塑造现代商业未来的三条规则

客户与员工日益增长的期望并非新现象。 新 期望始终推动企业转型应对新挑战，同时为增长与加速创造新机遇。但当今世界已然不同，我们发现自己站在被新冠疫情放大的十字路口，那些固守旧局、指望回归往昔的企业将举步维艰。

而前瞻未来、拥抱挑战、致力真正转型的企业，正持续拉开与竞争对手的差距。它们正崛起为当代的现代企业，并将占据最佳位置来吸引最具价值的客户、忠诚员工和坚定合作伙伴。

这种由重心转移、瞬息万变的市场格局和新兴商业模式构成的新商业动态，为IBM提供了重新构想并拓展我们年度 Salesforce 现状报告 的契机。在今年第十 版报告中，我们展望未来，分享全球高管层如何看待 Salesforce 及其扩展产品组合，以及它如何赋能现代商业领导模式。

深入了解 Salesforce 现状报告：2021-2022 年商业未来

下文我将阐述塑造商业未来的三条新规则——这些规则将指导竞争优势的创造，并凝聚全球范围的客户与员工。 希望这份摘要能为您提供参考，并建议您阅读完整报告，深入了解我们的调研成果、专家 见解与 行动指南。