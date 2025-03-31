在 IT 业务环境，AI 已成为越来越多业务决策的核心驱动力。从提高生产力到提供更高水平的洞察分析，AI 正在从根本上改变现代企业的运营方式。与此同时，大型机仍在持续处理着全球各行业 70% 以上的事务性工作负载，并不断发展，为当今的数字创新提供动力。

寻求实现真正创新的组织认识到，大型机和 AI 是合作伙伴，也是未来计划与战略的催化剂。主要重点领域包括内置 AI 功能、关键可靠性、安全架构、合规性、处理能力、适应性与灵活性。简而言之，大型机提供的优势在现代企业计算和 AI 业务战略中不可或缺。