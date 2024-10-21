基础设施支持对 AI 至关重要的三个原因

采用生成式 AI (gen AI) 不再是将来的推测之事。凭借其巨大潜力，各公司正全力利用AI来简化运营、提高生产力，并将这些益处最终带给客户。

这种转型伴随着新的挑战。当客户开始在本地部署中实施 AI 时，第一步是评估其数据中心是否已准备就绪：升级 IT 基础架构（包括充足的电力和散热能力）、准备好网络以处理大量数据、优化和扩展基础架构容量以及实施保护措施，同时实现可扩展性。根据 IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 与牛津经济研究院合作发布的一份报告，该报告对 34 个国家/地区、26 个行业的 2,500 名负责人进行了调查，43% 的首席技术高管表示，在过去六个月中，由于生成式 AI 的出现，他们对自身技术基础架构的担忧有所增加，且目前正在专注于升级基础架构以实现技术扩展。

组织必须制定实施策略，该策略应有助于确保高效运营、极短的停机时间并能快速响应 IT 需求，同时应对法规合规性、道德考量和安全威胁。拥有一个具备内部 AI 专业知识且能够管理此底层基础设施全生命周期的关键合作伙伴，对于利用此类技术演进的优势至关重要。

IBM Technology Lifecycle Services (TLS) 提供用于基础设施支持和服务的全面解决方案组合，范围从部署到淘汰，帮助组织以高可用性和弹性优化其 IT 基础设施。IBM TLS 协助数据中心升级至支持 AI 就绪，利用全球供应链和物流框架，大规模地满足 IBM 产品及各种原始设备制造商 (OEM) 对高强度 AI 工作负载的需求。以下是数据中心在运行 AI 工作负载时可能面临的一些主要挑战，以及 IBM TLS 应对这些挑战的方法：