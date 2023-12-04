Gartner 表示：“各组织有责任确保其开发、部署或使用的 AI 项目不会产生负面的伦理后果。”然而，尽管 79% 的高管表示 AI 伦理对其企业整体 AI 战略至关重要，但只有不到 25% 的机构将伦理治理原则落到了实处。在一份新的以 IBM 为主题的成功案例中，Gartner 探讨了如何建立一个治理框架，以简化和优化在 AI 项目中检测和管理技术伦理问题的流程。
该成功案例指出：“随着 AI 在业务运营中得到更广泛的应用，各组织必须确保这项技术的使用符合伦理道德。”随着 AI 用例的不断扩展，那些定义宽泛、抽象的原则因无法为法律和伦理审查提供清晰的流程而被证明是不足够的。
IBM 的治理框架围绕公司内部的四个核心角色构建：
此外，CPO AI 伦理项目办公室为所有这些举措提供支持，充当各治理角色之间的联络纽带，支持技术伦理优先事项的落地执行，协助制定 AI 伦理委员会议程，并确保委员会能持续了解行业趋势和公司战略的最新动态。
IBM 已公开定义了其多学科、多维度的 AI 伦理实践方法，该方法建立在信任与透明的原则之上。这些基础要素支撑着 IBM 的 AI 伦理委员会的工作，该委员会通过评审 AI 用例，助力确保其符合 IBM 的原则与不断演进的监管环境。
依托上述框架，IBM 正通过其产品推进合乎伦理的 AI 治理。IBM watsonx.governance 作为 watsonx 产品组合的一部分，将于 2023 年 12 月 5 日正式上线，它能够帮助组织监控并管理整个 AI 生命周期。它有助于加速实现负责任、透明且可解释的 AI 工作流。其工具包能够自动化风险管理，监测模型的偏见与漂移，捕获模型元数据，并促进跨团队、全组织范围的合规协作。
IBM Consulting 还遵循我们全公司范围的 AI 伦理方针，提供广泛的 AI 咨询服务。我们的专家能够帮助各组织实施负责任、可信赖的 AI，覆盖包括客户服务、应用程序现代化、人才转型、市场营销及财务运营在内的广泛用例场景。
