五个问题帮助政府机构实施 AI

追随私营部门的脚步，联邦政府正开始拥抱人工智能 (AI) 的变革力量。截至 2023 年 12 月，政府问责办公室 (GAO) 报告了 报告显示，20 个联邦机构有近 1200 个当前及计划中的人工智能用例。
管理和预算办公室的 AI 实践社区已吸引了超过 100 个联邦、州及地方政府机构的 12000 名成员。
随着 AI 扎根，IBM 凭借其与联邦政府的深厚合作经验，持续帮助各机构了解如何实施这项新技术。我们 AI 工作的基石是与 Amazon Web Services (AWS) 的合作伙伴关系，这使我们能够提供基于 AWS 技术栈构建的创新 AI 解决方案。
IBM 与 AWS 正携手助力联邦机构应对 AI 实施的复杂性并识别机遇领域——从概念验证 (POC) 到全面运营的系统——同时帮助确保符合严格的安全与数据治理要求。
以下五个关键问题可在联邦机构实施 AI 时提供指导：
许多政府机构对应用 AI 往往采取理应谨慎的态度。实施新技术并非没有风险，而 AI 是一种需要设置防护措施的强大工具。
可从后端流程着手优化，其核心在于整合信息，以加速决策。首先，我们指导各机构寻找组织中积压最多的工作流。任务关键型工作的最大障碍是什么？这通常就是应用 AI 的良好起点。
基于此，我们确定核心业务流程并开发能大幅简化工作流的 AI 解决方案。
在政府机构深入了解 AI 的短暂时间内，已有明显的用例涌现。如果您是希望优化流程的机构，以下 4 个高效 AI 用例值得考虑：
对开展 POC 和尝试 AI 技术持开放态度是一个良好开端，但许多机构在后续工作停滞时会陷入这一阶段。这可能对已在其日常任务中看到 AI 潜力的员工产生负面影响。
IBM 通过制定全面路线图，帮助机构跨越试点阶段。这些路线图会考虑必要的技术堆栈（包括基础设施和第三方软件）、成本估算以及规模化部署的采购指南。
我们与机构合作确定最终运营模式，包括运营职责、AI 模型支持、持续监控与维护以及应对模型漂移的策略。
对公共机构而言，安全至关重要。值得庆幸的是，AWS 在其 AI 产品中内置了安全防护措施。例如，用于构建生成式人工智能 (gen AI) 应用程序的 Bedrock，从不使用客户数据来训练其模型。
相反，各机构对其独特数据和模型保持安全控制，使用自身数据训练模型。我们利用 AWS 资源，最大限度地降低数据安全风险，同时使机构能够有效满足合规需求。
IBM 与 AWS 的合作利用了 AWS GovCloud 的合规与安全优势，该平台符合 FedRAMP 标准，并提供联合授权委员会临时运行授权 (JAB P-ATO) 和多个机构授权 (A-ATO) 以支持高影响级别。我们还支持在 GovCloud 内满足更严格的数据驻留要求。
保持数据质量对于安全的 AI 实施至关重要。IBM InfoSphere Information Server for Data Quality 使用 NLP 来帮助清洗和分类数据，特别是在机构的企业资源规划系统内的数据。
与 IBM 合作的机构可获得 3 种适应不同成熟度水平的 AWS 生成式 AI 技术堆栈：
IBM 还提供 IBM watsonx AI 和数据平台，该平台使用 AWS 的 GP2 节点进行处理。我们的 watsonx 平台可在 AWS 中作为全托管解决方案进行配置，并包含以下组件：
IBM 与 AWS 紧密合作的好处之一是，watsonx 使机构能够合并数据源，包括 IBM Db2、AWS S3 和 Aurora 数据库。从各种来源访问数据可为机构提供更快速的洞察，而无需额外的成本和复杂性。
IBM Db2 也通过 AWS 以托管服务的形式提供。通过使用 AWS 的 Nvidia GPU 进行加速计算实例，各机构可以使用 Db2 来训练和部署自己的 LLM。
IBM Consulting 拥有为政府机构提供服务的悠久历史，已获得 AWS 生成式 AI 能力认证，进一步增强了我们的联邦专业知识。与 AWS 合作，我们正在开发 AI 驱动的创新解决方案，以应对常见的政府挑战，帮助机构安全高效地完成其使命。这些主动的解决方案能够实现更快速、更优质的公众服务，同时使机构能够面向未来。
