今需处理数量庞大的 问询，这使得 AI 对于维持快速响应时间变得不可或缺。数字沟通渠道允许客户随时联系公司，从而形成持续的请求流。如果没有 AI 驱动的自动化，许多支持团队难以满足这一需求。AI 帮助组织扩展其支持运营规模，同时仍能快速响应客户并达到响应时间基准。
更快速的响应能改善支持体验，并影响重要的业务成果，例如客户忠诚度与留存率。当公司响应迅速时，它们更有可能在客户沮丧情绪加剧或转向竞争对手之前解决问题。AI 在实现这一响应水平方面发挥着核心作用，为企业提供了满足客户对快速可靠客户服务期望所需的工具。
以下示例按从简单的响应加速到完全由 AI 驱动的解决方案的顺序列出，重点介绍了企业利用 AI 更快响应客户的一些最常见方式。
AI 通过在收到请求时自动发送首次响应来加速客户服务并改善平均首次响应时间。当客户知道他们的消息已被确认时，他们往往会感到更满意。这些通过聊天或自动电子邮件回复发送的自动响应会确认已收到请求，并提供有关后续步骤的信息。
这些自动首次回复还可以包含预计响应时间、相关支持文章的链接，或能够帮助客户自行解决问题的说明。某些系统还会安排自动跟进消息，检查问题是否已解决。
AI 可帮助客户通过智能自助服务系统自行找到答案。 IBM 最近的一项研究发现，客户服务高管预计到 2027 年，运用 AI 为客户提供个性化自助服务的比例将增长 53%。他们还预计届时自助服务呼叫解决率将提升 47%。他们预测客户服务净推荐值 (NPS) 将显著提升 35%。2
客户无需在海量知识库中手动搜索，即可使用自然语言提问，并直接从支持文档中获得直接答复。通过理解每项请求背后的意图，生成式 AI 助手能够快速呈现满足客户特定需求的信息，而无需人工支持坐席的协助。
例如，询问如何重置密码的客户可以立即从公司的帮助中心收到一份分步指南。通过帮助客户独立解决简单问题，AI 减少了坐席必须处理的工单数量。这种减少使支持团队能够专注于更复杂的问题，并整体上更快速地做出响应。
IBM 高级 AI 工程师 Morgan Carroll 在 AI in Action 的一期节目中解释了一套复杂系统：“我们使用生成式 AI 来获取用户所说的内容，如果答案并非预先硬编码设定，我们可以调用大语言模型，结合部分相关信息，（并让其）向该用户提供答案。”3
AI 系统能够快速分析传入的消息，以确定客户意图并对请求进行分类。机器学习模型会检查关键词、措辞和历史支持数据，以确定所报告问题的类型。这一功能使支持平台能够在工单到达时自动进行标记和分类。
许多客户支持平台在报告仪表板中将此类模式可视化。 准确的分类加快了工单路由，并确保具备合适专业知识的坐席处理每项请求。它还有助于支持团队更快地确定常见问题。
AI 系统可以分析传入的支持请求，并自动确定它们应去往何处。AI 不再依赖人工分拣，而是读取消息内容、确定主题并将工单路由至合适的团队或坐席。这一功能有助于防止因请求被错误定向或在部门间转移而时常出现的工作流程瓶颈。
AI 还可以根据紧急程度或客户情绪对工单进行优先级排序。例如，包含投诉或紧急问题的消息可被标记并移至队列前端。这种方法有助于确保最重要的请求迅速获得关注，并有助于缩短整体响应时间。
人工智能还被用于在客户互动过程中为人工坐席提供支持。人工智能驱动的工具可以分析客户消息，并建议相关回复、知识库文章或故障排除步骤。在许多系统中，人工坐席可以根据客户问题快速插入建议的 预定义回复。这种支持使坐席能够更快做出响应，而无需手动搜索文档，从而显著缩短平均处理时间。
例如，当客户询问有关账单问题或定价时，AI 系统可以自动呈现正确的政策信息，并推荐回复模板。坐席可以审阅该建议、进行必要的调整，然后快速发送回复。
客户体验培训师 Jeannie Walters 在 AI in Action 一期节目中解释道：“我们确实看到了我们是如何连接后端所有数据，以便让服务客户的人员工作起来更轻松。”3
生成式 AI 可以自动总结客户对话和支持工单。当对话需要在坐席之间转移或需要上报至另一个团队时，AI 系统会生成迄今为止交互内容的简短摘要。这一功能使坐席无需在回复前阅读全部消息历史记录。
更快速的交接让下一位坐席能够立即了解问题所在，并无延迟地继续对话。这一改进缩短了响应时间，并有助于为客户维持更顺畅的体验。
AI 可以自动执行客户服务互动中涉及的许多常规工作流程，这有助于简化运营。AI 系统无需要求坐席手动完成重复性任务，而是可以根据客户请求的内容自动触发操作。这些系统通常与公司的客户关系管理 (CRM) 系统直接集成，使其能够自动更新客户记录和服务历史。
更先进的系统自动化工具可以根据请求类型触发一系列预定义操作。 例如，当客户询问订单状态时，系统可以自动从订单数据库中检索追踪信息并更新支持工单。然后，它可以将包含配送详情的回复发送给客户。自动执行这些日常步骤可减少坐席的手动工作，并有助于更快地解决常见请求。
智能体式 AI 使客户服务系统能够超越回答问题本身，代表客户完成服务任务。 这些 AI 服务智能体可以分析请求、确定解决问题所需的步骤，并跨多个系统——甚至其他 AI 智能体和助手——采取行动，以在无需人工介入的情况下解决查询。
例如，如果客户报告送达的产品在抵达时已损坏，智能体式 AI 系统可以分析该请求、验证订单详情、检查 理赔资格并确定适当的解决方案。该系统可以自动发起换货订单、生成退货标签并向客户发送确认更新，而无需等待支持坐席审查和处理该请求。
通过独立地（有时是立即地）完成常规服务任务，智能体式 AI 缩短了从客户提出请求到问题解决之间的时间。
以下益处凸显了更快速的 AI 辅助响应时间改善客户服务绩效及强化整体 AI 客户体验的关键方式。
全天候可用性：人工智能驱动的系统可在一天中任何时间响应客户。这种全天候可用性使企业能够在正常营业时间之外提供支持，而无需维持庞大的夜间支持团队。 持续可用性确保客户在需要时随时获得支持。
更高的客户留存率：客户更有可能对快速响应其需求的公司保持忠诚。延迟响应可能导致客户对品牌失去信心并寻找替代方案，从而增加客户流失风险。借助 AI 实现更快速的沟通，有助于企业维持更稳固的客户关系。
提升客户满意度：当客户迅速收到问题的答复时，他们在等待帮助的过程中产生挫败感的可能性就会降低。AI 使企业能够几乎即时确认收到的请求，这能显著改善整体服务体验。更快速的响应通常会带来更高的客户满意度 (CSAT) 得分。
提升支持承载力：随着公司发展，客户问询数量往往也会增加。AI 系统能够同时处理大量客户问题，而不会造成长时间排队。这种方法有助于企业在扩展支持运营规模的同时，避免响应时间变慢。
提高支持团队效率：AI 减少了管理传入支持请求所需的手动工作量。诸如工单分类、消息分析及回复建议等任务均可自动处理。这种效率使人工坐席能将更多时间用于解决复杂问题，而非执行重复性任务。
更一致的客户服务：AI 系统能够基于经批准的公司信息和政策提供一致的回复。这种能力降低了当多位坐席处理类似请求时偶有出现的答复不一致的概率。提供一致的回复能改善客户服务体验，并支持公司更广泛的客户体验战略。
降低运营成本：AI 使常规交互自动化并为支持坐席提供辅助，这可以降低客户服务运营的总体成本。企业能够在不大幅增加人员编制的情况下响应更多请求。这种方法创建了一种更高效的支持模式，同时仍能保持快速的响应时间。
在客户服务中使用生成式 AI，提高效率，增强座席能力。
通过会话式 AI 将标准支持转变为卓越的客户服务，随时随地提供即时、准确的定制服务。
构建出色的 AI 客服聊天机器人，利用生成式 AI 增强客户体验并提高品牌忠诚度和保留率。
1.《2025 年 CEO 展望：IBM 的 Arvind Krishna 为客户提供实现人工智能成功的建议》，Cloud Wars，2025 年 1 月 10 日，更新于 2025 年 2 月 3 日
2. 《AI 赋能生产力：客户服务》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，最初发布于 2025 年 8 月 15 日
3. AI in Action，第 4 集：让人们不再高喊“转人工”，2024 年 7 月 30 日