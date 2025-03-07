五个问题帮助政府机构实施 AI

追随私营部门的脚步，联邦政府正开始拥抱人工智能 (AI) 的变革力量。截至 2023 年 12 月，政府问责办公室 (GAO) 报告了 报告显示，20 个联邦机构有近 1200 个当前及计划中的人工智能用例。



管理和预算办公室的 AI 实践社区已吸引了超过 100 个联邦、州及地方政府机构的 12000 名成员。

随着 AI 扎根，IBM 凭借其与联邦政府的深厚合作经验，持续帮助各机构了解如何实施这项新技术。我们 AI 工作的基石是与 Amazon Web Services (AWS) 的合作伙伴关系，这使我们能够提供基于 AWS 技术栈构建的创新 AI 解决方案。

IBM 与 AWS 正携手助力联邦机构应对 AI 实施的复杂性并识别机遇领域——从概念验证 (POC) 到全面运营的系统——同时帮助确保符合严格的安全与数据治理要求。



以下五个关键问题可在联邦机构实施 AI 时提供指导：