管理应用程序增长与弥合数据孤岛的五大最佳实践

男性 IT 工程师在大型数据中心操作笔记本电脑

当今的组织正深陷于应用程序的海洋之中。由于存在数百甚至数千个互不连接的工具，数据孤岛困住了宝贵的信息，并将团队与推动业务发展所需的洞察隔绝开来。

预计到 2028 年，全球将新增约 10 亿个逻辑应用程序，如何跨异构系统有效管理数据已成为一项紧迫挑战。当关键信息被锁在单个应用程序内部时，其他本可从中受益的团队便无法获取。

据估计，如今每个应用程序平均有超过 500 项依赖。新公司正以 14.6% 的 CAGR 进入开发工具市场。应用程序的增长正导致数据在组织内碎片化，组织需要可行的战略来有效弥合这些鸿沟。

不断扩张的应用程序生态系统

当今的组织正在采用更多的云应用程序、SaaS 和定制应用程序来满足其独特需求。曾经的集中式 IT 环境已演变成一个横跨部门、地区和团队的庞大工具生态系统。

研究表明，组织平均使用 130 多个应用程序，对于大型企业，这个数字可能超过1000。这种应用程序增长带来了复杂性，使得数据管理和可访问性成为日益严峻的挑战。

应用程序开发

开启旅程：云端企业应用程序开发

在本视频中，Peter Haumer 博士通过演示不同的组件和实践（包括 IBM Z Open Editor、IBM Wazi 和 Zowe），探讨了混合云环境中现代企业应用程序的开发现状。
深入了解云应用程序开发

应用程序增长导致数据孤岛

应用程序越多，复杂性越高。当应用程序独立运行时，就会形成数据孤岛，阻碍对关键信息的访问并妨碍协作。这种碎片化不仅使数据管理复杂化，还因为宝贵的洞察未被挖掘而阻碍决策。

事实上，根据 IDC 在 2023 年 6 月发布的一篇博客文章，33% 的高管承认他们常常无法充分利用收到的数据。这凸显了数据孤岛的真实代价：关键信息被收集，却因无法访问、集成不佳或管理起来过于繁琐而无法驱动行动。这种碎片化带来的一些挑战包括：

  • 去中心化：随着组织从单体架构转向微服务架构，独立运行的应用程序数量不断增长。这种去中心化的生态系统使数据碎片化，给管理和访问都带来了复杂性。
  • 影子 IT：员工经常在缺乏 IT 监管的情况下采用自己的工具。这常常导致不符合组织标准的非托管应用程序，使得数据处于孤立且不受监控的状态。
  • 效率低下：团队浪费时间手动跨系统收集数据，这些手动流程引入了人为错误因素，可能导致结果不准确。
  • 决策失误：数据不完整导致洞察被遗漏，限制了战略选择。
  • 安全风险：数据孤岛使得难以实施一致的安全措施，增加了脆弱性。

数据孤岛的实例：一个充满挑战的场景

想象一家在全球多个区域市场管理库存的零售公司。每个区域使用不同的应用程序来跟踪库存、销售和客户订单。这些系统未实现全球连接，因此彼此之间无法通信，形成了数据孤岛。这家公司面临的具体挑战包括：

  • 效率低下：总部的运营团队每天花费数小时手动收集和整合来自各区域应用程序的数据。这延误了关于哪些产品需要补货或在市场间调拨的关键决策。
  • 决策失误：由于缺乏统一的数据视图，公司领导层做出的决策不完整或延迟，导致某些区域缺货而其他区域库存积压。这种管理不善直接影响了收入和客户满意度。
  • 安全风险：由于使用独立的系统，不同区域应用程序的安全协议不一致。这为潜在的数据泄露敞开了大门，特别是在标准较宽松的区域，产生了可能导致违反国际数据保护法规的漏洞。

管理应用程序增长与弥合数据孤岛的五大最佳实践

实施这些策略将帮助组织更好地应对应用程序增长带来的复杂性，同时有效弥合数据孤岛。

1.    集中管理应用程序

采用集中管理方法为现代 IT 和业务领导者提供了一种途径，在其应用程序组合中保持效率、安全性和控制力。这为企业提供了清晰且结构化的应用程序视图，包括应用程序本身、其使用情况以及它们所管理的数据，促进业务敏捷性。集中管理方法包括：

  • 应用程序清单：创建一个全面的应用程序注册表，跟踪每个应用程序的所有权、依赖关系映射、许可证管理、使用情况和用途。这确保所有应用程序都得到记录并与战略目标相关联。将所有信息集中在一处，可以对整个应用程序组合进行分析，获取有关业务价值对齐、性能基准测试、成本分配、使用指标和趋势的洞察。
  • 实时仪表板：通过事件驱动架构设置实时仪表板进行监控和告警，实现无缝的数据流。这为所有应用程序指标创建了单一事实来源，同时为企业提供了一种跟踪资源利用率、成本管理和综合绩效的方法。这通过为利益相关方提供所需的洞察，使其能够快速做出数据驱动的决策，赋予他们控制权。
  • 标准化工作流：标准化工作流的自动化将手动流程转变为高效、节省时间和成本的工作流。通过使用自动化部署流程、审批流、集成的 CI/CD 管道以及统一的变更管理系统，将所有信息保存在集中位置。
  • 集成安全管理：通过统一的安全策略，为集中式访问管理制定集成的安全控制措施。这使得 IT 专业人员能够监控安全实践、创建自动化合规性检查并管理漏洞。企业可通过合规监控、审计跟踪维护和事件管理，保持领先并高效管理风险，变被动为主动。

 

2.    保障跨应用程序的数据互操作性

系统必须能够无缝通信，减少数据孤岛并提高可访问性。这使得企业能够改进分析结果、推动战略规划、提高运营效率，并轻松管理风险与合规。 系统通信解决方案包括：

  • 应用程序编程接口 (API)：API 允许应用程序直接交换数据，减少隔离和手动数据处理。采用 API 优先的方法有助于管理应用程序增长，带来更大的技术选择灵活性、降低集成复杂性、提升应用程序互操作性，并提高开发人员生产力。
  • 标准化数据模型：拥有标准化的数据模型可降低维护成本、数据集成成本，并通过减少手动任务提高整个组织的效率。它还能通过更快的市场扩张和新产品开发实现战略增长，同时通过数据科学和 AI 计划加速创新。
  • 中间件或人工智能驱动的解决方案：中间件和 AI 工具充当翻译层，对孤岛应用程序间的数据格式进行标准化和转换，促进跨系统通信。

 

3.    建立数据治理框架

一个强有力的数据治理战略，辅以组织协同与技术基础设施，能在整个企业范围内保持一致性并保障数据质量。该战略的要素包括：

  • 数据政策与标准：建立组织范围内的数据标准，推动包括安全、隐私、使用和访问在内的跨系统兼容性。标准化的数据通过确保数据的一致性、完整性和准确性，来增强数据共享、信任和可访问性，保证数据可靠。 这使得组织能够做出准确的数据驱动决策，减少错误和低效。
  • 主数据管理 (MDM)：利用 MDM 创建单一事实来源，为各部门提供一致、可信的数据。这为提高数据准确性、减少数据冗余、增强数据驱动洞察以及在应用程序间创建一致数据提供了框架。
  • 整合：确保数据治理框架在整个组合中与业务战略、风险管理和 IT 治理保持一致。这有助于减少重复工作流，并以最小成本促进法规遵从。

 

4.    利用 AI 和自动化

AI 和自动化可以简化数据访问，提高效率并促进跨职能协作。解决方案包括：

  • AI 驱动的洞察：AI 能够识别跨应用程序的趋势和模式，提供可操作的洞察，并发现人工团队可能遗漏的隐藏关联。这使得团队能够通过呈现能提升运营效率并符合其应用程序环境中行业最佳实践的洞察，变得主动。
  • 自动化：自动化减少了数据收集和处理中的人工干预，节约了宝贵资源，并确保信息的及时访问。通过利用 AI 对孤岛数据进行分类并建议其间的关联，实现元数据管理的自动化，企业可以追踪数据血缘以识别用途、依赖关系和来源，使数据更易于发现和访问。
  • 实时数据同步：为减少跨系统和工具访问数据时的延迟，集成 AI 以检测并优先处理数据与应用程序之间的变更。此过程确保关键更新优先传播。实时数据分析和同步通过赋能团队基于企业内最新的数据做出决策以快速响应变化，提升业务敏捷性。
  • 数据联邦：通过创建数据虚拟化层，将数据保留在源头，无需物理移动数据。利用 AI 智能缓存频繁访问的数据，并优化查询性能。这提供了数据源的统一视图，并降低了与传统数据整合相关的延迟和成本。
  • AI 集成：通过运用自然语言处理和生成式 AI 来弥合知识鸿沟。这使非技术员工能够提出问题并获取可操作的洞察，做出明智的、数据驱动的决策。利用 AI 集成来构建一种数据文化，这种文化能连接系统间的数据孤岛，并实现实时数据映射、自动化元数据管理、自助分析、治理和合规监管要求。这种集成使得组织能够解锁关键的增长机遇，减少人工瓶颈，改善决策并保持竞争力。

 

5.    培养协作文化

技术解决方案固然重要，但协作文化对于在管理应用程序增长的同时打破孤岛也至关重要。建立协作文化需要结合技术、人员和流程，提升数据质量、数据连通性和数据驱动的战略规划。通过以下方式增强协作：

  • 跨职能团队：鼓励来自不同部门的团队在数据相关项目上协作，培养对信息和创新的共享方法。让所有利益相关方都能获取业务洞察，并鼓励跨职能协调，打破数据和组织的双重孤岛。
  • 透明的数据共享：领导层应促进 IT 与业务团队之间的开放沟通，确保数据自由流动，并使每个人都能获取所需信息。

利用 IBM® Concert 迈出下一步

虽然最佳实践有助于缓解应用程序增长和数据孤岛带来的挑战，但组织需要先进的工具来大规模管理这种复杂性。IBM Concert 提供了应用程序的集中视图，包括性能和健康状态。

它还能映射依赖关系，并整合关于漏洞、合规性和证书的洞察。凭借 AI 驱动的洞察、工作流、实时自定义仪表板、自动化修复以及用于根据最佳实践衡量态势的可自定义指标，IBM Concert 使组织能够简化运营、提升安全性并推动跨部门的有效协作。

随着应用程序生态系统的扩张，管理数据孤岛和应用程序蔓延的挑战也在加剧。通过实施这些最佳实践并利用像 IBM Concert 这样的创新工具，组织可以营造一个更集成、更高效、更安全的环境。

通过 IBM Concert 的 30 天免费试用，消除数据孤岛，构建一个更具连接性的未来。

