如今，人们重新聚焦于数据的应用边界与价值方向——明确数据可实现与应实现的目标、探索达成路径，并验证数据战略与业务目标的一致性。技术、云服务与数据分析领域正经历惊人的迭代演进，其对数据应用模式的重塑速度日新月异；若未能定期复盘数据战略及相关流程，组织极易在数字化浪潮中陷入被动。
从多云部署、多元数据，到多样处理方式与各类技术选型，我们正身处一个万物多元的时代。幸运的是，如今的数据管理方案已摆脱了传统模式中地理位置、数据形态等限制。一套完善的数据战略与架构，能支持用户以自助服务模式，灵活访问存储于不同位置（本地部署、任意公有云或边缘节点）的各类数据。借助机器学习、人工智能或物联网等技术，所挖掘的洞察将更具深度与价值——尤其当这些洞察深度融入组织业务流程与工作流时，其价值将进一步放大。
过去几年间，生态系统历经变革，同时也为数据驱动的成果优化带来了更多机遇——在此背景下，以下几大核心因素推动了数据战略思维的重大转变，值得重新审视自身的数据战略构建逻辑：
在制定有效的数据战略时，我倾向于借鉴成功商业模式的几项核心原则——可扩展性、成本效益与变革灵活性，并将这些理念延伸应用到技术架构、业务流程与组织管理中。若组织的数据战略缺乏这些关键要素，往往只能挖掘数据潜在价值的一小部分，甚至可能陷入成本攀升却无显著收益的困境。
除了传统数据战略需考量的核心要点（例如将数据界定为企业资产、推动跨职能团队构建数据驱动文化等）以下为您梳理适配万物多元格局的数据战略五大实践建议（助力企业充分把握多元生态红利）：
虽然数据战略的核心原则保持不变，但在全新的数据与分析格局下，其“执行方式”已发生根本性变革。那些最成功的组织，往往是在复盘数据战略时最能主动适配变化的组织。如今，借助混合多云等赋能技术与平台，Data Fabric 架构和数据网格等方法论与架构模式正发挥日益关键的作用。展望未来，企业需基于万物多元新格局带来的机遇重新审视自身数据战略，并做好拥抱变革的准备。
想深入了解数据战略的设计方法，欢迎查阅《数据差异化竞争力》。
