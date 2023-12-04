标签
Artificial Intelligence

深入了解 IBM 的 AI 道德规范治理框架

一名身着衬衫的年轻人正全神贯注地看着电脑屏幕

Gartner 表示：“各组织有责任确保其开发、部署或使用的 AI 项目不会产生负面的伦理后果。”然而，尽管 79% 的高管表示 AI 伦理对其企业整体 AI 战略至关重要，但只有不到 25% 的机构将伦理治理原则落到了实处。在一份新的以 IBM 为主题的成功案例中，Gartner 探讨了如何建立一个治理框架，以简化和优化在 AI 项目中检测和管理技术伦理问题的流程。

行业时事通讯

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此处管理您的订阅或取消订阅。有关更多信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

应对人工智能治理框架的需求

该成功案例指出：“随着 AI 在业务运营中得到更广泛的应用，各组织必须确保这项技术的使用符合伦理道德。”随着 AI 用例的不断扩展，那些定义宽泛、抽象的原则因无法为法律和伦理审查提供清晰的流程而被证明是不足够的。

IBM 的治理框架围绕公司内部的四个核心角色构建：

  • 政策咨询委员会：由全球高级领导人组成，负责监督 AI 伦理委员会，并协助制定公司战略和风险承受能力。
  • AI 伦理委员会：一个核心的跨部门机构，负责支持针对 IBM 伦理政策、实践、沟通、研究、产品和服务的集中化治理、审查和决策流程。该委员会最近发布了其关于基础模型的观点，阐述了生成式 AI 所带来的风险。
  • AI 伦理规范联络员：指经过 AI 伦理培训的业务部门代表，他们作为第一联系人负责识别问题、为每个用例降低相关风险，并在需要时将问题上报至 AI 伦理委员会。
  • 倡导网络：一个基层员工网络，覆盖多个委员会工作流，在其团队内部分享并推广 IBM 的技术伦理原则，并在全组织范围内推广 AI 伦理倡议。

此外，CPO AI 伦理项目办公室为所有这些举措提供支持，充当各治理角色之间的联络纽带，支持技术伦理优先事项的落地执行，协助制定 AI 伦理委员会议程，并确保委员会能持续了解行业趋势和公司战略的最新动态。

AI 学院

AI 领域的信任、透明度和治理

AI 信任可以说是 AI 领域最重要的话题。这个话题会让人不知所措，也是情理之中的事情。我们将解析幻觉、偏见和风险等问题，并分享以合乎道德、负责且公平的方式采用 AI 的步骤。
转到视频集

构建负责任的 AI 文化

IBM 已公开定义了其多学科、多维度的 AI 伦理实践方法，该方法建立在信任与透明的原则之上。这些基础要素支撑着 IBM 的 AI 伦理委员会的工作，该委员会通过评审 AI 用例，助力确保其符合 IBM 的原则与不断演进的监管环境。

展望未来

依托上述框架，IBM 正通过其产品推进合乎伦理的 AI 治理。IBM watsonx.governance 作为 watsonx 产品组合的一部分，将于 2023 年 12 月 5 日正式上线，它能够帮助组织监控并管理整个 AI 生命周期。它有助于加速实现负责任、透明且可解释的 AI 工作流。其工具包能够自动化风险管理，监测模型的偏见与漂移，捕获模型元数据，并促进跨团队、全组织范围的合规协作。

IBM Consulting 还遵循我们全公司范围的 AI 伦理方针，提供广泛的 AI 咨询服务。我们的专家能够帮助各组织实施负责任、可信赖的 AI，覆盖包括客户服务、应用程序现代化、人才转型、市场营销及财务运营在内的广泛用例场景。

 
脚注

Gartner，成功案例：管理用例伦理、法律与合规的人工智能治理框架，法律与合规研究团队，2023 年 9 月 20 日。

GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在本文中使用。保留所有权利。 Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。
相关解决方案
IBM watsonx.governance™

借助 IBM watsonx.governance 随时随地治理生成式 AI 模型，并在云端或本地进行部署。

 了解 watsonx.governance
人工智能治理解决方案

了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。

 探索人工智能治理解决方案
人工智能治理咨询服务

借助 IBM Consulting，为《欧盟 AI 法案》做好准备并制定负责任的人工智能治理方法。

 了解 AI 治理服务
采取下一步行动

借助单一组合来指导、管理和监控您的 AI，以加速负责任、透明且可解释的 AI。

 深入了解 watsonx.governance 预约实时演示