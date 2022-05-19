10 秒钟可以发生很多事情

10 秒钟什么时候会变得意义重大？当涉及到应用程序性能时。

对于云原生微服务应用程序来说，10 秒确实很长。

10 秒钟内，应用程序可能发生的情况数不胜数，而且大多数都不是好事。

但是，在深入探讨应用程序可能发生的情况之前，让我们先来看一些真实事件，了解 10 秒钟内会发生什么：

Usain Bolt 可以在奥运会上赢得 100 米金牌——确切地说，用时 9.58 秒。

交通信号灯可以从绿色变为黄色，再变为红色。

用户会在 10 秒钟内决定是否留在您的网站上。

止住打嗝。

沐浴后给镜子除雾。

两步叠好一件 T 恤。

进行各种心算。

两步内还原魔方。

用回形针开锁。

我们特别喜欢 Usain Bolt 的例子，因为在不到 10 秒的时间里，要跑完这么长的距离是很不容易的。

就云原生应用程序的性能和可用性而言，10 秒简直是永恒。交易在互联网上飞速运转，使商业的车轮保持良好的润滑状态。

如果出现问题，10 秒钟内会发生什么？成千上万笔交易可能会出现延迟、崩溃甚至根本无法完成的情况。

遇到这种问题，收入可能会因销售损失而下降。客户会放弃购物车和您的网站，另寻他处购买他们想要的东西。而且，您的品牌形象会受损。

那么，为什么那些捕获指标缓慢，甚至更糟的是对指标和追踪进行采样和聚合的可观测性工具却能被接受呢？这样的平台如何能被视为等同于可观测性平台，例如以现代微服务的速度收集和情境化信息的 IBM Instana® 平台。在获得解决问题所需的信息之前，它们会使上述问题长期存在。