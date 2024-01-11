尽管仍处于早期阶段，生成式 AI 能为制造商最关注的领域提供强大的优化能力：生产力、产品质量、效率、工人安全与法规遵从性。生成式 AI 可与其他 AI 模型协同工作以提高准确性与性能，例如通过图像增强来改进计算机视觉模型的质量评估。采用生成式 AI 后，“误判”现象减少，整体质量评估水平得到提升。
以下阐述 IBM 通过五种具体方式提供专业解决方案，帮助真实客户将生成式 AI 融入未来运营规划。
员工培训是创建安全高效制造环境的重要环节，但会大量消耗管理者的时间。生成式 AI 可通过观看视频追踪员工培训步骤，包括记录特定事件并验证规范完成情况。随后，生成式 AI 能汇总结果（含时间戳）供管理者审核事件——从而为各方节省时间。在严格监管的行业中，获得证书之外的“实证”将提升员工准备度与运营水平。早期测试表明，生成式 AI 可缩短约 30% 的培训时间，并将培训完成率与认证率提升 25%。
员工查阅标准操作程序 (SOP) 时往往产生大量疑问，在拥有超 3000 项 SOP 的复杂工厂中尤为明显。通过生成式 AI 获取附带视觉与听觉支持的即时解答，可使运营效率提升约 15%，终端用户问题解决率最高提升 90%。能够查询和确认操作步骤，既减少了其他员工的时间消耗，也增强了初级员工的信心，同时提升了整体流程遵循度。
在某些行业，设备设置与启动可能是极其复杂的任务，操作不当会导致重大经济损失。例如，生物制药生产中的产线清场设置：正确执行的产线清场，往往意味着高价药品批次成功上市与代价惨重的废料损失之间的天壤之别。生成式 AI 可通过检视视频提供产线配置的自动化验证，检查并确认正确生产运行设置。结合视频与计算机视觉技术，生成式 AI 能主动增强人工检查效果，使设置错误减少约 75%，大幅降低返工量。
众多行业已运用 AI 与计算机视觉进行质量检测。生成式 AI 可提升待检图像的保真度，为质量保证提供更清晰依据。通过识别缺陷并汇总应对策略，有助于提升首次检验合格率，相较其他方法可使质量差错检测率提高 80%。使员工能快速调整生产设置以消除质量问题，可显著减少后续质量问题数量，提高产量并增强市场声誉。
监管罚款绝非儿戏，每年可能使制造商损失数百万美元。随着更多国家设立监管机构并颁布法规，全球企业面临着不断变化的复杂环境。能够根据监管数据库核查现行流程与政策以进行必要更新，将提升合规率、减少罚款，并避免因遗漏要求而可能造成的公众形象受损。生成式 AI 通过实时文本与语音查询访问监管机构以协助终端用户，可实现罚款减少 25%，合规率提升 60%。
