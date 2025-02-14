推动行业云崛起的 6 大因素

8 分钟
现在是时候告别“万能型”企业云解决方案时代了。IT 领导者采用行业特定的云平台，这些平台专为满足医疗保健、金融服务、制造和零售等行业的独特需求而构建。
行业云平台 (ICP) 结合了公共云服务，包括软件即服务 (SaaS)、平台即服务 (PaaS) 和基础设施即服务 (IaaS)。将这些服务融合在一起提供解决方案，旨在满足每个行业的特定业务和技术需求，无需单独的基础设施或维护。
这些平台通过一个内聚系统提供通用的云计算功能，以及对特定行业的业务运营至关重要的细分功能。每个平台层级都集成了安全措施，以保护敏感数据，并确保遵守行业特定的法规和标准。
有几个因素推动了这种向行业云的转变，包括受监管行业严格遵守规定的需求。其他因素包括，对缩短实现价值的时间的预构建功能的需求，以及在更广泛的范围内地推动利用云解决方案的可扩展性、灵活性和成本效益。
IBM 院士兼 IBM Industry Cloud 首席技术官 Krishna Ratakonda 表示，“行业云专为特定行业而设计，可提供定制化解决方案，以满足数据模型、合规性、安全性、性能和其他独特的行业特定需求”。
在 Gartner 的调查中，近 39% 的受访者表示他们已开始采用行业云平台，另有 14% 的受访者正在试用。Gartner 预计，到 2027 年，超过 70% 的企业将使用行业云来加速其业务计划，而 2023 年该比例还不到 15%。1
在云计算之前，各行业依赖于高度专业化的本地软件解决方案。例如，许多企业依赖企业资源规划 (ERP) 系统（如 SAP），这些系统需要进行大量定制。
21 世纪初，云计算的兴起开始重塑软件环境。Salesforce 是这一变革的先行者之一，通过将客户关系管理 (CRM) 迁移至云实现革命性突破。在 Salesforce 之前，CRM 系统通常部署于本地，需要由专业团队管理高成本 IT 基础设施。
随着云计算的成熟，云服务提供商 (CSP) 开始认识到，并非所有行业都有相同的要求，并且许多行业都担心数据安全、风险和合规性。这给医疗保健和金融等受到严格监管的行业设置了障碍，从而减缓了云技术的应用。
2010 年代，当云仍主要作为通用 IT 资源时，部分供应商已开始扩展其产品组合，提供更多行业驱动型解决方案，以解决安全和监管问题。2012 年，SAP 通过 SAP Cloud Platform 进军云行业，该平台可提供 SAP for Healthcare 和 SAP for Retail 等行业特定模块。
IBM® Cloud 等主要云服务提供商开始为金融、零售和政府等行业交付专用解决方案，包括为此类行业构建的人工智能 (AI) 技术和分析功能。如今，IBM Cloud 在其企业云平台上不断创新，为政府、医疗保健和电信等受监管行业提供安全、合规的云解决方案。
2020 年，IBM 推出了 IBM® Cloud for Financial Services，这是他们与合作伙伴银行（包括 Bank of America 和 BNP Paribas）合作推出的一款产品，旨在帮助金融服务组织满足网络安全和监管要求，同时提供足云的优势和灵活性。IBM 金融服务云委员会是一个由 130 家技术合作伙伴和金融科技公司组成的团体，与 IBM 合作验证其安全和合规立场。该团体负责解决第三方和第四方风险管理、多云治理和数据主权问题。
行业云平台 (ICP) 提供基于云的功能，满足行业特定需求并加快整体数字化和业务转型。
以下是推动行业云加速发展的六个关键要素。
对于要处理敏感数据且受严格监管的行业（例如金融和医疗保健），云平台必须满足严格的合规和安全标准。此类行业须遵守复杂的行业专用法规，包括《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 和《支付卡行业数据安全标准》(PCI-DSS)。因此，服务于这些行业的云平台需要具备全面的能力。这些功能有助于确保其遵守美国国家标准与技术研究院 (NIST) 等管理机构制定的数据隐私法、交易安全协议和欺诈预防措施。
行业云提供了应对这些高度监管行业的独特风险状况所需的专业安全和监管功能。例如，IBM Cloud Framework for Financial Services 是一个控制框架，旨在帮助金融机构实现安全与合规状况自动化。这样，他们及其数字供应链合作伙伴将能够更轻松地简化风险管理并证明其合规性。
企业组织（不只是受到高度监管的企业组织）在向云计算这种类似于公用事业的服务转变的过程中，为建立自己的 IT 能力而进行定制型内部开发的情况将越来越少。
Ratakonda 表示，“在行业云的背景下，标准化数据模型和接口（通常由联盟管理并由 ISV 实施）正日益成为提高互操作性和复用性的驱动力”。
标准云计算功能已融入行业云。以电子邮件和网络会议等基本功能为例，此类功能曾由 Lotus 等定制系统管理，现已由 Google 和 Microsoft 等云服务提供商处理。同样，Slack 和 Microsoft Teams 等工具已成为许多行业的必备工具，它们为消息传递、文件共享和视频会议等任务提供了基于云的标准化解决方案。这些工具可帮助企业简化沟通，并提升团队之间的协作效力。
行业云平台具备来自广泛行业特定供应商 (ISV) 生态系统的预构建、行业特定功能和整合。这种方法使企业能够充分利用专用工具、数据模型和分析，而无需在内部自行开发。
例如，专为银行业设计的平台可能包括预配置的欺诈检测模型、自动化合规工作流程和风险管理功能，以便银行能够快速实施高级功能。将这些工具集成到现有系统中时，它们可以提供全面的、特定于行业的解决方案。
对于财产和意外保险领域的企业来说，仅仅依靠基本的工作流工具难以满足其业务需求。该解决方案需要专业功能，例如 AI 驱动的聊天机器人、自动索赔处理和内置合规检查。
Ratakonda 表示，“实际上，许多组织仍然需要定制化解决方案，但随着其技术堆栈的演变和业务需求的增长，组织将越来越多地转向软件产品，而非从头开始构建。”
行业云平台 (ICPs) 还可提供端到端综合解决方案，将多种功能整合至单一且统一的产品中。这些解决方案通过将必需的工具和服务捆绑在一起，简化复杂的流程。
提供“支票即服务”的金融云平台将支付处理、安全功能、合规工具和报告集成到一个综合软件包中，企业能够以最小的投入来获得完整的解决方案。同样，电信平台可以将计费、客户管理、服务配置和分析整合到单个解决方案中，从而简化运营并提高客户满意度。
行业专用云平台具有内置功能，确保安全部署 AI 和生成式 AI 技术。这些平台集成了敏感数据加密、基于角色的身份验证的强大访问控制以及全面的审计跟踪，可跟踪和监控活动。
此外，为特定行业量身定制的云解决方案为 AI 模型实施了先进的安全措施，例如，数据匿名化技术和正则化方法，有助于防止潜在的偏见和漏洞。有了这些保障措施，组织可以保护敏感的业务数据，做出更可靠的决策，并自信地协作开展生成式 AI 项目。
行业特定的云平台使企业能够充分利用可推动创新和效率的新兴技术。人工智能、机器学习 (ML) 和 IoT 等技术与 ICP 相整合时，可帮助企业简化运营、增强客户体验并改进决策。例如，制造业中由 IoT 驱动的行业云可实时监控装配和生产线，从而预测维护需求并减少停机时间。
行业云平台 (ICP) 市场有望实现大幅增长，2022-2027 年的复合年增长率将达到 17%，到 2027 年末预计将达到 2,609 亿美元。3
通过专业化的产品和服务，同时促进业务和技术目标更趋一致，行业云平台可以帮助严格监管行业中最厌恶风险的企业获得塑造云驱动未来所需的信心。
利用 IBM 安全可扩展平台释放 AI 和混合云的全部潜力。首先深入了解我们的 AI 就绪解决方案，或创建免费帐户，以访问始终免费的产品和服务。
1. 2024 年最重要的战略技术趋势：行业云平台，Gartner，2023 年
2. 2024 年最重要的战略技术趋势：行业云平台，Gartner，2023 年
3. 2024 年最重要的战略技术趋势：行业云平台，Gartner，2023 年