借助 AI 加速客户服务响应时间

许多组织将首次响应时间 (FRT) 作为一项关键绩效指标 (KPI) 进行追踪，因为它塑造了客户对支持体验的初始印象。当公司迅速响应时，客户会感到被倾听和支持。当响应迟缓时，客户往往会感到沮丧或对品牌失去信心。

随着沟通转移至线上，客户对响应速度的期望已显著提高。客户如今通过聊天、电子邮件和社交媒体平台进行联系，并期望获得快速答复。这种持续的多渠道沟通流给支持团队带来了不断增长的工作量。仅依赖人工坐席的传统客户服务模式往往难以跟上。

人工智能 (AI) 已成为解决这一挑战的关键工具。事实上，在最近的一次采访中，IBM 首席执行官 Arvind Krishna 建议将客户服务作为企业实施 AI 的首个领域：“从风险极低的事项入手并进行部署——即客户体验和接听服务电话。”1

AI 系统可以立即分析传入的消息，并确定每项请求的内容。机器学习及会话式 AI 等技术使支持平台能够识别常见的客户咨询、对支持工单进行分类，并自动将其路由至正确的团队。这一改进减少了延迟，并有助于请求快速送达合适的坐席。

AI 还使企业能够比传统支持工作流程更快地响应客户。AI 客服聊天机器人和虚拟坐席可对常见问题提供即时解答，而生成式 AI 工具则通过建议回复内容及呈现相关知识库内容来协助人工坐席。这些功能使公司能够快速确认请求，并开始无延迟地解决问题。

智能体式 AI 正在扩展自动化系统的能力边界。客户服务 AI 智能体能够跨多种工具和工作流程采取行动，以帮助更快地解决客户请求。通过自动执行重复性任务、分析客户意图并支持客户支持团队，AI 帮助企业加快响应速度，同时保持高质量服务。