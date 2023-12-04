该成功案例指出：“随着 AI 在业务运营中得到更广泛的应用，各组织必须确保这项技术的使用符合伦理道德。”随着 AI 用例的不断扩展，那些定义宽泛、抽象的原则因无法为法律和伦理审查提供清晰的流程而被证明是不足够的。

IBM 的治理框架围绕公司内部的四个核心角色构建：

政策咨询委员会： 由全球高级领导人组成，负责监督 AI 伦理委员会，并协助制定公司战略和风险承受能力。

由全球高级领导人组成，负责监督 AI 伦理委员会，并协助制定公司战略和风险承受能力。 AI 伦理委员会： 一个核心的跨部门机构，负责支持针对 IBM 伦理政策、实践、沟通、研究、产品和服务的集中化治理、审查和决策流程。该委员会最近发布了其关于基础模型的观点，阐述了生成式 AI 所带来的风险。

一个核心的跨部门机构，负责支持针对 IBM 伦理政策、实践、沟通、研究、产品和服务的集中化治理、审查和决策流程。该委员会最近发布了其关于基础模型的观点，阐述了生成式 AI 所带来的风险。 AI 伦理规范联络员： 指经过 AI 伦理培训的业务部门代表，他们作为第一联系人负责识别问题、为每个用例降低相关风险，并在需要时将问题上报至 AI 伦理委员会。

指经过 AI 伦理培训的业务部门代表，他们作为第一联系人负责识别问题、为每个用例降低相关风险，并在需要时将问题上报至 AI 伦理委员会。 倡导网络：一个基层员工网络，覆盖多个委员会工作流，在其团队内部分享并推广 IBM 的技术伦理原则，并在全组织范围内推广 AI 伦理倡议。

此外，CPO AI 伦理项目办公室为所有这些举措提供支持，充当各治理角色之间的联络纽带，支持技术伦理优先事项的落地执行，协助制定 AI 伦理委员会议程，并确保委员会能持续了解行业趋势和公司战略的最新动态。