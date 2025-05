推动行业云崛起的 6 大因素

在云计算之前,各行业依赖于高度专业化的本地软件解决方案。例如,许多企业依赖企业资源规划 (ERP) 系统(如 SAP),这些系统需要进行大量定制。

21 世纪初,云计算的兴起开始重塑软件环境。Salesforce 是这一变革的先行者之一,通过将客户关系管理 (CRM) 迁移至云实现革命性突破。在 Salesforce 之前,CRM 系统通常部署于本地,需要由专业团队管理高成本 IT 基础设施。

随着云计算的成熟,云服务提供商 (CSP) 开始认识到,并非所有行业都有相同的要求,并且许多行业都担心数据安全、风险和合规性。这给医疗保健和金融等受到严格监管的行业设置了障碍,从而减缓了云技术的应用。

2010 年代,当云仍主要作为通用 IT 资源时,部分供应商已开始扩展其产品组合,提供更多行业驱动型解决方案,以解决安全和监管问题。2012 年,SAP 通过 SAP Cloud Platform 进军云行业,该平台可提供 SAP for Healthcare 和 SAP for Retail 等行业特定模块。

IBM® Cloud 等主要云服务提供商开始为金融、零售和政府等行业交付专用解决方案,包括为此类行业构建的人工智能 (AI) 技术和分析功能。如今,IBM Cloud 在其企业云平台上不断创新,为政府、医疗保健和电信等受监管行业提供安全、合规的云解决方案。

2020 年,IBM 推出了 IBM® Cloud for Financial Services,这是他们与合作伙伴银行(包括 Bank of America 和 BNP Paribas)合作推出的一款产品,旨在帮助金融服务组织满足网络安全和监管要求,同时提供足云的优势和灵活性。IBM 金融服务云委员会是一个由 130 家技术合作伙伴和金融科技公司组成的团体,与 IBM 合作验证其安全和合规立场。该团体负责解决第三方和第四方风险管理、多云治理和数据主权问题。