生成式 AI 时代 CEO 必须面对的六大残酷现实

生成式 AI 的兴起对 CEO 而言是一个成败攸关的时刻。所有人的目光都聚焦于他们以及他们当下为引领组织迈向未来所做出的决策。

生成式 AI 面前展现着一幅充满机遇的激动人心图景：提升几乎每个企业职能的生产力，交付令人振奋的新型客户体验，并推动新数字产品与服务的开发——所有这些都建立在转型的技术交付基础上。

为了将这些机遇变为现实，IBM 在最近的 AI 学院视频中确定了必须到位的五个关键支柱。

战略 ：制定清晰的生成式 AI 战略，明确与切实商业价值及投资回报挂钩的优先用例。

：制定清晰的生成式 AI 战略，明确与切实商业价值及投资回报挂钩的优先用例。 AI 控制中心 ：在扩展 AI 规模时，您将面临多种技术和 AI 模型在不同环境中运行的状况。AI 控制中心可作为连接并封装多个模型的中间层，提供 AI 治理机制并保障专有数据的安全访问。

：在扩展 AI 规模时，您将面临多种技术和 AI 模型在不同环境中运行的状况。AI 控制中心可作为连接并封装多个模型的中间层，提供 AI 治理机制并保障专有数据的安全访问。 数据 ：释放数据全部潜能，将专有数据宝库与适配模型相结合，从而开拓新的价值源泉。

：释放数据全部潜能，将专有数据宝库与适配模型相结合，从而开拓新的价值源泉。 运营模式 ：重构整体转型运营模式，助力组织快速实现从概念到最简化可实施产品 (MVP) 再到规模化解决方案的跨越，重点关注交付无缝的人类体验。

：重构整体转型运营模式，助力组织快速实现从概念到最简化可实施产品 (MVP) 再到规模化解决方案的跨越，重点关注交付无缝的人类体验。 人才：超越单纯提升员工效率的思维。需要重新构想工作完成方式，创建新技能、新角色与新职业，以驱动面向未来的 AI 赋能组织。

有一点非常明确：CEO 无法以今日的思维经营明天的业务。生成式 AI 不仅是渐进式改进的工具。如果领导者能够正视残酷的事实，企业本身就会发生改变。

全新 IBM 商业价值研究院 2024 年 CEO 调研报告揭示了六大残酷现实，CEO 需直接应对这些挑战方能在这个商业与技术的新时代蓬勃发展。