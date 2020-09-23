标签

成功进行云迁移的六大关键要素

生成式 AI

在开启云迁移进程前，可借助这六个步骤，清晰了解成功迁移应用程序至云端所涉及的各项环节。

随着各组织持续加大云投资以推动业务发展，采用云技术已成为 IT 优化不可或缺的一环。 云迁移能让企业更加敏捷、改善低效问题并提供更优质的客户体验。当下，对稳定性和灵活性的需求变得空前重要。

优化的 IT 基础架构因组织而异，但它通常由公有云 和传统 IT 环境组合构成。IDG 的一项云计算调查显示，73% 的关键 IT 决策者报告已采用这种云技术组合，另有 17% 计划在未来 12 个月内这样做。

然而，对于那些担忧运营中断的企业而言，采用云基础设施并非一项非此即彼的命题。企业可以通过将应用程序纳入混合云模型，在继续于现有本地环境运行资产的同时，开始从云技术中获得收益。

 

成功将应用程序迁移至云端的 6 个步骤

迁移至云环境有助于提升运营性能与敏捷性、工作负载可扩展性以及安全性。企业几乎可以从任何来源迁移工作负载，并快速开始获得以下 混合云 优势：

  • 通过按需使用 IT 资源，企业能够更灵活地扩展规模，以应对意料之外的激增或季节性使用模式。
  • 通过从运营支出模式转向按使用量付费的方式，资本支出得以降低。
  • 通过在技术栈的各个层面（从物理硬件和 网络 到软件与人员）提供多种选择，安全性得到增强。

在开启云迁移进程前，可通过以下步骤清晰了解所涉及的环节。

1. 制定策略

在开启云之旅之前，请明确您想要实现的目标。首先要获取 IT 基础设施的基线指标，以便将工作量映射到资产和应用程序。基本了解自身现状将有助于建立云迁移的关键绩效指标 (KPI)，例如页面加载时间、响应时间、可用性、CPU 使用率、内存使用情况和转化率。

策略制定应尽早进行，且方式上应优先考虑业务目标而非技术，这些衡量指标将支持跨多个类别进行评估。

2. 确定合适的应用程序

并非所有应用都适合云端。有些在私有云或混合云上的表现优于公有云。有些可能只需微调，而另一些则需要进行深入的代码更改。在迁移前而非迁移后，对架构、复杂性和实施方案进行全面分析要容易得多。

评估将哪些应用程序移动至云端时，请记住以下问题：

  • 哪些应用程序可以原样迁移，哪些需要重新设计？
  • 如果需要重新设计，其复杂程度如何？
  • 云供应商是否提供无需重新配置工作量即可进行迁移的服务？
  • 待迁移的每个应用程序的投资回报率如何？实现回报需要多长时间？
  • 对于迁移至云端具有成本效益且安全的应用程序，哪种云环境更合适——公有云、私有云还是多云？

对您的架构进行分析并仔细审视您的应用程序，有助于确定哪些迁移是合理的。

3. 选择合适的云提供商

优化的一个关键方面是选择能够在过渡期间及后续阶段指导云迁移流程的云供应商。需要询问的关键问题包括：

  • 供应商有哪些工具（包括第三方）可以帮助简化流程？
  • 它的经验水平如何？
  • 它能否在任何规模下支持公有云、私有云和多云环境？
  • 它如何帮助您处理复杂的相互依赖关系、不够灵活的架构或者冗余过时的技术？
  • 在整个迁移过程中，它可以提供什么级别的支持？

迁移至云端并非易事。因此，您选择的服务提供商应具有成熟的经验，能够管理全球规模云迁移所需的复杂任务。例如提供包含基于里程碑的进展和结果的服务级别协议。

4. 维护数据完整性和运营连续性

管理风险至关重要，在云迁移过程中，敏感数据可能会暴露。迁移后须对业务流程进行验证，以确保自动化控制在不干扰正常运营的情况下产生相同结果。

5. 采用端到端方法

服务提供商应具备稳健且经过验证的方法论，以应对迁移过程的各个方面。这应包括能够持续且在全局范围内管理复杂事务的框架。务必在与服务提供商签订的服务水平协议 (SLA) 中明确所有这些内容，并商定进展和成果的里程碑。

6. 实施云迁移

如果已仔细遵循前述步骤，这最后一步应当相对轻松。然而，您迁移至云端的方式将部分取决于应用程序的复杂性与架构，以及数据的架构。您可以选择整体迁移整个应用程序，运行测试以确保其正常工作，然后切换本地流量至云端。或者，也可以采用更为渐进的方式，逐步迁移客户、验证效果，并持续此过程直至所有客户都迁移至云端。

IT 优化推动数字化转型

IT 优化的成果（包括加速应用落地、提升成本效益与增强可扩展性）将有助于推动业务创新和数字化转型。通过仔细考量需迁移的应用程序和工作负载，并采用分阶段的方式上云，企业可以在不中断业务运营的前提下获得这些优势。

阅读智能白皮书 《优化 IT：加速数字化转型》，了解更多关于提升 IT 灵活性以及利用 IBM 服务将工作负载扩展至云端的信息。

