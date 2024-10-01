建立高效创新团队的五个要诀

当组织希望拥抱生成式 AI 等新兴技术时，建立以利用新技术创造价值为核心使命的团队变得愈发关键。创新团队驱动新创意、新产品和新流程的开发，促进增长并赢得竞争优势。通过聚焦创造性问题解决和未来趋势，这些团队帮助企业保持竞争力并适应不断变化的市场环境。然而，超过 95% 的企业创新最终失败。那么，我们该如何建立创新团队以取得成功？
创新团队在企业中的独特之处在于，它们必须实现多个不同的目标，包括研发、教育和项目交付。它们需要测试新事物的灵活性，同时又能以成熟的方式交付影响力。以 IBM Garage 创新方法为蓝图，三大基础要素能助力创新团队取得成功——独特的团队结构、与业务部门的伙伴关系，以及专属于创新活动的流程。
创新团队通常需要支持各种不断变化的目标，这就要求团队架构具备灵活性与多样性。创新团队往往同时承担研发与实施双重职能，二者各自拥有独特的职责与工作流。这种模式需要建立不同的职能小组，各配备专属支持团队，分别致力于实现以下目标：
这种差异化结构使创新团队既能持续探索新创意，又能高效将其推向市场。
除执行与研发两大核心职能外，创新团队还需开展教育推广活动，并与业务部门紧密协作。黑客松等计划性活动及教育工具的创建，对培育创新文化与推动组织变革至关重要。这些举措需要研发与执行职能的协同配合，并联合业务相关方确保推广活动兼具相关性与影响力。随着创新团队规模扩大，亟需建立可扩展的结构与流程，确保团队的探索与交付能力在扩张过程中始终保持高效。这种双职能模式使创新团队能同步响应市场需求与内部增长机遇。
要与业务部门建立有效合作，就需要明确的运营模式——由创新团队等核心职能设定战略方向与最佳实践。该模式在遵循既定准则的前提下，赋能业务部门自主运作。治理机制通过标准制定、目标对齐和价值统筹，在此协作中发挥关键作用。治理团队或项目管理办法办公室可通过阶段门控法追踪进度、管控风险，同时统筹资金分配，确保资源投入与公司战略目标一致。这种结构化且灵活的方法能促进创新、提升效率，并保持组织整体一致性。
IBM Garage 通过共同创造、共同执行和共同运营这三个步骤，展现了结构化协作如何驱动创新与价值创造。欢迎在“我们的方法”版块深入了解如何运用 IBM Garage 方法论！
创新团队常面临源源不断的潜在机遇，因此建立工作受理框架至关重要。这种结构化方法能高效管理外部请求，确保团队专注于最具潜力的计划，同时保持适应优先级变化的灵活性。
工作受理流程可涵盖多个环节，包括新想法提交、初步评估、优先级排序、产品开发和上市活动，直至最终发布。该流程应结合适当的治理结构，吸纳来自产品、法务、市场营销和财务等跨部门业务领导参与。在预设的阶段门控节点，由治理机构进行评审并批准后续推进。通过结构化需求受理，创新团队能确保研发与执行团队间的顺畅衔接，最大程度地减少错位风险，提升成功概率。鉴于创新团队与业务部门的接触点广泛，此框架显得尤为重要，它能帮助团队优先推进符合公司整体战略目标的项目。
快速试错、迅速迭代是创新流程的关键要素。正如上图所示，Garage 方法论依靠快速频繁的迭代来交付价值。创新团队需要培育强大的协作文化与反馈文化，鼓励开放坦诚的沟通。为实现这一目标，领导者需要将这些流程落实为团队常态：
通过优先关注心理安全与反馈机制，创新团队能将失败转化为宝贵的学习经验，持续推动成长与改进。
IBM Garage 框架能帮助企业生成创新想法，并使客户掌握相关实践与技术，从而在加速的时限内将这些想法转化为价值。IBM Garage 已助力客户实现创新想法数量提升十倍，成果落地速度加快 67%。深入了解 Garage 实践及其如何为您的创新注入强劲动力。
