塑造现代商业未来的三条规则

客户与员工日益增长的期望并非新现象。 新 期望始终推动企业转型应对新挑战，同时为增长与加速创造新机遇。但当今世界已然不同，我们发现自己站在被新冠疫情放大的十字路口，那些固守旧局、指望回归往昔的企业将举步维艰。
而前瞻未来、拥抱挑战、致力真正转型的企业，正持续拉开与竞争对手的差距。它们正崛起为当代的现代企业，并将占据最佳位置来吸引最具价值的客户、忠诚员工和坚定合作伙伴。
这种由重心转移、瞬息万变的市场格局和新兴商业模式构成的新商业动态，为IBM提供了重新构想并拓展我们年度 Salesforce 现状报告 的契机。在今年第十 版报告中，我们展望未来，分享全球高管层如何看待 Salesforce 及其扩展产品组合，以及它如何赋能现代商业领导模式。
深入了解 Salesforce 现状报告：2021-2022 年商业未来
下文我将阐述塑造商业未来的三条新规则——这些规则将指导竞争优势的创造，并凝聚全球范围的客户与员工。 希望这份摘要能为您提供参考，并建议您阅读完整报告，深入了解我们的调研成果、专家 见解与 行动指南。
现代工作方式涵盖多个领域，如培育文化、促进互联的方法、政策、技术以及当然还有世界级人才。如今员工正以全新方式工作，运用能够促进互动、传递信息并建立连接与协作的新技术。打造技术娴熟、灵活的数字劳动力队伍，在 2022 年及未来都将是企业面临的首要挑战和机遇。企业领导者需要采用 Salesforce 和 Slack 等云解决方案组合，来设计更智能、更直观的系统，以拓展人才战略和员工赋能措施。
Slack 提供了以对话方式吸引员工并征求反馈的新机遇，类似于他们在工作之外的沟通方式。我们相信投资这类对话式协作平台是未来劳动力的重要浪潮，并将对企业吸引、保留和赋能多元化动态劳动力的能力产生重大影响。它将把您的企业、员工和客户与最重要的信息及体验连接起来。
客户渠道的 AI 投资持续增长，员工协作与个性化领域的新兴投资正在涌现——AI 与自动化未来增长最快的领域是协作，增幅达 +81%。
——《Salesforce 现状报告：2021 年商业未来调查》
广义上的工作流程即是业务流程。它们只是企业处理事务的方式。但智能工作流程具有预测性、自动化、敏捷且透明的特性。扩展范围越广，企业就越智能。 现代企业需要全局视角，端到端评估整体流程，识别摩擦点并战略性应用 AI 与商业智能，从而在整个企业范围内创造无缝、灵活的体验。
与我们合作的许多企业领导者对技术赋能的工作流 表现出最大兴趣，因为他们认为这是未来几年最重要的竞争优势之一。在像 Salesforce 这样强大且全面的平台上投资智能工作流程，将为您的客户和员工创造持续且有意义的价值，并提升体验。
Salesforce 不仅仅是 CRM——它是一个连接核心业务流程、推动更广泛转型的平台。超过 80% 的受访者认为 Salesforce 对于实现 AI 和流程自动化至关重要。
——Salesforce 现状报告：2021 年商业未来调查
商业的未来取决于同心圆社群的特殊价值——这些社群将技术、理念和能力相互锁定，为客户创造最大价值。当这些社群相互连接时，生态系统得以扩展，客户价值随之增长。Salesforce 是这一规则 的绝佳范例：Trailhead、AppExchange 和更广泛的合作伙伴网络协同运作，为客户创造增量价值。
众多行业案例表明，在新冠疫情期间被迫一夜之间实现数字化的过程中，它们依托 Salesforce 生态系统并接纳新型合作伙伴关系与商业模式。政府机构、医疗保健提供商和零售商过去乃至现在，始终在寻找服务其选民、患者和客户的新方式。对创新、速度和灵活性不断演变的业务需求，意味着现代企业将继续依靠其社群和生态系统能力来驱动基于价值的体验。
随着市场颠覆迫使企业适应变革，许多企业正依托 Salesforce 平台。 八成企业高管认为 Salesforce 能重塑商业模式——其中半数高管视其为不可或缺的关键。
——《Salesforce 现状报告：2021 年商业未来调查》
将业务转型和技术转型融为一体，重塑工作方式，从而增强企业敏捷性。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
通过端到端服务将数据分析、AI 和自动化技术融入核心流程，提升财务绩效并实现业务价值。