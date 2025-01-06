当今的组织正深陷于应用程序的海洋之中。由于存在数百甚至数千个互不连接的工具，数据孤岛困住了宝贵的信息，并将团队与推动业务发展所需的洞察隔绝开来。
预计到 2028 年，全球将新增约 10 亿个逻辑应用程序，如何跨异构系统有效管理数据已成为一项紧迫挑战。当关键信息被锁在单个应用程序内部时，其他本可从中受益的团队便无法获取。
据估计，如今每个应用程序平均有超过 500 项依赖。新公司正以 14.6% 的 CAGR 进入开发工具市场。应用程序的增长正导致数据在组织内碎片化，组织需要可行的战略来有效弥合这些鸿沟。
当今的组织正在采用更多的云应用程序、SaaS 和定制应用程序来满足其独特需求。曾经的集中式 IT 环境已演变成一个横跨部门、地区和团队的庞大工具生态系统。
研究表明，组织平均使用 130 多个应用程序，对于大型企业，这个数字可能超过1000。这种应用程序增长带来了复杂性，使得数据管理和可访问性成为日益严峻的挑战。
应用程序越多，复杂性越高。当应用程序独立运行时，就会形成数据孤岛，阻碍对关键信息的访问并妨碍协作。这种碎片化不仅使数据管理复杂化，还因为宝贵的洞察未被挖掘而阻碍决策。
事实上，根据 IDC 在 2023 年 6 月发布的一篇博客文章，33% 的高管承认他们常常无法充分利用收到的数据。这凸显了数据孤岛的真实代价：关键信息被收集，却因无法访问、集成不佳或管理起来过于繁琐而无法驱动行动。这种碎片化带来的一些挑战包括：
想象一家在全球多个区域市场管理库存的零售公司。每个区域使用不同的应用程序来跟踪库存、销售和客户订单。这些系统未实现全球连接，因此彼此之间无法通信，形成了数据孤岛。这家公司面临的具体挑战包括：
实施这些策略将帮助组织更好地应对应用程序增长带来的复杂性，同时有效弥合数据孤岛。
1. 集中管理应用程序
采用集中管理方法为现代 IT 和业务领导者提供了一种途径，在其应用程序组合中保持效率、安全性和控制力。这为企业提供了清晰且结构化的应用程序视图，包括应用程序本身、其使用情况以及它们所管理的数据，促进业务敏捷性。集中管理方法包括：
2. 保障跨应用程序的数据互操作性
系统必须能够无缝通信，减少数据孤岛并提高可访问性。这使得企业能够改进分析结果、推动战略规划、提高运营效率，并轻松管理风险与合规。 系统通信解决方案包括：
3. 建立数据治理框架
一个强有力的数据治理战略，辅以组织协同与技术基础设施，能在整个企业范围内保持一致性并保障数据质量。该战略的要素包括：
4. 利用 AI 和自动化
AI 和自动化可以简化数据访问，提高效率并促进跨职能协作。解决方案包括：
5. 培养协作文化
技术解决方案固然重要，但协作文化对于在管理应用程序增长的同时打破孤岛也至关重要。建立协作文化需要结合技术、人员和流程，提升数据质量、数据连通性和数据驱动的战略规划。通过以下方式增强协作：
虽然最佳实践有助于缓解应用程序增长和数据孤岛带来的挑战，但组织需要先进的工具来大规模管理这种复杂性。IBM Concert 提供了应用程序的集中视图，包括性能和健康状态。
它还能映射依赖关系，并整合关于漏洞、合规性和证书的洞察。凭借 AI 驱动的洞察、工作流、实时自定义仪表板、自动化修复以及用于根据最佳实践衡量态势的可自定义指标，IBM Concert 使组织能够简化运营、提升安全性并推动跨部门的有效协作。
随着应用程序生态系统的扩张，管理数据孤岛和应用程序蔓延的挑战也在加剧。通过实施这些最佳实践并利用像 IBM Concert 这样的创新工具，组织可以营造一个更集成、更高效、更安全的环境。
