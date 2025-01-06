当今的组织正深陷于应用程序的海洋之中。由于存在数百甚至数千个互不连接的工具，数据孤岛困住了宝贵的信息，并将团队与推动业务发展所需的洞察隔绝开来。

预计到 2028 年，全球将新增约 10 亿个逻辑应用程序，如何跨异构系统有效管理数据已成为一项紧迫挑战。当关键信息被锁在单个应用程序内部时，其他本可从中受益的团队便无法获取。

据估计，如今每个应用程序平均有超过 500 项依赖。新公司正以 14.6% 的 CAGR 进入开发工具市场。应用程序的增长正导致数据在组织内碎片化，组织需要可行的战略来有效弥合这些鸿沟。