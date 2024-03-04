5G 的优势和劣势，企业决策者须知

正如所有新兴技术，5G 在令人振奋的同时也存在着诸多需谨慎对待的因素。以下将探讨阻碍消费者与企业全面接纳该技术的主要顾虑。

网络安全

尽管 5G 算法比前代技术更为完善，用户仍面临网络攻击的威胁。加密环节便是一个值得关注的领域。虽然 5G 网络中的应用数据经过加密，但 5G NR 标准缺乏端到端加密机制，使其容易遭受特定类型的攻击。

网络切片

网络切片虽是 5G 的突出特性，却也存在安全隐患。在为特定功能创建虚拟网络时，5G 软件会暴露给黑客、恶意软件及其他潜在入侵渠道。一旦发生安全漏洞，恶意软件或间谍程序可能蔓延至运营商的基础设施或联网设备，给整个企业体系带来严重影响。

基础设施

企业若要将服务与功能迁移至 5G 网络，必须权衡设备升级所需的成本与时间，以确保兼容性。这一过程既耗时又昂贵。通常，长期依赖 3G 或 4G 网络的企业已在设备上投入巨大资金。更换设备并培训员工部署维护新基础设施，构成了显著的实施障碍。

覆盖范围存在空白

随着 5G 技术在全球部署，许多大城市已实现 5G 网络覆盖。但需要注意的是 5G 远未达到全面覆盖，且这一过程仍将持续很长时间。例如，众多偏远地区仍缺乏 5G 连接或仅提供有限覆盖。企业在升级到 5G 前应评估计划使用区域——特别是运营范围涉及偏远地区的——确保 5G 网络覆盖到位。

信号穿透

5G 依赖的高频无线电波易受建筑物、树木等常见物体阻挡，确保波传播路径的无缝连接可能是一个难题。工厂和办公室等场景的特殊性，已促使部分企业重新设计设施布局以适配 5G 网络环境。