在制定有效的数据战略时，我倾向于借鉴成功商业模式的几项核心原则——可扩展性、成本效益与变革灵活性，并将这些理念延伸应用到技术架构、业务流程与组织管理中。若组织的数据战略缺乏这些关键要素，往往只能挖掘数据潜在价值的一小部分，甚至可能陷入成本攀升却无显著收益的困境。

除了传统数据战略需考量的核心要点（例如将数据界定为企业资产、推动跨职能团队构建数据驱动文化等）以下为您梳理适配万物多元格局的数据战略五大实践建议（助力企业充分把握多元生态红利）：

优先考虑数据资产和加速器：构建围绕数据全生命周期的流程体系与文化氛围，实现数据标准统一、资产复用、跨环境可移植、决策快速落地及风险可控的核心目标。从用例构思，到资产的开发、部署、运维及规模化推广，数据战略需依托适配的技术与平台提供支撑，确保解决方案具备完全可运营性与高效可扩展性。 建立真正以企业为中心的运营模式：构建与组织业务目标及合作生态系统完全对齐的适配性运营模式至关重要。这需要组织深度洞察自身优劣势。既要积极采纳行业最佳实践，又要摒弃纯理论化的学术派方案。既要树立宏大愿景，更要优先制定并明确可操作的计划，同时在推进过程中搭建适配的合作模式。此外，企业应尽早引入并拓展敏捷方法的应用。 重新审视数据治理的范围和方法：在这一万物多元格局下，需持续复盘企业全域数据与分析全生命周期中的数据治理职能、流程及技术体系，核心覆盖数据质量管控、元数据管理、数据编目、自助服务数据访问、安全防护与合规管控等关键环节。同时，应拓展数据治理的边界与深度——通过提升数据透明度、消除数据偏见、保障机器学习与 AI 驱动的数据及洞察具备可解释性，进而构建企业数据信任体系。 坚守核心原则：为提升业务成效，需以可持续方式挖掘数据价值，优先推进具备可扩展性、成本效益、适应性及可复用性的项目，兼顾短期成果与长期价值落地。无论何种场景，数据战略都应与业务目标及整体战略深度对齐，并构建于坚实且合规的已治理数据架构之上。高级分析与 AI 用例往往以惊人成效为噱头，令人急于投身其中而忽略全局影响，但需谨记：无智能架构，则无人工智能。 “展示和讲述”：尽可能利用成熟的体验、新科技和现有的资产，同时不要忘记快速展示结果。借助混合多云环境提供的多元能力，以及 IBM Garage 等创新协同共创与加速交付方法论，企业已具备设计、落地并持续迭代数据战略的全套工具，助力业务成果的持续达成。通过产出实际成效、推动战略落地渗透、实现规模化运营推广，企业既能降低转型风险，更能加速构建可持续的、深度数据驱动的组织文化。

虽然数据战略的核心原则保持不变，但在全新的数据与分析格局下，其“执行方式”已发生根本性变革。那些最成功的组织，往往是在复盘数据战略时最能主动适配变化的组织。如今，借助混合多云等赋能技术与平台，Data Fabric 架构和数据网格等方法论与架构模式正发挥日益关键的作用。展望未来，企业需基于万物多元新格局带来的机遇重新审视自身数据战略，并做好拥抱变革的准备。

