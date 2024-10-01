建立高效创新团队的五个要诀

当组织希望拥抱生成式 AI 等新兴技术时，建立以利用新技术创造价值为核心使命的团队变得愈发关键。创新团队驱动新创意、新产品和新流程的开发，促进增长并赢得竞争优势。通过聚焦创造性问题解决和未来趋势，这些团队帮助企业保持竞争力并适应不断变化的市场环境。然而，超过 95% 的企业创新最终失败。那么，我们该如何建立创新团队以取得成功？

创新团队在企业中的独特之处在于，它们必须实现多个不同的目标，包括研发、教育和项目交付。它们需要测试新事物的灵活性，同时又能以成熟的方式交付影响力。以 IBM Garage 创新方法为蓝图，三大基础要素能助力创新团队取得成功——独特的团队结构、与业务部门的伙伴关系，以及专属于创新活动的流程。