5G 的优势和劣势，企业决策者须知

信号塔上的工作人员

如果您身处科技领域（或任何依赖数字技术的行业），很可能已听闻 5G 的传言。这项全新的高速蜂窝网络标准即将彻底改变现有无线连接模式，开创数字化转型的全新纪元。

然而面对任何新技术，在深入投入之前都需要冷静审视其利弊。本文将解析 5G 网络的优势和劣势，助您为企业做出明智决策。

什么是 5G？

5G（第五代移动通信技术）是蜂窝网络的新标准。自 2019 年由移动运营商首次推出以来，它与此前的 3G、4G 和 4G LTE 网络同样依托射频进行数据传输。然而，低延迟与大带宽的改进使 5G 具备了显著优势：闪电般的下载上传速度、更强的连接稳定性以及更可靠的网络性能。

为什么 5G 非常重要？

问世四年来，5G 一直被誉为颠覆性技术，其变革潜力可与人工智能 (AI)、 物联网  (IoT)  和 机器学习 (ML) 比肩。随着移动宽带技术发展，每天产生的数据量呈指数级增长，3G 和 4G 网络基础设施已难以承载。5G 技术应运而生，其高速的传输速率与更宽的带宽能够承载海量数据。

5G 技术的优势

除了更快的速度与上传/下载时间，5G 与 3G/4G 网络之间还存在若干值得关注的重要差异：

物理占地面积更小

5G 使用的信号发射器体积小于前代技术，可隐蔽安装于建筑外墙、树木内部或其他隐蔽位置。无线网络 依赖的基站（或称“微基站”）在 5G 网络中体积更小巧，且运行能耗更低。

错误率降低

5G 采用的自适应调制与编码方案 (MCS)——一套用于  WiFi  设备数据传输的方案——优于 4G 与 3G 网络所用技术。这使得用于衡量网络传输错误比例的块错误率 (BER) 显著降低。当 BER 上升至特定阈值时，5G 发射器会自动降低连接速率直至错误率回落。本质上，5G 网络会 实时用速度换取准确度，从而将 BER 始终维持在近乎零的水平。

带宽提升

5G 网络可运用的带宽范围远超前代技术。通过将可用频谱资源从 3GHz 以下扩展至 100GHz 甚至更高，5G 的频段覆盖得以向高低两端延伸。这种跨频谱运行能力增强了网络整体容量与吞吐量，显著提升同时接入设备的承载量。

延迟降低

5G 的低延迟（数据在网络中传输所需时间）带来了极高的速度，使得下载文件或与云端交互等操作比 4G 或 3G 网络快十倍。 4G 网络的延迟约为 200  毫秒，而  5G 网络常规延迟可低至 1  毫秒。

5G 的劣势

正如所有新兴技术，5G 在令人振奋的同时也存在着诸多需谨慎对待的因素。以下将探讨阻碍消费者与企业全面接纳该技术的主要顾虑。

网络安全

尽管 5G 算法比前代技术更为完善，用户仍面临网络攻击的威胁。加密环节便是一个值得关注的领域。虽然 5G 网络中的应用数据经过加密，但 5G NR 标准缺乏端到端加密机制，使其容易遭受特定类型的攻击。

网络切片

网络切片虽是 5G 的突出特性，却也存在安全隐患。在为特定功能创建虚拟网络时，5G 软件会暴露给黑客、恶意软件及其他潜在入侵渠道。一旦发生安全漏洞，恶意软件或间谍程序可能蔓延至运营商的基础设施或联网设备，给整个企业体系带来严重影响。

基础设施

企业若要将服务与功能迁移至 5G 网络，必须权衡设备升级所需的成本与时间，以确保兼容性。这一过程既耗时又昂贵。通常，长期依赖 3G 或 4G 网络的企业已在设备上投入巨大资金。更换设备并培训员工部署维护新基础设施，构成了显著的实施障碍。

覆盖范围存在空白

随着 5G 技术在全球部署，许多大城市已实现 5G 网络覆盖。但需要注意的是 5G 远未达到全面覆盖，且这一过程仍将持续很长时间。例如，众多偏远地区仍缺乏 5G 连接或仅提供有限覆盖。企业在升级到 5G 前应评估计划使用区域——特别是运营范围涉及偏远地区的——确保 5G 网络覆盖到位。

信号穿透

5G 依赖的高频无线电波易受建筑物、树木等常见物体阻挡，确保波传播路径的无缝连接可能是一个难题。工厂和办公室等场景的特殊性，已促使部分企业重新设计设施布局以适配 5G 网络环境。

5G 技术如何运作？

5G 网络被划分为称为“蜂窝小区”的地理区域。在这些小区内，智能手机、平板电脑等无线设备通过基站与天线系统之间传输无线电波，实现互联网或电话网络连接。5G 网络的基础技术与 3G/4G 网络相同，但其下载速度显著提升。当联网设备数量较少时，部分 5G 网络的下载速度甚至可达每秒 10 吉比特 (Gbps)。

随着 5G 技术覆盖更多用户且支持应用程序数量持续增长，其受电信公司与互联网服务提供商 (ISP) 青睐的程度正不断提升。以北美为例，Verizon、Google 和 AT&T 等主流家庭互联网 ISP 均已部署 5G 网络，目前服务家庭用户超 2 亿户

5G 技术的三大核心特性：

  1. 蜂窝网络标准
  2. 网络切片
  3. 专用网络

下文将深入解析 5G 各项核心特性，阐述其不可替代的技术优势及对 5G 系统高效运行的支撑作用。

全新蜂窝网络标准

5G NR（新无线电技术）标准是专为 5G 移动网络构建的无线接入技术 (RAT) 规范。2018 年，第三代合作伙伴计划 (3FPP) 组织着手制定移动网络新全球标准，以指导 5G 设备与应用程序的开发。如今，蜂窝网络运营商与设备制造商只需遵循 5G NR 标准即可实现兼容，这极大促进了 5G 网络的扩展进程。 Ericsson  最新报告显示 ，截至 2023 年末全球 45% 的网络已兼容 5G，预计到 2030 年末该比例将升至 85%。

网络切片

在 5G 网络中，运营商可在同一基础设施上部署多个独立的虚拟子网络，支撑众多商业应用程序，使用户能远程执行比当前更复杂的任务。例如，企业可根据使用场景或业务模式划分无线功能，在 5G 网络上形成“集合单元”。相比前代无线技术，这种集合能为网络用户提供更稳定、连贯的移动设备使用体验。

专用网络

5G 技术使用户能够创建具有增强个性化功能的私有网络，例如安全接入、改进的质量控制和更强的移动性。基于这些特性，私有 5G 正迅速受到全球企业的青睐——它们既希望获得 5G 的全部能力与功能，又要求为业务增添额外的安全层级。私有  5G 网络 让企业能够在高度私有、安全且高效的环境中管理众多设备、服务与应用程序，其表现远超任何公共网络。 

5G 用例

在全面了解 5G 的优缺点及其运作原理后，我们来看看其实际应用场景。

  • 自动驾驶汽车：在 5G 出现之前，完全自动驾驶汽车无法依靠现有的 3G 和 4G 网络独立运行，因为当时网络无法支持其所需的信息传输与接收速度。5G 的极速功能为实现以下愿景开辟了可能：在不久的将来，自动驾驶汽车将像出租车和配送卡车一样普及，行驶在世界各地的道路上。
  • 智能工厂：在 AI 和 ML 的推动下，各地的工厂正变得越来越智能和高效。5G 将使未来实现更大的飞跃：推动更多任务自动化；部署摄像头和无人机完成以往需要人力的工作；并将成千上万的智能设备连接到互联网。想到 5G 在工厂环境中的全部潜在应用，着实令人惊叹。这极有可能是一个 5G 将产生高度颠覆性和变革性影响的领域，它可能改变一切，从燃料消耗的计量与优化方式，到设备生命周期的设计，再到商品送达客户手中的流程。
  • 智慧城市：借助 5G，城市地区将能比以往更高效地完成废物和空气质量管理等日常任务。通过部署通过 5G 网络连接到互联网的新型物联网 (IoT) 设备，城市可以管理交通控制、电力管理、废物处理甚至执法等活动，其控制精度将远胜以往。
  • 虚拟现实 (VR) 与增强现实 (AR)：虚拟现实 （隔绝现实世界的数字环境）和 增强现实 （增强现实世界的数字内容）都高度依赖  5G 技术来实现功能，并拥有众多商业应用场景。例如，使用基于 5G 网络的虚拟和 增强现实 技术的手机 与智能眼镜，正在为仓库管理员、配送司机、维修人员等岗位增添数字叠加层、实时视图及其他功能。
  • 边缘计算：边缘计算是一种将企业应用程序更贴近数据源的分布式计算框架。任何需要在无线环境中传输海量数据的技术都必将因 5G 而增强。在边缘计算领域，5G 特别将计算能力和数据存储推向网络数据生成源头，从而实现更精准的控制、降低成本并加速洞察生成。据  Gartner 最新白皮书预测 ，到 2025 年企业数据 75% 将通过 边缘计算 处理，较现今的 10% 大幅提升。

IBM 和 5G

5G 为应用程序开发者带来重大机遇，但需要合适的平台才能充分发挥其极速上传下载优势。IBM Cloud Satellite 让您能在本地环境、边缘计算和公有云平台间一致地部署运行应用程序，并通过与 IBM Cloud 的安全可审计通信实现无缝协同。

