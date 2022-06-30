标签
数据战略的兴起

如今，人们重新聚焦于数据的应用边界与价值方向——明确数据可实现与应实现的目标、探索达成路径，并验证数据战略与业务目标的一致性。技术、云服务与数据分析领域正经历惊人的迭代演进，其对数据应用模式的重塑速度日新月异；若未能定期复盘数据战略及相关流程，组织极易在数字化浪潮中陷入被动。

从多云部署、多元数据，到多样处理方式与各类技术选型，我们正身处一个万物多元的时代。幸运的是，如今的数据管理方案已摆脱了传统模式中地理位置、数据形态等限制。一套完善的数据战略与架构，能支持用户以自助服务模式，灵活访问存储于不同位置（本地部署、任意公有云或边缘节点）的各类数据。借助机器学习人工智能或物联网等技术，所挖掘的洞察将更具深度与价值——尤其当这些洞察深度融入组织业务流程与工作流时，其价值将进一步放大。

万物多元格局的演变及其对数据战略的意义

过去几年间，生态系统历经变革，同时也为数据驱动的成果优化带来了更多机遇——在此背景下，以下几大核心因素推动了数据战略思维的重大转变，值得重新审视自身的数据战略构建逻辑：

  • 混合多云的现实及其加速采用带来新的可能性和挑战。商业价值研究院 (IBV) 最近的一项研究表明，97% 的企业已经试点、实施云技术或将云技术集成到运营中。但并非所有数据都适合存储在云中。虽然在 2020 年至 2023 年间，公有云专用的 IT 支出占比预计将下降 4%，但混合云和多云支出预计将增长高达 17%。在混合多云生态系统中，数据的迁移、管理与集成工作，需依托完善的数据战略、合理的架构设计及规范的数据治理体系——核心目标是打破数据孤岛，实现数据访问的高效流转。
  • 组织使用的数据类型、数据处理、整合及使用模式的多元性呈指数级增长。这些数据类型的处理需依托开放平台与灵活的数据架构，既要确保跨环境的数据协同调度一致性，也要对传统技术能力与人才技能体系进行深度迭代升级。
  • 商业领域需要更快地创造更多价值——而事实上，万物多元的格局已催生一个要求更严苛的商业环境。竞争愈发激烈，几乎每个行业都有由数据和数字化驱动的新商业模式和替代方案涌现。各业务部门面临着越来越大的压力，需要通过新的数据驱动型解决方案、产品或业务来加快创新成果的市场推广。IT 团队需通过治理机制管控底层风险、保障安全合规与性能稳定，同时避免限制业务灵活性。创新与治理的这种平衡催生了全新的工作模式。例如，数据与分析解决方案的可移植性已成为企业预判变革、快速适配的核心能力：其强大的跨环境运行灵活性，既能支持方案在不同部署环境中顺畅落地，更能帮助企业摆脱供应商锁定风险。
新万物多元格局下数据战略 5 大建议

在制定有效的数据战略时，我倾向于借鉴成功商业模式的几项核心原则——可扩展性、成本效益与变革灵活性，并将这些理念延伸应用到技术架构、业务流程与组织管理中。若组织的数据战略缺乏这些关键要素，往往只能挖掘数据潜在价值的一小部分，甚至可能陷入成本攀升却无显著收益的困境。

除了传统数据战略需考量的核心要点（例如将数据界定为企业资产、推动跨职能团队构建数据驱动文化等）以下为您梳理适配万物多元格局的数据战略五大实践建议（助力企业充分把握多元生态红利）：

  1. 优先考虑数据资产和加速器：构建围绕数据全生命周期的流程体系与文化氛围，实现数据标准统一、资产复用、跨环境可移植、决策快速落地及风险可控的核心目标。从用例构思，到资产的开发、部署、运维及规模化推广，数据战略需依托适配的技术与平台提供支撑，确保解决方案具备完全可运营性与高效可扩展性。
  2. 建立真正以企业为中心的运营模式：构建与组织业务目标及合作生态系统完全对齐的适配性运营模式至关重要。这需要组织深度洞察自身优劣势。既要积极采纳行业最佳实践，又要摒弃纯理论化的学术派方案。既要树立宏大愿景，更要优先制定并明确可操作的计划，同时在推进过程中搭建适配的合作模式。此外，企业应尽早引入并拓展敏捷方法的应用。
  3. 重新审视数据治理的范围和方法：在这一万物多元格局下，需持续复盘企业全域数据与分析全生命周期中的数据治理职能、流程及技术体系，核心覆盖数据质量管控、元数据管理、数据编目、自助服务数据访问、安全防护与合规管控等关键环节。同时，应拓展数据治理的边界与深度——通过提升数据透明度、消除数据偏见、保障机器学习与 AI 驱动的数据及洞察具备可解释性，进而构建企业数据信任体系。
  4. 坚守核心原则：为提升业务成效，需以可持续方式挖掘数据价值，优先推进具备可扩展性、成本效益、适应性及可复用性的项目，兼顾短期成果与长期价值落地。无论何种场景，数据战略都应与业务目标及整体战略深度对齐，并构建于坚实且合规的已治理数据架构之上。高级分析与 AI 用例往往以惊人成效为噱头，令人急于投身其中而忽略全局影响，但需谨记：无智能架构，则无人工智能
  5. “展示和讲述”：尽可能利用成熟的体验、新科技和现有的资产，同时不要忘记快速展示结果。借助混合多云环境提供的多元能力，以及 IBM Garage 等创新协同共创与加速交付方法论，企业已具备设计、落地并持续迭代数据战略的全套工具，助力业务成果的持续达成。通过产出实际成效、推动战略落地渗透、实现规模化运营推广，企业既能降低转型风险，更能加速构建可持续的、深度数据驱动的组织文化。

虽然数据战略的核心原则保持不变，但在全新的数据与分析格局下，其“执行方式”已发生根本性变革。那些最成功的组织，往往是在复盘数据战略时最能主动适配变化的组织。如今，借助混合多云等赋能技术与平台，Data Fabric 架构和数据网格等方法论与架构模式正发挥日益关键的作用。展望未来，企业需基于万物多元新格局带来的机遇重新审视自身数据战略，并做好拥抱变革的准备。

想深入了解数据战略的设计方法，欢迎查阅《数据差异化竞争力》

如需探索 IBM 数据与分析解决方案详情，可访问我们的数据与 AI 驱动分析页面
