在 IT 业务环境，AI 已成为越来越多业务决策的核心驱动力。从提高生产力到提供更高水平的洞察分析，AI 正在从根本上改变现代企业的运营方式。与此同时，大型机仍在持续处理着全球各行业 70% 以上的事务性工作负载，并不断发展，为当今的数字创新提供动力。
寻求实现真正创新的组织认识到，大型机和 AI 是合作伙伴，也是未来计划与战略的催化剂。主要重点领域包括内置 AI 功能、关键可靠性、安全架构、合规性、处理能力、适应性与灵活性。简而言之，大型机提供的优势在现代企业计算和 AI 业务战略中不可或缺。
大型机重新定义了它们在现代 IT 基础架构中的作用。这些系统通过芯片上集成的 AI 加速器为组织赋能，提高速度，扩大规模，同时降低延迟，帮助企业取得更多成就。当今的大型机已变得十分强大，每天能够处理 1 万亿次网络事务，而安全性和可靠性是重中之重。各组织很快意识到，人工智能驱动的解决方案需要大量的能源和处理能力。
通过将 AI 直接融入大型机运营以加速处理，企业可以通过提高吞吐量和缩短响应时间来实现实时洞察分析。通过将推理功能附加到大型机，组织可以更快、更经济高效地取得 AI 成果。
当几分钟停机可能造成数百万美元损失时，当今大型机以其传奇般的可靠性脱颖而出。当前大型机提供 99.99999% 的正常运行时间性能（相当于每年仅几秒或更少的停机时间）具备现代企业所需的持续运营能力。这不仅仅是保持系统运行；更是维护依赖始终可用服务的客户、合作伙伴和利益相关者的信任。
例如，当大型银行在购物假日处理数百万笔交易时，它们需要高速、可靠的处理能力，不会在结账时让客户等待。对于银行、医疗保健及其他数据密集型行业，主机提供的极低停机风险是一项战略要务。
随着这些行业将 AI 工具集成到自身运营中，这种持续稳定的运行有助于减少多种挑战，包括保持对有价值数据和洞察分析的访问。在借助 AI 解决方案提高响应速度，实现快速商业洞察方面，大型机至今没有遇到任何竞争对手。
随着日益复杂的网络威胁的出现，大型机通过其全面安全架构提供战略优势。
大型机通过以下特性提供融入其根本架构的安全级别：
现代大型机进一步增强了实时威胁检测，同时具备量子安全和 AI 加速的功能，可主动应对未来的网络威胁。公司可以利用 AI 检测异常并生成报告，获得有价值的威胁相关信息，从而加强安全措施。
许多现代大型机内置合规性框架和强大的审计跟踪功能。这使得它们对于在其 AI 中使用敏感数据并需要遵守严格监管要求的组织而言很有价值。例如，保险公司必须安全处理宝贵信息，例如患者信息、医疗记录和账单信息。这种固有的安全架构可以降低风险、简化合规性，并为处理敏感操作的组织提供安心。
虽然云平台在许多领域表现出色，但大型机在处理高容量、复杂的事务性工作负载方面仍然非常有效。大型机有能力充分利用 AI 驱动解决方案的潜力。
它们以微秒级响应时间处理每秒数百万事务的能力，使得大型机非常适合实现实时金融处理、大规模数据转换和关键业务操作。针对时间敏感型工作（例如事务中或实时工作负载）的低延迟推理，有助于确保快速大量将洞察驱动的结果交付给企业及其客户。
大型机的高速处理能力直接转化为业务能力，例如应对假日购物期间的工作量高峰、处理全球银行日终交易或管理航班预订系统的能力。在每一个这样的场景中，大型机都在幕后默默为客户创造价值。
虽然对大型机技术的初始投资是巨大的，但长期经济效益已被证明超过成本。通过整合的基础设施占用空间、降低的运营费用和可预测的性能特征，与处理类似工作负载的分布式系统相比，大型机通常展现出更低的总拥有成本。
若干大型机功能促进了经济效益：
成本效益也超出了系统本身。AI 驱动的系统由于智能控制、检测和警报，需要更少的维护和人力投入。
现代大型机的构建旨在降低能耗和不动产占用空间——无论是在本地还是在数据中心。这种对可持续性的关注不仅将提升投资回报率，还将提高数据中心效率，从而产生积极的环境影响。
大型机通过无缝集成云服务来展示战略敏捷性，以完成以 AI 为中心的数字转型战略。通过支持流行的编程语言、容器化和微服务架构，大型机帮助组织在采用现代开发实践的同时利用其投资。
IBM 商业价值研究院 调查的 2500 名全球 IT 高管中，多达 88% 的人同意大型机上的应用程序现代化对长期成功至关重要。 开发人员可以使用 AI 更快、更有效地现代化或构建应用程序，同时还能弥补技能差距。
适应性是在优化工作负载和采用新 AI 能力的同时仍能降低成本和保障关键任务数据的关键。大型机充当既定系统与新兴技术之间的桥梁，提供稳定的创新平台，同时保持卓越运营。
随着组织重新定义 AI 解决方案的各种可能性，大型机也在持续演变和调整，成为业务转型的核心载体。具有前瞻性思维的组织认识到大型机作为创新和增长基础的战略价值。它们同时具备独特的可靠性、安全性、处理能力、适应性和经济效益，因而成为成功企业运营的重要工具。
