推动行业云崛起的 6 大因素

行业云平台 (ICP) 结合了公共云服务，包括软件即服务 (SaaS)、平台即服务 (PaaS) 和基础设施即服务 (IaaS)。将这些服务融合在一起提供解决方案，旨在满足每个行业的特定业务和技术需求，无需单独的基础设施或维护。

这些平台通过一个内聚系统提供通用的云计算功能，以及对特定行业的业务运营至关重要的细分功能。每个平台层级都集成了安全措施，以保护敏感数据，并确保遵守行业特定的法规和标准。

有几个因素推动了这种向行业云的转变，包括受监管行业严格遵守规定的需求。其他因素包括，对缩短实现价值的时间的预构建功能的需求，以及在更广泛的范围内地推动利用云解决方案的可扩展性、灵活性和成本效益。

IBM 院士兼 IBM Industry Cloud 首席技术官 Krishna Ratakonda 表示，“行业云专为特定行业而设计，可提供定制化解决方案，以满足数据模型、合规性、安全性、性能和其他独特的行业特定需求”。

在 Gartner 的调查中，近 39% 的受访者表示他们已开始采用行业云平台，另有 14% 的受访者正在试用。Gartner 预计，到 2027 年，超过 70% 的企业将使用行业云来加速其业务计划，而 2023 年该比例还不到 15%。1

随着对定制解决方案的需求不断增加，高级安全措施、边缘计算和 IoT 整合也在推动这些平台的采用。2