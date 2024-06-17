生成式 AI 时代 CEO 必须面对的六大残酷现实

生成式 AI 的兴起对 CEO 而言是一个成败攸关的时刻。所有人的目光都聚焦于他们以及他们当下为引领组织迈向未来所做出的决策。
生成式 AI 面前展现着一幅充满机遇的激动人心图景：提升几乎每个企业职能的生产力，交付令人振奋的新型客户体验，并推动新数字产品与服务的开发——所有这些都建立在转型的技术交付基础上。
为了将这些机遇变为现实，IBM 在最近的 AI 学院视频中确定了必须到位的五个关键支柱。
有一点非常明确：CEO 无法以今日的思维经营明天的业务。生成式 AI 不仅是渐进式改进的工具。如果领导者能够正视残酷的事实，企业本身就会发生改变。
全新 IBM 商业价值研究院 2024 年 CEO 调研报告揭示了六大残酷现实，CEO 需直接应对这些挑战方能在这个商业与技术的新时代蓬勃发展。
生成式 AI 的兴起引发了关于其对劳动力影响的激烈争论。有人认为它将创造新岗位，也有人警告它将取代现有岗位。现实是这两种情况都会发生。试想：少量岗位可能是新创造的，少量岗位可能消失；而中间大部分将被转型的岗位又将如何？
当 CEO 快速采取行动应对生成式 AI 时，他们认识到这项技术将重新定义各个层级的岗位和任务。已有 51% 的 CEO 表示正在招聘去年尚不存在的生成式 AI 相关职位。然而，尽管变革步伐迅猛，仅 44% 的 CEO 表示已评估生成式 AI 对员工队伍的影响。
领导者需要展望未来，思考 AI 助手将承担哪些常规琐碎技能，而哪些技能对人类最为重要？这将凸显人类与生俱来的能力的重要性，诸如创造力、设计力、伦理观、批判性思维、沟通能力以及提出正确问题的能力。
领导者有责任赋能员工，让他们借助生成式 AI 重塑工作方式。这意味着要发掘当下从事未来工作的人才，奖励深思熟虑的冒险精神，并为员工提供必要资源与培训，使其能自信且负责任地探索生成式 AI。
请记住：生成式 AI 不会取代人类，但使用生成式 AI 的人将取代不使用它的人。
“如果我问人们想要什么，他们会说要更快的马。”
这句常被归源于 Henry Ford 的名言，在思考生成式 AI 于客户体验领域的潜力时尤为发人深省。构想更优解决方案是一回事，但针对问题构思全新方法则是另一回事。许多 CEO 已秉持这种思维：在我们 2024 年调研中，他们将产品与服务创新列为最高优先级，较去年第六位大幅提升。
真正创新的体验应立足客户反馈，在人们尚未意识到自身需求时就满足他们。但这种便利性唯有建立在信任基石之上才具有价值。
以可穿戴技术为例。由生成式 AI 驱动的应用程序能采集用户运动习惯、睡眠模式、饮食及生物计量数据，并生成汇总分析。但前提是用户需选择同意对其数据的采集与分析。随着客户对生成式 AI 的适应度提高，清晰阐明该技术将如何保护和处理客户数据，能有效促进参与度、培养忠诚感与信任度。
以信任和负责任的 AI 原则为基石，生成式 AI 能够彻底革新企业与客户的互动方式，提供不仅满足更超越期待的真正个性化体验。
当 CEO 在企业内推行生成式 AI 时，他们面临着一个挑战：是追求短期收益还是投资长期成功。事实上，三分之二的 CEO 表示正通过将长期投入资源重新分配来实现短期目标。
但技术捷径终将走投无路。CEO 必须退后一步，评估其技术基础设施，判断哪些部分结构稳健、哪些需要加固、哪些需要推倒重来。生成式 AI 体验层可以充当表层的创可贴，为用户屏蔽技术复杂性，并为客户与员工提供卓越体验。然而，他们仍需完成修复底层架构的艰巨工作。
当前许多领导者都承受着对生成式 AI“有所作为”的巨大压力。整个高管团队中，不同职务者竞相争夺主导权与控制权，决策权限往往模糊不清。
即便如此，意见分歧也能产生建设性成果。正是通过倾听每位领导者的观点而形成的全局视野，才能向 CEO 指明组织应前行的方向。
为确保冲突能激发创造力，领导者应设立基本规则并构建良性的建设性张力。特别需要关注的是，CEO 必须确保财务与技术职能部门形成有效的协作动态；近三分之二的 CEO 表示企业成功直接取决于财务与技术部门的合作质量。
在急速变革中，人们容易沉溺于舒适区与熟悉领域。然而成功的商业合作仅凭历史渊源、信任基础与共同价值观远远不够，更需要各方秉持适应变革、拥抱创新、持续进化的意愿。
为保持领先优势，企业需以批判性眼光评估生态圈合作伙伴。这意味着要明确自身对合作伙伴的核心需求，并回答这个尖锐却必要的问题：现有合作伙伴是在加速转型进程，还是在拖累转型步伐？
无人能精通所有领域，但通过与合适伙伴结盟，组织可优势互补驱动增长并构建抗风险能力。
技术终究只是工具，其力量取决于使用者。若人们选择释放生成式 AI 的潜力，企业将迎来快速转型。但若人们拒绝接纳，所有努力都将停滞。事实上，64% 的 CEO 认同生成式 AI 的成功更取决于人员采纳度而非技术本身。
然而现状是认知鸿沟依然存在。许多员工将生成式 AI 视为施加于自身的变革，而非为其服务的工具。CEO 必须高度关注员工队伍，培育让每个人感到自己是解决方案组成部分的文化——尤其在变革充满自上而下压迫感的当下。试想未来：每位员工都成为创造者，共同重塑自身角色，书写组织未来的新篇章。
商业的未来属于那些敢于重新构想、勇于颠覆、并以勇气和信念推动转型之人。上述六大残酷现实是对 CEO 的行动号召：直面生成式 AI 的现实，把握其革新组织的潜力。现在正是摒弃“既往成功经验”之时，向着新技术、新商业模式与创新新时代迈出信念之跃。
